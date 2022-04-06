Phát hiện mình rung động với đàn ông, tôi phải nói thế nào với bạn gái của mình đây?

Theo nội dung câu chuyện, tác giả là anh A hiện đang có mối quan hệ hẹn hò ổn định với người bạn gái.

Cụ thể, mới đây, một trang mạng xã hội trực tuyến đã đăng tải một câu chuyện về một người đàn ông gần đây mới phát hiện ra giới tính thật của bản thân và đang rất hoang mang.

Khi tiếp xúc với bạn gái, anh A chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp hay rạo rực.

Lúc đó anh A chỉ biết rằng hiển nhiên là đàn ông phải thích phụ nữ và hẹn hò với phụ nữ, nên đó là cách mà anh A đã gặp người bạn gái hiện tại, nhưng trong suốt quá trình hẹn hò, anh A đã có một nỗi lo mà không thể nói với bạn gái được.

Ban đầu, anh A nghĩ rằng mình chỉ không thể cảm nhận được cảm xúc xao xuyến với bạn gái, nhưng không phải như vậy. Anh A nhận ra sự thật rằng mình là một người đồng tính và bị thu hút bởi những người đàn ông khác chứ không phải một người phụ nữ.

Anh A để mắt đến người đàn ông khác, và đã cảm nhận được cảm giác hồi hộp mà anh không thể cảm nhận được khi ở bên bạn gái.

Đến bây giờ mới anh A mới nhận ra giới tính thật của mình, A đã cầu cứu cư dân mạng giúp đỡ vì anh lo lắng không biết phải nói với bạn gái như thế nào.

Ảnh minh họa

Sau khi đọc xong câu chuyện, cư dân mạng đã để lại lời khuyên chân thành.

Đại đa số cư dân mạng đều đồng ý rằng ‘cách tốt nhất là nên trung thực’. Người bạn gái có thể sẽ rất sốc khi biết người yêu mình bao lâu nay lại thú nhận mình người đồng tính và họ cho rằng việc thông báo chia tay bằng những lý do thoái thác khác thì càng kém lịch sự hơn.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng đã gửi tin nhắn động viên và khích lệ cho anh A, họ nói rằng người bạn gái lúc đầu sẽ rất bối rối nhưng cuối cùng rồi người bạn gái cũng sẽ hiểu cho bạn thôi. Họ cũng an ủi anh A vì họ biết rằng những người đồng tính hay lưỡng tính thường sẽ trải qua giai đoạn bối rối về bản dạng giới tính của mình.

Mặt khác, theo kết quả khảo sát 105 người trong độ tuổi từ 13 đến 23 tại Cao học Khoa phúc lợi xã hội của Đại học Quốc gia Seoul, thời điểm họ nhận thức được khuynh hướng đồng tính của mình cao nhất là ở lứa tuổi trung học cơ sở với 60,0% (63 người). Tiếp theo là 18,1% ở lứa tuổi tiểu học (19 người) và 11,4% lứa tuổi trung học phổ thông (12 người).

Những người đồng tính nam thường nhận ra bản dạng giới của họ thông qua kinh nghiệm tình dục và thấu hiểu nhanh hơn phụ nữ. Trong khi đó những người đồng tính nữ nhận ra bản dạng giới của họ muộn hơn những người đồng tính nam.