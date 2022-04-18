Yêu xa đã lâu, nay bạn trai hí hửng đến thăm bạn gái lại phát hiện ra sự thật gây sốc

Tâm sự tình yêu 18/04/2022 15:09

Câu chuyện về người đàn ông trực tiếp chứng kiến ​​cuộc sống có đôi có cặp với người đàn ông khác của bạn gái yêu xa của mình đang khiến dư luận xôn xao.

Yêu xa đã lâu, nay bạn trai hí hửng đến thăm bạn gái lại phát hiện ra sự thật gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể là một bài viết với tiêu đề khá khiêu khích đã được đăng trên cộng đồng trực tuyến DC Inside stock gallery. Tiêu đề là 'Chúng tôi chia tay sau khi trực giác của tôi trúng ngay điểm X'.

Người đàn ông A đã có bạn gái và hai người đã hẹn hò được 8 năm. Vốn dĩ ban đầu cả hai đều sống ở Seoul nhưng gần đây người bạn gái B đã được chuyển công tác đến một khu vực khác và họ đã trở thành "cặp đôi yêu xa".

Anh A cho biết, "Đã khoảng hai năm kể từ khi B được phân công đến một khu vực khác và bắt đầu sống ở đó sau khi tìm được phòng." Và anh chia sẻ câu chuyện gây sốc: “Chúng tôi quen nhau đã lâu rồi và tôi tin rằng cô ấy sẽ tuyệt đối không bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng vào thứ Bảy tuần trước, tôi đã trực tiếp thấy cô ấy quan hệ tình dục với một người đàn ông khác tại căn phòng riêng của cô ấy”.

Vốn dĩ hai người họ đã quyết định gặp nhau vào Chủ Nhật tuần tuần trước.

Nhưng anh A đã tìm đến trước phòng trọ của cô B trước một ngày hoàn toàn là vì nhớ cô ấy.

Đó là do ngày xưa cô B cũng thích ra trước cửa nhà hoặc trước cửa văn phòng để đón anh A mà không nói gì với anh.

Yêu xa đã lâu, nay bạn trai hí hửng đến thăm bạn gái lại phát hiện ra sự thật gây sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hôm đó, anh A đã đi một quãng đường xa đến gặp người yêu và định tạo bất ngờ cho cô B, nhưng cô đã không nhận điện thoại nên là anh A đã trực tiếp đến trước cửa nhà và mở khóa cửa vào nhà.

Khác với dự đoán của anh A là cô B sẽ ở nhà một mình, nhưng bây giờ cô B đang lăn lộn trên giường cùng với một người đàn ông lạ mặt.

A chia sẻ tình hình lúc đó: "Nếu bạn quá tập trung, bạn thậm chí sẽ không thể nghe thấy tiếng mở cửa. Cả hai đều ngơ ngác nhìn tôi trong 3 giây và sau đó họ mới bắt đầu nhận ra tình hình lúc đó”.

Bắt gặp ngay tại trận nên không thể nào bàn cãi được nữa, nhưng thay vì tức giận, anh A đã đi ra ngoài mà không nói một câu gì, anh hút một điếu thuốc và ngay lập tức lên xe và trở về nhà.

Trên đường về nhà, chuông điện thoại anh reo như đổ lửa nhưng anh A mặc kệ mọi chuyện, sau khi về đến nhà anh uống cạn chai rượu soju rồi lăn ra ngủ.

Yêu xa đã lâu, nay bạn trai hí hửng đến thăm bạn gái lại phát hiện ra sự thật gây sốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Vào ngày hôm sau, khi anh A mở ứng dụng KakaoTalk lên, nó tràn ngập những tin nhắn biện minh của người bạn gái."Em xin lỗi, lúc đó là em bị điên mới làm như vậy”.

Anh A gọi điện thoại và nói lời chia tay một cách điềm tĩnh. Ký ức bên nhau trong 8 năm phút chốc đã biến thành một cơn ác mộng.

Cuối cùng, anh A đưa ra lời khuyên: "Nếu người yêu của bạn sống một mình hoặc chuyển đến một nơi khác, bạn hãy nghi ngờ người yêu mình một lần đi” Anh A nói: “Ban đầu tôi cũng tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ ngoại tình lừa dối mình và thậm chí tôi còn không nghĩ đến điều đó, nhưng cuối cùng cô ấy đã đánh cho tôi một cú đau điếng".

Mặt khác, 7 trong số 10 người nam và nữ độc thân đều có quan điểm tiêu cực với "tình yêu xa". Vào năm 2019, công ty thông tin hôn nhân Duo đã tiến hành một cuộc khảo sát về "tình yêu xa" với đối tượng là 460 người nam và nữ độc thân (226 nam và 234 nữ).

Kết quả là, câu trả lời ở vị trí số 1 chiếm 71,1% là 'Tôi sẽ cố gắng tiếp tục duy trì mối quan hệ nhưng tôi không có tự tin.’ Thêm nữa là, 84,1% số người trả lời cho rằng khoảng cách nơi ở ảnh hưởng rất nhiều đến tình yêu.

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