Chồng mua áo lót tặng cho 'bạn giường', còn lộ cả ảnh giường chiếu nặng đô, nhưng âm mưu của ả nhân tình mới thật sự khiến tôi sốc nặng

Tâm sự gia đình 06/04/2023 12:39

Đọc được đoạn tin nhắn mờ ám của chồng tôi và nhân tình mà tôi đứng không vững. Ai ngờ được rằng họ lại ở sau lưng tôi làm ra điều kinh khủng đến vậy.

Mới đây một tài khoản giấu tên đã đăng tải một loạt hình ảnh chụp tin nhắn của chồng với người bạn thân được cộng đồng mạng chú ý. Nếu chỉ là tin nhắn bình thường giữa những người bạn thì không có gì để nói. Tuy nhiên, tin nhắn này lại trên mức tình bạn. Bởi không có người bạn nào lại đi tặng áo ngực cho bạn cả!

Cụ thể, cô vợ viết: "Nếu là mọi người thì khi đọc những tin nhắn như thế này thì có ai còn giữ được bình tĩnh không? Mọi hôm đi tắm giữ điện thoại theo cả vào nhà vệ sinh, nay chắc chủ quan ném ngoài, tôi mà không kiểm tra thì chắc cả đời bị hai kẻ này "dắt mũi". Chẳng có lẽ tôi lại vứt đơn ly hôn trước rồi ôm con đi cho rảnh nợ, cho chồng theo cô bạn "hãm" này luôn???".

Chồng mua áo lót tặng cho 'bạn giường', còn lộ cả ảnh giường chiếu nặng đô, nhưng âm mưu của ả nhân tình mới thật sự khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1

Đọc nội dung đoạn tin nhắn giữa gã chồng phụ bạc nhắn cho "cô bạn" càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Dựa vào đoạn tin nhắn có thể thấy, cô vợ đã bị anh chồng "cắm sừng" một thời gian khá dài, còn "cô bạn giường chiếu" này dường như cũng có quen biết với người vợ. Cô ả sẵn sàng bình phẩm nhan sắc của chính thất với thái độ dè bỉu, chê bai. Thậm chí, đoạn tin nhắn còn chứa cả nội dung 18+, về chuyện giường chiếu của "đôi mèo mả gà đồng". Chồng mua áo lót tặng cho 'bạn giường', còn lộ cả ảnh giường chiếu nặng đô, nhưng âm mưu của ả nhân tình mới thật sự khiến tôi sốc nặng - Ảnh 2Chồng mua áo lót tặng cho 'bạn giường', còn lộ cả ảnh giường chiếu nặng đô, nhưng âm mưu của ả nhân tình mới thật sự khiến tôi sốc nặng - Ảnh 3Chồng mua áo lót tặng cho 'bạn giường', còn lộ cả ảnh giường chiếu nặng đô, nhưng âm mưu của ả nhân tình mới thật sự khiến tôi sốc nặng - Ảnh 4Chồng mua áo lót tặng cho 'bạn giường', còn lộ cả ảnh giường chiếu nặng đô, nhưng âm mưu của ả nhân tình mới thật sự khiến tôi sốc nặng - Ảnh 5

Nếu như gã chồng vô tâm "năm lần bảy lượt" dò hỏi ý người tình ly hôn vợ để đến với cô ả thì cô ả lại có dã tâm lớn hơn khi đề nghị gã chồng hãy dịu dàng để cô vợ nhanh chóng chuyển nhượng căn nhà mà bố mẹ vợ cho sang tên của mình. Cô ta còn cho rằng sau khi chiếm đoạt được căn nhà sẽ thỏa sức tung hô hả hê để người vợ đáng thương "tức chết". Và cặp đôi "mèo mả gà đồng" này sẽ đường đường, chính chính đến với nhau.

Chồng mua áo lót tặng cho 'bạn giường', còn lộ cả ảnh giường chiếu nặng đô, nhưng âm mưu của ả nhân tình mới thật sự khiến tôi sốc nặng - Ảnh 6

Tuy nhiên, cặp đôi này lại không ngờ được cô vợ đã phát hiện. Mặc dù, người vợ chỉ có ý dò hỏi có nên vứt lại đơn ly hôn và bế con rời đi hay không? Nhưng chắc chắn, những tính toán của gã chồng tệ bạc và ả nhân tình chắc chắn khó mà thành. 

Hiện tại, đoạn hội thoại trên vẫn được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Thực hư của câu chuyện thì vẫn chưa rõ ràng. 

Vợ về quê ở cữ, cô hàng xóm ngày nào cũng ăn diện hớ hênh kiếm cớ sang nhà tôi để gạ gẫm, một đêm cô ta gõ cửa nhà vào lúc khuya rồi sà đến ôm chặt tôi...

Vợ về quê ở cữ, cô hàng xóm ngày nào cũng ăn diện hớ hênh kiếm cớ sang nhà tôi để gạ gẫm, một đêm cô ta gõ cửa nhà vào lúc khuya rồi sà đến ôm chặt tôi...

Trước tới này, cô hàng xóm luôn có thói quen ăn mặc khá hớ hênh và thường sang nhà tôi vì đủ thứ lý do, ngay cả khi vợ tôi không ở nhà. Kể từ lúc vợ tôi về quê ở cữ, ý đồ thật sự của cô ta mới lộ ra.

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