Lý do gây sốc về việc bạn gái muốn một mối quan hệ “trong trắng” trước hôn nhân là vì bạn trai cũ

Tác giả là anh A đã kể rằng, vào ngày hôm trước anh A đã tỏ tình và quyết định hẹn hò với bạn gái.

Cụ thể, mới đây trên một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Bạn gái tôi tuyên bố giữ gìn trinh trắng trước hôn nhân".

Khi anh A hỏi bạn gái về “trạng thái ổn định” là như thế nào, người bạn gái giải thích rằng đó có nghĩa là trạng thái đã kết hôn.

Anh A kể lại: "Hai người chúng tôi nói với nhau về rất nhiều chuyện, và trong khi đang nói chuyện thì tôi có nhắc đến chuyện đụng chạm thân mật. Tuy nhiên, bạn gái tôi nói rằng cô ấy chỉ quan hệ tình dục khi ở trong “trạng thái ổn định".

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Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của bạn gái khiến anh A bàng hoàng.

Bạn gái mới tiếng trước còn tuyên bố muốn trong sạch trước hôn nhân, tiếng sau đã nói thêm: "Em đã quan hệ tình dục với bạn trai cũ và mối quan hệ đó đã bị huỷ hoại".

Anh A thổ lộ với cư dân mạng: "Tôi vẫn thích cô ấy ngay cả khi không quan hệ thân mật, nhưng tâm trạng của tôi đang rất hụt hẫng.”

Anh A nói thêm: “Chẳng phải không hiếm những trường hợp chỉ biết nói mà không biết làm như cô ấy đúng không?".

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Cư dân mạng sau khi nghe được câu chuyện của anh A đã để lại những bình luận như "Muốn sự thuần khiết trước hôn nhân nhưng bản thân lại không thuần khiết", "Ý của người bạn gái là sẽ không làm chuyện đó với anh đâu” và "Đang nói về sự trong trắng trước hôn nhân nhưng lý do lại là sự thất vọng về quan hệ tình dục với bạn trai cũ, không phải hơi quá đáng rồi hay sao".

Một số người đã đưa ra những lời khuyên nghiêm túc cho anh A như "Bạn nên nói chuyện với bạn gái xem cô ấy có chấn thương tâm lý hay không và tìm ra nguyên nhân.", "Nếu đã hẹn hò, bạn phải mở lòng mình ra".