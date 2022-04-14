Chuyện thật như đùa: Sau khi ra mắt gia đình của bạn gái, nam thanh niên 'dòm ngó' cả mẹ của người yêu

Nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng về một người đàn ông đang lo lắng trong việc chia tay bạn gái.

"Tôi đã yêu mẹ của bạn gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu tôi có thể chia tay bạn gái và hẹn hò với mẹ cô ấy không?”

Theo lời kể, anh A năm nay 25 tuổi và đang hẹn hò với một phụ nữ lớn hơn anh 10 tuổi vì anh A thường thích những người lớn tuổi.

Cụ thể là vào ngày 3 (giờ địa phương), trên phương tiện truyền thông Đài Loan ‘ETtoday’ đã đăng tải một câu chuyện về một người đàn ông Đài Loan A, anh nói rằng mình chỉ có tình cảm với những người lớn tuổi.

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Anh A rất yêu cô bạn gái vừa trưởng thành vừa chu đáo của mình, mối quan hệ tự nhiên trở nên ngày càng sâu sắc hơn và anh A cũng đã đến nhà ra mắt gia đình bạn gái.

Tại nhà của bạn gái, anh A đã gặp mẹ của bạn gái là bà B lần đầu tiên. Trong khoảnh khắc đó tim anh A bắt đầu đập thình thịch như muốn nổ tung.

Bởi vì mẹ của bạn gái đang ở độ tuổi 60, bà rất thanh tao và xinh đẹp. Anh A đã gặp hình mẫu lý tưởng mơ ước của mình nên không còn để ý đến bạn gái nữa.

Sau ngày hôm đó, anh A đã có ý định chia tay bạn gái và đắm chìm trong tưởng tượng được hẹn hò với mẹ của cô.

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Ngoài ra, để gặp người phụ nữ định mệnh đời anh, anh A đã cố tình hẹn hò tại nhà bạn gái và cố gắng tiếp cận bà B.

Anh A nói rằng hai người phụ nữ không hề biết sự thật này. Và anh A thường xuyên chôn mặt vào đồ lót của mẹ bạn gái và ngửi mùi hương.

Đồng thời, anh A đã xin lời khuyên từ cư dân mạng, anh A lo lắng rằng không biết có nên chia tay bạn gái và cặp kè với mẹ cô ấy hay không,

Hầu hết cư dân mạng đều phản ứng tiêu cực với những lo lắng của anh A như "Cuối cùng thì việc này sẽ để lại vết thương cho tất cả mọi người, vì vậy hãy chia tay một cách yên lặng đi", "Nếu nói ra sự thật thì bạn gái sẽ bị sốc lắm đây".

Nhưng cũng có những cư dân mạng ủng hộ ý kiến của anh A như: "Sở thích là tự do cá nhân của mỗi người. Tuổi tác chỉ là con số mà thôi".