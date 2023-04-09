Vừa vào công ty, gái xinh đã bị sếp U40 "nhìn trúng" và nhận được 40 lần tỏ tình và cái kết

Chủ nhân bài viết cho biết: “Tôi dành quá nhiều tiền để mua bữa trưa và cà phê mỗi ngày tại nơi làm việc, vì vậy tôi đã làm một hộp cơm trưa mang theo. Lúc đầu, tôi ăn một mình trong phòng bếp, sau đó những người khác bắt đầu mang 2-3 món phụ đến và ăn cùng nhau”.

Vào ngày 27/3, một bài viết đã được đăng trên một cộng đồng trực tuyến với tiêu đề: "Phó phòng của công ty đã hỏi cưới tôi sau khi nhìn thấy những món ăn phụ trong hộp cơm của tôi”.

Tuy nhiên, khoảng hai tháng sau khi bắt đầu nấu ăn, một phó phòng U40 bắt đầu tỏ ra thích thú với cô. Cô nói: “Phó phòng sau khi ăn các món ăn phụ hỏi ‘ai nấu cơm?’, ‘ai đã dọn rửa các món ăn phụ?’, và phó phòng tỏ ra rất thích thú ‘tốt đó, vị rất là ngon, rất hợp sở thích của tôi”.

Cô tiếp tục kể: “Giám đốc điều hành nói rằng hộp cơm rất đặc biệt và yêu cầu tôi nói với giám đốc nếu tôi cần bất cứ thứ gì, vì vậy tôi đã yêu cầu mua nồi cơm điện và gạo, và giám đốc đã mua nó. Vì cái tội đòi nồi cơm điện nên tôi phải nấu cơm. Cuối tuần làm mấy món khô phụ, buổi sáng làm món chính, vừa đi làm liền vào phòng bếp nấu cơm, đặt chỗ trước”.

Cô nói tiếp: Theo tôi được biết, tuổi của phó phòng đã ngoài 40, đã ly hôn và có một con. Phó phòng tỏ ra thích thú với thức ăn, vì vậy tôi tự hỏi liệu có phải vì nhớ đứa trẻ không. Sau khi biết tôi đang làm cơm, phó phòng đã khen tài nấu ăn của tôi hoặc nói: “Cô nấu ăn giỏi, vì vậy cô có giác quan công việc khác biệt” và nói đùa “tại sao cô lại làm ở đây?”

Ảnh minh họa: Internet

"Vấn đề đã xảy ra vào thứ sáu tuần trước. Tôi tự hỏi không biết là đã 15 ngày kể từ khi phó phòng khen tôi một cách bí ẩn chưa, nhưng phó phòng đã cùng tôi đi ăn một bữa sau giờ làm việc. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó bởi vì có sự chênh lệch 20 tuổi và chúng tôi đang nói về việc dùng bữa trước mặt tất cả các nhân viên khác".

"Chúng tôi đã gọi và uống chung một chai rượu soju tại một nhà hàng Gamjatang, và trong khi nói về công ty, phó phòng đã đề cập đến chủ đề nấu ăn. Thậm chí lúc đó tôi đã suy nghĩ 'chắc là vì con. Nếu sếp yêu cầu một số món ăn phụ, tôi sẽ làm điều đó. Tôi phải hỏi giá nguyên liệu’, nhưng phó phòng nói rằng một người phụ nữ giỏi nấu ăn là mẫu người lý tưởng của ông ấy.

Cô đã nhận được lời tỏ tình tại một nhà hàng mà cô chỉ đến thôi chứ không có suy nghĩ gì nhiều. Sếp cô nói: “Vợ cũ của tôi là người luôn lao đầu vào công việc, vì vậy tôi chưa bao giờ có một bữa ăn đàng hoàng. Khi tôi nếm thử món bulgogi gochujang (thịt bò nướng ướp tương ớt gochujang) do cô làm, tôi cảm thấy đó là định mệnh vậy cô có muốn gặp tôi để tiến tới hôn nhân không”.

“Tôi không nghĩ được gì trong giây lát nên đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay và nói 'hả'. Sau khi thấy phản ứng của tôi, ông ấy bảo tôi hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều đó với vẻ mặt tự tin. Phó phòng nói rằng đó không phải là một câu chuyện tồi đối với tôi, và rằng ông ấy đã yêu cách ăn món xương hầm khoai tây thoải mái trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi làm ra vẻ ngại ngùng, nhưng không hề hay biết, tôi bật dậy nói 'mẹ ơi' rồi vội vã về nhà mà không biết bằng cách nào mà mình về được”.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi về nhà cô đã ngay lập tức đăng ký tải hồ sơ của mình lên một trang tìm kiếm việc làm: “Tôi đã chặn thông tin liên lạc của phó phòng và KakaoTalk”, cô nói. “Đây có phải là hành vi quấy rối tại nơi làm việc không? Tôi đang bị tấn công bởi một người đàn ông đã ly hôn vì ‘bữa cơm’ ở nơi làm việc? Tôi chỉ muốn nói với CEO và lặng lẽ ra đi”.

Khi nghe câu chuyện lo lắng của cô về lời thú nhận của sếp tại nơi làm việc, cư dân mạng đã bình luận: “Chạy đi”, “Không cần thiết phải nghỉ việc và nói với CEO rằng công ty rất tốt, nhưng bạn đang phân vân có nên từ chức hay không”. "Thật may mắn khi cô ấy đi ra khỏi đó và nói ‘mẹ ơi". Mọi người cũng để lại lời khuyên như “Bạn hãy hỏi ý kiến ​​người đại diện về những lo lắng của mình về hành vi quấy rối”.

Theo World Daily