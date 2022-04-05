Tôi giữ thân suốt 11 năm vì bạn gái, nhưng bây giờ cô ấy lại thông báo rằng mình đã có thai 2 tháng

Tâm sự tình yêu 05/04/2022 17:41

Người bạn trai hàng tháng đã tự tay nấu cháo để bạn gái ăn giảm đau mỗi khi bạn gái tới tháng, hai tháng sau anh đã phát hiện ra điều gì đó khả nghi.

Tôi giữ thân suốt 11 năm vì bạn gái, nhưng bây giờ cô ấy lại thông báo rằng mình đã có thai 2 tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bởi vì bạn gái chưa từng bị trễ chu kỳ đèn đỏ lần nào, nhưng 2 tháng nay người bạn gái đã không tới tháng.

Người bạn trai lo lắng không biết cơ thể bạn gái có điều gì không ổn hay không nên đã hỏi: "Tại sao em lại bị trễ ngày vậy? Em cần đến bệnh viện ngay".

Sau đó bạn gái đã tiết lộ một bí mật gây sốc. Chính là cảm giác như đang ‘mang thai’ vậy.

Tôi giữ thân suốt 11 năm vì bạn gái, nhưng bây giờ cô ấy lại thông báo rằng mình đã có thai 2 tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sốc nặng trước lời thú nhận bất ngờ của bạn gái, câu nói đầu tiên của bạn trai là "Đứa trẻ của ai?"

Trên thực tế, cả hai đã hẹn hò được 11 năm, nhưng người bạn gái là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo và luôn giữ vững 'sự trong trắng trước hôn nhân'.

Người bạn trai muốn hoàn thành và tôn trọng tâm nguyện của bạn gái nên đã ở bên cạnh cô ấy suốt 11 năm chỉ ôm và hôn. Thỉnh thoảng khi ở nhà bạn gái qua đêm hoặc đi du lịch và ngủ cùng nhau, người bạn trai chỉ ôm cô ấy và ngủ.

Tôi giữ thân suốt 11 năm vì bạn gái, nhưng bây giờ cô ấy lại thông báo rằng mình đã có thai 2 tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cuối cùng bạn gái tôi lại ngủ với một người đàn ông nào đó mà cô ấy quen trên mạng và thậm chí còn mang thai.

Người bạn gái đã thành thật thú nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ, nói: "Em đã đi gặp người đàn ông mà em trên mạng và có quan hệ tình cảm. Sau đó, người đàn ông đó ngay lập tức chặn em và cắt đứt mọi liên lạc".

Người bạn trai đã chia sẻ câu chuyện của mình và nói: “Chúng tôi đã bên nhau 11 năm, em ấy quý giá như một thành viên trong gia đình đình tôi". Người bạn trai cho biết: "Gần đây, tôi đã lên kế hoạch kết hôn với em ấy, nhưng tai nạn đau lòng này đã xảy ra".

Người bạn trai tiếp tục: “Tôi đã bị tổn thương rất nhiều nhưng tôi vẫn yêu bạn gái của tôi." Anh thổ lộ rằng: “Tôi vẫn muốn làm đám cưới với em ấy nhưng tôi lại không đủ tự tin để nuôi đứa con trong bụng. Tôi không biết phải làm sao”.

Trong khi đó, câu chuyện đăng tải trên phương tiện truyền thông trực tuyến bom01 vào ngày 15 (giờ địa phương) và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng và nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

Chồng tôi sau khi kết hôn vẫn đi ăn sinh nhật bạn thân khác giới, sẵn sàng lái xe đưa về nhà mỗi đêm gặp gỡ: Tôi có nên thông cảm?

Chồng tôi sau khi kết hôn vẫn đi ăn sinh nhật bạn thân khác giới, sẵn sàng lái xe đưa về nhà mỗi đêm gặp gỡ: Tôi có nên thông cảm?

Câu chuyện về người đàn ông thường xuyên gặp gỡ và đi ăn một mình với người bạn khác giới hơn 10 năm, khi tạm biệt sẽ lái xe ô tô đưa cô ấy về đến trước cửa nhà đang nhận được sự quan tâm, bàn luận sôi nổi của CĐM.

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