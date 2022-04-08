Lý do thực sự khiến người vợ đòi ly hôn khi người chồng đề nghị “xăm hình đôi”

Tâm sự tình yêu 08/04/2022 18:25

Một câu chuyện về bí mật đằng sau của một người phụ nữ đang tính chuyện đến ly hôn vì người chồng yêu cầu "xăm hình đôi".

Lý do thực sự khiến người vợ đòi ly hôn khi người chồng đề nghị “xăm hình đôi” - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể là vào ngày 5, câu chuyện này đã được đăng tải trên một trang mạng xã hội. Người phụ nữ là cô A, cô đã kết hôn được 3 năm và cô thổ lộ rằng cô đang phải khổ sở chịu đựng những hành vi ám ảnh của chồng.

Cô A nói rằng ngay từ khi họ còn hẹn hò, người chồng đã bị ám ảnh và rất ghen tuông, nhưng mức độ cũng không quá nghiêm trọng nên cô đã nghĩ rằng chồng cô ghen tuông rất đáng yêu nên cô đã bỏ qua chuyện đó.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn người chồng bắt đầu thay đổi. Cô A kể rằng: "Kể từ khi tôi bắt đầu đi làm trở lại, nỗi ám ảnh và sự ghen tuông của chồng tôi dường như trở nên nghiêm trọng hơn."

Lý do thực sự khiến người vợ đòi ly hôn khi người chồng đề nghị “xăm hình đôi” - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Người chồng đặt ra quy định là nếu cô A đi dự tiệc thì cứ 30 phút phải gửi một bức ảnh còn nếu không, người chồng thậm chí còn đến bữa tiệc để tìm cô.

Cô A nói: “Chồng tôi vẫn tiếp tục nghi ngờ tôi, mặc dù tôi đã đưa mật khẩu điện thoại cho anh ấy và cũng không đổi mật khẩu cả năm trời nhưng anh ấy vẫn nghi ngờ tôi” và cô nói thêm: "Đúng hơn hết, là anh ấy nghi ngờ rằng tôi có một chiếc điện thoại khác.”

Cô A cho rằng: "Đây cũng là một nỗi đau về tinh thần, nên thay vì tức giận và cãi nhau với chồng thì tôi và anh ấy đã cùng nhau cố gắng để khắc phục. Chồng tôi đã chịu đựng rất tốt nhưng nếu chỉ một chút sự nghi ngờ nhen nhóm trong lòng anh ấy thôi, thì nó sẽ bùng lên ngay tức khắc và anh ấy cũng không thể kiềm chế được mà thể hiện ra ngoài như vậy, đều đó làm tôi rất tổn thương.”

Cuối cùng cô A không thể chịu đựng được nữa đã khóc và hét lên rằng: "Rốt cuộc em phải làm gì để anh an tâm và tin tưởng em đây?". Người chồng đã suy nghĩ một lúc lâu và yêu cầu cô A rằng: "Em hãy xăm một hình xăm đôi với anh và xăm ở nơi người khác có thể nhìn thấy được”.

Lý do thực sự khiến người vợ đòi ly hôn khi người chồng đề nghị “xăm hình đôi” - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cô A cho biết rằng cô hiểu chồng mình và không phản đối việc xăm hình. Cô A đã nói với chồng rằng hãy tìm mẫu thiết kế mà anh ấy muốn.

Vì vậy, người chồng đã yêu cầu cô A xăm tất cả chữ cái tên của chồng và tất cả chữ cái tên của cô A thành hình trái tim. Phải xăm như vậy một cách công khai, thì người chồng mới có thể an tâm.

Cô A đã cố gắng thuyết phục rằng: "Xăm chữ cái đầu tiên của tên chúng ta thì được hơn đó anh, còn nếu xăm nguyên cả cái tên thì có vẻ hơi kì đúng không" nhưng người chồng đã tức giận và hỏi "Quả nhiên cô có gì đó xấu xa phải không?".

Sau vụ việc này, cô A đã nghiêm túc suy nghĩ về việc ly hôn.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Đây là sự ám ảnh chứ không phải tình yêu", "Tôi thực sự lo lắng cho tác giả đó", "Dù cho bạn có xăm hình đi chăng nữa, thì những triệu chứng ám ảnh của chồng bạn cũng không biến mất đâu".

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