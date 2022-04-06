‘Chiếc nhẫn cầu hôn’ mà tôi nhận được từ bạn trai hóa ra là chiếc nhẫn anh ấy mua cho bạn gái cũ

Tâm sự tình yêu 06/04/2022 19:57

Câu chuyện về một người phụ nữ rơi đang chìm trong giấc mơ tình yêu ngọt ngào đầy xao xuyến trước khi kết hôn với bạn trai thì bỗng phát hiện ra sự thật đau lòng đang thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

‘Chiếc nhẫn cầu hôn’ mà tôi nhận được từ bạn trai hóa ra là chiếc nhẫn anh ấy mua cho bạn gái cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Câu chuyện về một người phụ nữ rơi đang chìm trong giấc mơ tình yêu ngọt ngào đầy xao xuyến trước khi kết hôn với bạn trai thì bỗng phát hiện ra sự thật đau lòng đang thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

Cụ thể, gần đây, cô A đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai. Tuy nhiên, cô A đã nhận ra sự thật gây sốc liên quan đến chiếc nhẫn và không thể che giấu tâm trạng buồn bã của mình. 

Cụ thể, vào ngày 15 (giờ địa phương), tờ nhật báo ‘The Sun’ của Anh đã đưa tin về câu chuyện của một người phụ nữ sắp kết hôn với người đàn ông mà cô ấy đã hẹn hò trong ba năm.

Theo giới truyền thông, người phụ nữ A (29 tuổi) sống ở Anh gần đây đã nhận được lời cầu hôn từ người bạn trai B (32 tuổi), đây là người bạn trai mà cô đã hẹn hò được 3 năm.

‘Chiếc nhẫn cầu hôn’ mà tôi nhận được từ bạn trai hóa ra là chiếc nhẫn anh ấy mua cho bạn gái cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, trái tim của A lập tức bị cướp mất và đi đâu cô cũng cũng khoe chiếc nhẫn.

Gia đình của anh B cũng hết lời khen ngợi rằng họ rất hợp nhau và cô A đang trải qua những ngày hạnh phúc.

Nhưng một ngày nọ, cô A nhận được một cuộc điện thoại. Đó chính là bạn gái cũ đã yêu nhau được 6 năm của B.

Và cũng từ đây, A biết được rằng bạn trai đã lên kế hoạch kết hôn với bạn gái cũ nhưng sau đó họ đã chia tay một cách không tốt đẹp gì, và tâm trạng của A đã trở nên khó chịu và bứt rứt.

‘Chiếc nhẫn cầu hôn’ mà tôi nhận được từ bạn trai hóa ra là chiếc nhẫn anh ấy mua cho bạn gái cũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bạn gái cũ bất ngờ đe dọa cô A phải chia tay bạn trai và tiết lộ sự thật rằng chiếc nhẫn đính hôn thật chất là món quà người bạn trai B dành cho mình.

A đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng với bạn gái cũ của B rồi cúp máy, nhưng khi biết được sự thật của chiếc nhẫn, tâm trạng của A nhanh chóng trở buồn bã.

Thậm chí cả gia đình của người bạn B đều biết sự thật này nhưng tất cả mọi người đều giả vờ không biết và nói rằng chiếc nhẫn rất hợp với A.

Trực giác của cô A cảm nhận được rằng bạn trai có thể đang có những gánh nặng về kinh tế nên mới sử dụng chiếc nhẫn cũ đó. Cô cố gắng giả vờ như không biết gì, nhưng thật đau khổ khi cô cứ liên tục nghĩ đến nội dung của cuộc gọi điện thoại với bạn gái cũ.

‘Chiếc nhẫn cầu hôn’ mà tôi nhận được từ bạn trai hóa ra là chiếc nhẫn anh ấy mua cho bạn gái cũ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Cuối cùng, cô A đã bày tỏ nỗi lo lắng của mình, cô nói rằng mình cảm thấy bị phản bội và rất đau đớn. Cô A đã xin lời khuyên của mọi người và nói rằng: "Tôi cảm thấy bạn trai của mình thật xa lạ. Thực sự tôi không biết phải vượt qua vấn đề này như thế nào.”

Theo đó, cư dân mạng đã để lại những bình luận an ủi A: "Thật quá đáng khi sử dụng lại nhẫn cũ", "Dù người bạn trai có một tình yêu thật lòng đi chăng nữa thì cũng sẽ rất tổn thương đấy", "Nghĩ tới là thấy cay đắng rồi".

Nhẫn là vật quan trọng được trao cho nhau trong lễ cưới với ý nghĩa là họ sẽ luôn ở bên cạnh đối phương. Vì vậy, không có ai muốn nhận chiếc nhẫn có "quá khứ" của đối phương cả.

Tôi giữ thân suốt 11 năm vì bạn gái, nhưng bây giờ cô ấy lại thông báo rằng mình đã có thai 2 tháng

Tôi giữ thân suốt 11 năm vì bạn gái, nhưng bây giờ cô ấy lại thông báo rằng mình đã có thai 2 tháng

Người bạn trai hàng tháng đã tự tay nấu cháo để bạn gái ăn giảm đau mỗi khi bạn gái tới tháng, hai tháng sau anh đã phát hiện ra điều gì đó khả nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự tình yêu Bạn gái cũ

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc