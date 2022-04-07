Lý do khủng khiếp đằng sau việc thăng chức của người chồng

Tâm sự tình yêu 07/04/2022 18:38

"Vợ ơi, anh lại được thăng chức rồi!" Câu chuyện gây sốc về một người phụ nữ nói rằng cô ngoại tình lén lúc sau lưng chồng để đổi lấy sự thăng tiến cho chồng

Lý do khủng khiếp đằng sau việc thăng chức của người chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể là vào ngày 2 ( giờ địa phương ), tờ nhật báo ‘The Sun’ của Anh đăng tải câu chuyện về người phụ nữ A đang ngoại tình với sếp của chồng mình.

Theo câu chuyện, người phụ nữ A đã lén lút sống chung và có quan hệ tình cảm với ông chủ của chồng mình là B trong nhiều năm.

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Ảnh minh họa

Người phụ nữ A luôn viện đủ mọi cách để không bị chồng phát hiện và đi gặp anh B, nhưng cô rất khó theo kịp thời gian với chồng mình vì người chồng luôn ‘tan làm và về nhà đúng giờ’.

Cô A đã nảy ra một ý tưởng trong khi đang suy nghĩ cách làm thế nào để có thể cặp kè với ông B một cách thoải mái. Cách đó chính là thăng chức cho chồng và khiến cho người chồng bận rộn hơn.

Cô A đã nhờ ông B nhanh chóng thăng chức cho người chồng. Hai người cho rằng việc này sẽ giúp cho cả hai giảm bớt cảm giác tội lỗi về việc ngoại tình và có thể gặp nhau thường xuyên hơn.

Người chồng không biết được sự thật này đã trở về nhà với khuôn mặt tràn đầy khí thế và thông báo tin được thăng chức cho vợ.

Lý do khủng khiếp đằng sau việc thăng chức của người chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trước mặt người chồng đang hạnh phúc với suy nghĩ là mình giành được vị trí này vì năng lực xứng đáng, cô A đã chúc mừng chồng như thể cô không biết chuyện gì xảy ra.

Cô A bày tỏ rằng: "Chồng tôi đã trở nên bận rộn nên tôi có thể quan hệ lén lút thường xuyên hơn với sếp của chồng tôi. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch".

Điều bất ngờ ở đây là câu chuyện này được chính cô A (đã giấu tên) chia sẻ trên trang mạng SNS với tiêu đề: "Thật ra có lý do khiến tôi vui mừng khi chồng tôi thăng chức".

Trước thái độ đường hoàng của cô A, cư dân mạng đã bình luận chỉ trích cô A: “Cô ta không có vẻ gì là biết hối lỗi cả. Đừng có chơi đùa với người chồng nữa mà hãy buông tha cho người ta đi", "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có người mặt dày như cô vậy đó" và "Nếu người chồng phát hiện ra toàn bộ sự thật, anh ta sẽ sụp đổ mất”.

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