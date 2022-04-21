Chia tay bạn trai sau tai nạn, cô gái không ngờ trước phản ứng "kỳ lạ" của nhà trai

Tâm sự tình yêu 21/04/2022 16:21

Câu chuyện về cô A gần đây đã chia tay với bạn trai mình, người đã không thể đi lại do tai nạn.

Chia tay bạn trai sau tai nạn, cô gái không ngờ trước phản ứng 'kỳ lạ' của nhà trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể là vào ngày 19, câu chuyện của cô A đã được đăng tải trên một trang cộng đồng trực tuyến. Cô A đã chăm sóc bạn trai của mình trong hai năm nhưng cô nghĩ rằng tương lai sẽ khó khăn hơn nữa.

Cô A thổ lộ : "Ban đầu tôi tin rằng tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả, nhưng thời gian trôi qua, việc chăm sóc và cảm thông của tôi đanh cho bạn trai dường như đã đi đến giới hạn".

Cô A chia sẻ: "Tuy tôi vẫn còn trẻ nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy cặp đôi đi bộ ngang qua cửa sổ là tôi đã ghen tị với việc có thể đi bộ cùng nhau như vậy.” Cô nói thêm: “ Mọi việc dường như đang ăn mòn cuộc sống của tôi từng chút một nên tôi đã đưa ra lời chia tay”.

Chia tay bạn trai sau tai nạn, cô gái không ngờ trước phản ứng 'kỳ lạ' của nhà trai - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cô cho biết rằng người bạn trai hiểu cho sự lựa chọn của cô A. Tuy nhiên, phản ứng của những người xung quanh bạn trai cô lại khác.

Bố mẹ bạn trai đã chửi bới cô A và gọi cô là "X ích kỷ" và những người quen cũng đã trút những lời xúc phạm gần như là nguyền rủa lên cô A.

Tuy nhiên, cô A nói rằng cô đã không phản bác hoặc tức giận ngay gì cả dù cô đã nghe tất cả những lời đó.

Cô A nói: "Sau này tôi cũng sẽ sống một cuộc hạnh phúc. Tình yêu của tôi chỉ lớn đến vậy thôi nên là dù có chửi thề hay nguyền rủa tôi ích kỷ thì tôi cũng không có gì để nói đâu."

Chia tay bạn trai sau tai nạn, cô gái không ngờ trước phản ứng 'kỳ lạ' của nhà trai - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của cô A đã cho cho rằng: "Không phải A mà là bố mẹ của bạn trai mới ích kỷ".

Họ còn để lại những bình luận như "Không kết hôn, nhưng sau này bắt người phải chăm sóc cho người bạn trai bị khuyết tật cả đời à", "Tất nhiên cũng có người chấp nhận và kết hôn, nhưng nếu đối phương cảm thấy mệt mỏi thì ngoài buông tay cũng còn cách nào khác", "Nếu là con gái của mình rơi vào tình huống như vậy, thì có thể chửi rủa giống như vậy được không?".

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