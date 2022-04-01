Lời nói tàn nhẫn của bạn trai khi tôi thú nhận mình đang mang thai

Tâm sự tình yêu 01/04/2022 19:14

Cô gái A vốn muốn coi đứa con sắp chào đời giữa mình và người yêu là một điều may mắn nên đã rất thất vọng trước phản ứng lạnh nhạt của bạn trai.

Lời nói tàn nhẫn của bạn trai khi tôi thú nhận mình đang mang thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cô gái A nóng lòng vì chờ mãi không thấy bạn trai trả lời tin nhắn "Em có thai rồi" của cô.

Cô A chờ đợi câu trả lời của người bạn trai lâu đến nỗi cô ấy cảm thấy chạnh lòng vì suy nghĩ đến việc bạn trai cô đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Khoảnh khắc nhìn thấy câu trả lời của bạn trai "Vậy à, vậy thì chúng ta kết hôn đi". Giây phút đó, cô cảm thấy mình có tất cả mọi thứ trên đời.

Lời nói tàn nhẫn của bạn trai khi tôi thú nhận mình đang mang thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chiếc tin nhắn thứ hai được gửi đến, khi đọc xong cô A cảm thấy đau đớn như cả thế giới sụp đổ.

Người bạn trai nói: “Nếu em sinh con trai, anh sẽ cưới em và chịu trách nhiệm nuôi nó” và cũng nói thêm rằng: “Thay vào đó, nếu em sinh con gái thì anh sẽ không thể chịu trách nhiệm được đâu”.

Bố mẹ bạn trai đang mong có một đứa cháu trai nên nếu đứa trẻ trong bụng là con trai thì họ sẽ chấp nhận, còn nếu là con gái thì họ không có ý định cưới cô và cùng nhau nuôi nấng.

Phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra giới tính của đứa bé trong bụng mẹ, giống như cuộc đời cô phải giao phó cho một nửa xác suất nửa đang nằm trong bụng cô.

Lời nói tàn nhẫn của bạn trai khi tôi thú nhận mình đang mang thai - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cô gái A không thể dễ dàng từ bỏ đứa con trong bụng được và ngay cả khi nó là con gái đi chăng nữa, cô cũng quyết tâm sẽ bảo vệ và nuôi dạy nó bằng tình yêu thương.

Cuối cùng, vào ngày bác sĩ sản khoa nói cho cô nghe về giới tính của đứa trẻ, cô A cuối cùng cũng đã bật khóc khi nghe bác sĩ nói rằng "Đứa bé trông giống mẹ quá".

Khi bác sĩ hỏi lý do khiến cô bất ngờ rơi khóc như vậy, cô A đã giải thích hoàn cảnh của cô và sau khi nghe xong, người bác sĩ đã tức giận nói: "Với một người có suy nghĩ như vậy, dù thế nào thì họ cũng sẽ sống một cuộc đời đầy hối tiếc".

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện của mình và cuối cùng cô nói rằng: "Tôi sẽ sớm trở thành một người mẹ đơn thân. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự trách mình vì đã tin vào một người mà tôi không nên tin tưởng, nhưng tôi muốn bảo vệ con của mình. Xin hãy ủng hộ lựa chọn của tôi".

Trong khi đó, câu chuyện này được đăng tải trên phương tiện truyền thông trực tuyến ‘Tiin’ dạo gần đây và nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự hôn nhân và tình yêu mang thai

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