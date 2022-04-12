Người chồng bàng hoàng khi phát hiện những tấm ảnh ‘bí mật’ trong ổ cứng của vợ

Trong ổ cứng chứa đựng những hình ảnh gây sốc như ảnh khỏa thân của bạn trai cũ của vợ, ảnh vợ và người đàn ông khác cùng nhau tắm trong bồn tắm ngập đầy xà phòng ở khách sạn.

Lý do dẫn đến quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên lạnh nhạt như vậy là vì người chồng vô tình phát hiện ra những bức ảnh bên trong ổ cứng khi đến nhà vợ.

Câu chuyện này gần đây đã được một cộng đồng trực tuyến với tiêu đề rằng: "Tôi đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh với vợ, vì những bức ảnh cũ của vợ tôi. Với tư cách là một người đàn ông, tâm trạng tôi khó chịu vì điều đó không phải là điều đương nhiên hay sao?"

Người chồng là anh A sau khi phát hiện ra những bức ảnh, trong cơn bàng hoàng anh đã đã thẳng tay xóa hết. Sau đó anh đã thú nhận với vợ, nhưng người vợ lại tức giận hỏi tại sao anh A lại xóa đi những kỷ niệm của người khác và mâu thuẫn giữa hai người trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo bài đăng, hai tuần trước khi viết bài này, cặp vợ chồng mới cưới nói trên đã rơi vào khủng hoảng khi anh A cùng vợ về thăm nhà vợ và ở qua đêm.

Anh A thường thích chơi game, vào ban đêm anh A không ngủ được nên là đã chơi game bằng máy tính trong phòng của vợ mình. Anh A phải tìm tai nghe để đeo vào vì sợ ồn ào, trong khi đang tìm thì anh phát hiện ra một chiếc ‘ổ cứng ngoài’ trong khi lục lọi trên bàn.

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Bên trong ổ cứng lưu trữ các tài liệu liên quan đến vợ anh, chẳng hạn như phim truyền hình, ảnh vợ đi học và tài liệu báo cáo.

Trong khi anh A xem ảnh kỷ niệm của vợ mình một cách vui vẻ thì anh đã lướt thấy những tấm ảnh gây sốc. Trong ổ cứng chứa đầy những tấm hình hồi đó của vợ tôi và người bạn trai cũ.

Trong ổ cứng, không chỉ chứa những tấm ảnh thường nhật của bạn trai cũ và vợ, mà còn có ảnh đi chơi cùng nhau tại nhà nghỉ, ảnh tiệc sinh nhật tại khách sạn, ảnh khỏa thân và ảnh ngâm bồn tắm cùng nhau. Thậm chí không chỉ với một người mà là nhiều người.

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Anh A giận run lên và xóa toàn bộ file ảnh đó. Và khi trên đường về nhà, anh A đã thẳn thắn thú nhận với vợ rằng anh ta đã thẳng tay xóa hết dữ liệu trong ổ cứng.

Tuy nhiên, người vợ sau khi nghe xong đã tỏ ra giận dữ và hỏi tại sao anh A lại tự tiện lục lọi đồ của cô và xóa ổ cứng mà không có sự cho phép của cô.

Kể từ ngày hôm đó, vợ chồng anh A đã không nói chuyện với nhau một câu nào. Anh A nói rằng: "Có vẻ như tôi đã mở chiếc hộp Pandora ra mất rồi". Anh A mệt mỏi và buồn bã, nhưng anh A cũng tò mò không biết liệu bản thân có làm sai hay không.

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Cư dân mạng sau khi xem bài viết đã để lại những bình luận gay gắt với người vợ: “Nếu đó là vợ tôi thì sẽ có chuyện đổ máu xảy ra", "Nếu đã kết hôn rồi thì phải xóa đi chứ", "Nếu đổi lại là phía người chồng bị phát hiện xem, người vợ có làm loạn lên rồi đòi ly hôn không".

Mặt khác, một số cư dân mạng cũng để lại những bình luận cho anh A: "Vậy tại sao bạn lại dám xem những thứ của người khác mà không được cho phép vậy hả?" Họ cho thấy những phản ứng như "Tại sao lại bạn lại cố gắng thu thập tài liệu đời tư của người khác vậy chứ?".

Thêm thông tin là, số vụ ly hôn năm ngoái đã giảm lần đầu tiên sau 3 năm. Đầu năm ngoái, người ta đã dự kiến rằng số cặp đôi ly hôn sẽ tăng lên do sự bùng phát của COVID-19. Nhưng cuối cùng cho ta thấy tỷ lệ kết hôn giảm dẫn đến tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn cũng giảm mạnh theo.