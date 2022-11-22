7 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị người yêu của mình “thao túng tâm lý”

1. Luôn nói rằng mọi vấn đề là do bạn

Dẫu biết việc bị thao túng tâm lý rất là nguy hiểm, nhưng có nhiều trường hợp không biết bản thân mình là nạn nhân. Emma Kenny, nhà tâm lý học nổi tiếng người Anh đã đưa ra những dấu hiệu khiến bạn nên đặt ra nghi vấn rằng liệu người yêu của mình có đang “thao túng tâm lý” của mình hay không.

Những kẻ lạm dụng thao túng tâm lý luôn có xu hướng suy nghĩ theo quan điểm của bản thân mình nên họ luôn nghĩ mình không có lỗi.

Nếu người yêu của bạn thường xuyên nói "Tại bạn", “Do bạn” thì bạn nên nghi ngờ rằng họ đang thao túng tâm lý của bạn.

2. Luôn nói rằng bạn quá nhạy cảm

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Những kẻ lạm dụng thao túng tâm lý thường buộc tội nạn nhân là người quá nhạy cảm và phản ứng thái quá với những điều nhỏ nhặt.

Nếu những lời buộc tội này diễn ra dai dẳng sẽ khiến nạn nhân tự nghi ngờ tình trạng sức khỏe tinh thần của chính mình và khiến họ nghĩ rằng: "không có ai ở bên cạnh sẽ khiến tinh thần tôi không ổn định". Điều này làm gia tăng sự phụ thuộc của nạn nhân vào những kẻ lạm dụng thao túng tâm lý.

3. Coi thường bạn một cách lộ liễu

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Nếu người yêu của bạn thường đưa ra những phát ngôn coi thường bạn trước mặt bạn bè, đó có thể là dấu hiệu của việc thao túng tâm lý.

Sau những phát ngôn coi thường nạn nhân trước mặt mọi người, sẽ khiến nạn nhân bị suy sụp tinh thần. Lúc này những kẻ lạm dụng thao túng tâm lý sẽ tiếp cận để giúp đỡ những nạn nhân đang bị suy sụp tinh thần, nắm lấy điểm yếu của họ và lợi dụng chúng.

4. Lúc nào cũng khẳng định bạn là người nhớ sai

Đặc điểm lớn nhất của những kẻ lạm dụng thao túng tâm lý là ‘nói dối’. Điều này là để phủ nhận tất cả những gì bạn nói, khẳng định mạnh mẽ ý kiến của họ để làm mờ đi khả năng phán đoán của bạn.

5. Luôn nói rằng “tất cả những gì tôi làm là vì bạn”

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Đối xử tàn nhẫn với bạn, thậm chí công kích bạn và sau đó lại nói: 'Tất cả là vì bạn thôi mà' cũng có thể được coi là một tín hiệu nguy hiểm của việc thao túng tâm lý.

Bên cạnh đó, trong trường hợp người yêu bạn thường xuyên nói những câu như thế và nếu bạn phản bác lại, họ sẽ gán cho bạn những danh như 'đồ vô ơn', ‘bội tình bạc nghĩa’ và sau đó bạn sẽ càng bị chỉ trích nhiều hơn.

6. Luôn soi mói khuyết điểm của bạn trước mặt những người xung quanh

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Những kẻ lạm dụng thao túng tâm lý hiếm khi khen ngợi nạn nhân. Đặc biệt, khi ở cùng mọi người, họ sẽ cố gắng khống chế nạn nhân bằng cách công khai lên án khuyết điểm của nạn nhân.

Hoặc thường nói với những người xung quanh rằng bạn đang không ổn định về mặt tinh thần và ngăn chặn sự giúp đỡ đến bạn.

7. Thường kiểm tra điện thoại di động của bạn

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Vì thao túng tâm lý cũng có nghĩa là 'thống trị tâm lý', và đương nhiên là những kẻ lạm dụng thao túng tâm lý muốn thống trị bạn hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao họ muốn kiểm tra điện thoại của bạn để xem bạn đang nghĩ gì, làm gì và bạn đang liên hệ với ai, v.v.