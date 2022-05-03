Tôi tái mặt khi biết vợ sắp cưới của mình đi đánh golf với người đàn ông lạ mặt

Tâm sự tình yêu 03/05/2022 17:47

"Đây có phải là lý do để huỷ hôn không?” Câu chuyện về một người đàn ông cảm thấy thất vọng với các cư xử của vợ sắp cưới và đang tính đến chuyện huỷ hôn đã được đăng tải.

Tôi tái mặt khi biết vợ sắp cưới của mình đi đánh golf với người đàn ông lạ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể là mới đây, trên một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết với tiêu đề "Đây có phải là lý do hủy hôn không?"

Theo lời kể, tác giả A có một người bạn gái đã hẹn hò được khoảng một năm, hai người đã ra mắt gia đình của nhau và đang chuẩn bị địa điểm tổ chức đám cưới.

Tôi tái mặt khi biết vợ sắp cưới của mình đi đánh golf với người đàn ông lạ mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhưng vấn đề là gần đây bạn gái của anh A đã đi đáng golf 2:2 (hai nam và hai nữ) trong một tháng liền.

Thậm chí một trong số hai người đàn ông tham gia, là người mà bạn gái anh A quen biết sau khi ngồi cùng nhau tại một quán bar vào 2 năm trước.

Anh A không thể biết chính xác quá khứ hay mối quan hệ giữa bạn gái và người đàn ông đó, nhưng anh A có thể cảm nhận được sự khác biệt trong sắc thái của bạn gái khi nói về người đàn ông đó.

Anh A chi biết: "Không giống như các bạn nam khác, khi hỏi đến người đàn ông đó bạn gái tôi có vẻ lúng túng và tìm các lảng tránh.”

Anh A đã đưa ra câu hỏi và xin lời khuyên của cộng đồng mạng: “Cỡ này là có thể hủy hôn được rồi đúng không?”

Tôi tái mặt khi biết vợ sắp cưới của mình đi đánh golf với người đàn ông lạ mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện này đã để lại những bình luận phản ứng cực kỳ gây gắt.

Họ đề nghị anh A huỷ hôn và nói rằng: "Việc đi chơi golf với một người đàn ông gặp quán bar là một vấn đề khó tin đấy", "Nếu còn ở bên nhau thì khi bạn nghĩ đến một lần, bạn sẽ thấy khó chịu thêm một lần.”

Tuy nhiên, cũng có những phản ứng đối lập như "Không phải chỉ có hai người đâu, đây là nhóm 2:2 là cả bốn người đi chung lận cơ mà", "Họ không uống rượu, mà là đi tập cùng nhau tập thể dục thì có vấn đề gì đâu nhỉ?".

Điều quan trọng nhất trong hôn nhân là niềm tin với đối phương. Bất kể hành động là đúng hay là sai thì điều quan trọng nhất là phải nói chuyện thẳng thắn với đối phương để sự hiểu lầm không phát triển giữa hai người.

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