Chồng tôi sau khi kết hôn vẫn đi ăn sinh nhật bạn thân khác giới, sẵn sàng lái xe đưa về nhà mỗi đêm gặp gỡ: Tôi có nên thông cảm?

Nếu chỉ là một đứa con trai và một đứa là con gái thân thiết với nhau, đây có thể là một tình huống dễ hiểu.

Năm nào cũng vậy, vào ngày sinh nhật hàng năm của bạn khác giới họ thường ăn tối cùng nhau.

Cụ thể vào ngày 21, một trang cộng đồng mạng đã đăng một bài viết với tiêu đề: "Tôi rất quan tâm đến người bạn khác giới hơn 10 năm của chồng tôi."

Nhưng nếu người đàn ông này là một người đàn ông đã có gia đình thì sao?

Nhân vật chính của câu chuyện là cô A, cô có một người chồng chu đáo. Tất cả mọi thứ của người chồng đều thể hiện ra rằng anh ấy người chồng hoàn hảo, nhưng chỉ có vướng mắc điều duy nhất. Đó là sự tồn tại của một 'cô bạn thân' hơn 10 năm.

Câu chuyện như sau:

Người bạn khác giới của chồng tôi là cô B, cô là một người mà tôi rất quan tâm kể từ khi tôi và chồng tôi kết hôn. Lúc đám cưới, chồng tôi chỉ có một người bạn khác giới duy nhất, vẻ mặt của người bạn đó trong suốt đám cưới lúc nào cũng không được tốt nên tôi đã rất để ý đến cô gái đó.

Sự hiện diện của B vẫn tiếp tục kể cả sau khi kết hôn. Chồng tôi đến ăn tối với cô B vào mỗi ngày sinh nhật hàng năm. Vào những ngày khác ngoài sinh nhật của cô B, mặc dù hai người không thường xuyên gặp nhau, nhưng họ cũng đã đi ăn cùng nhau.

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Cũng theo nôi dung câu chuyện được đăng tải, ccô B không có xe ô tô nên những ngày họ đi ăn cùng nhau, chồng của A thường chở cô ấy về tận nhà.

Cô A phàn nàn: "Tôi đã thể hiện với chồng rằng mình là một người tốt bụng và thoải mái khi nói chuyện về người bạn khác giới đấy, dù chỉ một chút thôi. Tôi cũng không thể dứt khoát chạy ra ngoài và nói với chồng rằng anh đừng gặp cô ấy nữa."

Người chồng cũng từ chối lời đề nghị của cô A rằng để cả ba người cùng gặp nhau. Nguyên nhân là do cô B ngại người lạ.

Cô A đã xin lời khuyên: "Có vẻ như không có chuyện gì khó chịu xảy ra (giữa hai chúng tôi), nhưng tôi cứ lo lắng trong lòng và tôi tò mò không biết các bạn sẽ làm gì trong trường hợp này nếu các bạn là tôi."

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Cư dân mạng đồng tình rằng họ cũng nghi ngờ về việc người chồng ngăn cản không cho cô A đi cùng để gặp cô B. Họ đã để lại những bình luận như "Anh chồng thà để vợ không thoải mái còn hơn là, để người bạn khác giới kia thoải mái" và "Nếu thân thiết như vậy, người chồng nên giới thiệu với vợ và cùng làm quen chứ?"

Một số cư dân mạng còn suy rằng có thể chồng và người bạn khác giới đó đã từng là người yêu trong quá khứ, họ cho rằng: "Làm gì có ai đi ăn cơm với bạn khác giới bình thường mà đưa đón bằng xe ô tô chứ. Bạn bè khác giới bình thường mà gặp nhau rồi đưa đón bằng xe ô tô à?".