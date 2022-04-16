Cùng bạn khác giới uống say khướt tại nhà bạn trai, sau đó làm ra những hành động GÂY SỐC

Tâm sự tình yêu 16/04/2022 18:06

Câu chuyện về một người đàn ông đã thổ lộ những tâm sự bức xúc của mình về người bạn gái đã có những hành động khiến anh tái mặt.

Cùng bạn khác giới uống say khướt tại nhà bạn trai, sau đó làm ra những hành động GÂY SỐC - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tâm trạng của bạn sẽ như thế nào khi nhìn thấy người yêu ngủ khỏa thân sau khi uống rượu với người bạn khác giới.

Bạn có thể cảm thấy tức giận với đối phương, bối rồi, thất vọng hoặc đứng đơ ở đấy. Trong trường hợp xấu nhất, nó thậm chí có thể dẫn đến chia tay.

Tại đây, một người đàn ông đã thổ lộ những tâm sự bức xúc của mình về người bạn gái đã có những hành động như vậy.

Cụ thể là một cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Xin lỗi vì đã để mọi người tư vấn tình yêu vào lúc sáng sớm".

Cùng bạn khác giới uống say khướt tại nhà bạn trai, sau đó làm ra những hành động GÂY SỐC - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo lời kể của anh A, gần đây bạn gái của anh ấy có đi uống rượu với hai người khác giới của cô ấy. Sau khi kết thúc tăng ăn chơi đầu tiên, bạn gái đã đưa 2 người bạn khác giới đó đến nhà anh A. Vì vậy, thêm cả anh A nữa là 4 người, họ đã cùng nhau uống rượu.

Tuy nhiên, anh A liên tục chú ý đến hành động của bạn gái đối xử với hai bạn khác giới. Đó là hành động vượt quá giới hạn như lấy nước dùm và đút ăn bằng tay.

Khi người bạn khác giới định ăn lá vừng, cô bạn gái nhanh nhẹn gắp cho người bạn đó, mối quan hệ nam nữ của những người đó loạn cả lên. Anh A không thể nào hiểu được hành động của bạn gái.

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra một cách hoang đường khiến mọi người sửng sốt, người bạn gái đã có hành động quá đáng khiến anh A thực sự tức giận. Bạn gái của anh A đi ngủ vì say rượu và cô đi ngủ trong tình trạng khoả thân.

Cùng bạn khác giới uống say khướt tại nhà bạn trai, sau đó làm ra những hành động GÂY SỐC - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cũng may thay, những người bạn khác giới đã không nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng không liên quan đến việc uống rượu, anh A chỉ cảm thấy thất vọng.

Anh A thổ lộ: "Bây giờ tôi không thể suy nghĩ một cách khách quan nên tôi mới đăng lên để hỏi mọi người như thế này.” Và anh nói thêm: “Tôi nên làm gì đây?"

Sau khi câu chuyện được lan truyền, cư dân mạng đã để lại những bình luận: "Từ cái khúc đưa bạn khác giới đến nhà bạn trai là thấy chuẩn bị chia tay được rồi", "Theo kinh nghiệm của tôi thì kết thúc không tốt đẹp gì đâu", "Bạn nên thoải mái chia tay đi".

Tuy nhiên, một cư dân mạng đã đưa ra lời khuyên cho anh A: "Nếu người bạn gái nói cô ấy sẽ cẩn thận hơn, thì tôi nghĩ bạn có thể cho cô ấy thêm một cơ hội".

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