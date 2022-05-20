Câu chuyện về người bạn trai đã ghép thận cho mẹ bạn gái. Nhưng sau đó hai người không lấy nhau mà chia tay. Điều này đã khiến cô gái trở thành tâm điểm chỉ trích của CĐM.

Ảnh minh họa Cư dân mạng đã chỉ trích rằng người bạn gái A là "kẻ phản bội". Nhưng sau khi cô A đọc tất cả những lời chỉ trích đó, cô hoàn toàn không thể hiểu được tại sao cư dân mạng lại phản ứng như vậy. Gần đây, trên các trang cộng đồng trực tuyến khác nhau vẫn đang tiếp tục tranh luận về bài viết của tác giả A.

Cụ thể là tác giả A đã đăng tải câu chuyện mình đã chia tay bạn trai sau khi người đó ghép thận cho mẹ của cô. Ở phía dưới bài viết đã xuất hiện hàng loạt những lời chỉ trích rằng người bạn gái đã đã phản bội bạn trai sau khi nhận được thận. Ảnh minh họa Bài viết sau khi nhận được những phản ứng trái chiều, cô A đã lên tiếng: "Tôi rất biết ơn vì quả thận đã cấy ghép cho mẹ tôi, nhưng đó không phải là sự thế chấp của hôn nhân mà là anh ấy tự nguyện làm cho tôi, việc tan vỡ trước khi kết hôn là bình thường thôi mà, có phải là việc đáng để mọi người chửi tôi hay không?”

Tiếp đó, cô A lại hỏi: "Không tính đến chuyện là bạn trai đi, không phải cũng có nhiều trường hợp nhiều người tự nguyện hiến tạng mà không cần tiền tiền hay sao?" Ảnh minh họa Trước bài đăng và những lời cô A nói, cư dân mạng tiếp tục để lại những bình luận như: "Cô tưởng việc cấy ghép thận là dễ dàng lắm hả?", "Không phải ai nhìn cũng biết tình huống này sẽ bị chửi sao?", "Tôi vừa đọc phải chuyện gì vậy trời?". Tuy nhiên cũng có một số người ủng hộ ý kiến của cô A như "Dù đây là vấn đề đạo đức thì cũng không bắt buộc phải kết hôn với nhau mà". Nếu vậy thì suy nghĩ của bạn như thế nào về việc này? Liệu bạn có thể nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề này và nói rằng "cũng được mà" ngay cả khi bạn hiến thận cho gia đình của người yêu và bị chia tay?

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