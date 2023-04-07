Đi công tác về sớm hơn dự định, chồng hí hửng mang quà về nhà để làm vợ bất ngờ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và cái kết "đau đớn"

Tâm sự gia đình 07/04/2023 06:41

Chồng hí hửng trở về nhà với chiếc bánh mì mà anh đã mua từ một tiệm bánh mì nổi tiếng để dành tặng vợ yêu, người chồng bàng hoàng khi nhìn thấy vợ cùng một người đàn ông khác đang lõa thể trên giường.

Một người đàn ông cho biết đã chứng kiến ​​cảnh vợ mình lên giường với người đàn ông khác. Với trái tim tan nát tràn đầy cảm giác đau khổ, anh thú nhận những lo lắng của mình về việc ly hôn.

Vào ngày 5/4, 'Trung tâm tư vấn của Luật sư Cho' trên Đài YTN Radio đã đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông, gặp gỡ, quen biết và kết hôn với vợ cùng công ty và cả hai đã có với nhau hai đứa con.

Đi công tác về sớm hơn dự định, chồng hí hửng mang quà về nhà để làm vợ bất ngờ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và cái kết 'đau đớn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh cho biết anh thực sự không biết lâu nay vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác là đồng nghiệp cùng công ty. Thậm chí, vợ của anh trong lúc ngoại tình còn dẫn con theo khi anh đi du lịch.

Ngày anh biết được sự thật cũng là ngày anh đi công tác về sớm hơn dự định. Nghĩ đến người vợ mà mình yêu, anh hí hửng trở về nhà với chiếc bánh mì mà anh đã mua từ một tiệm bánh mì nổi tiếng từ chuyến công tác. Tuy nhiên, lúc anh trở về nhà thì thấy đối mặt với người vợ đang nằm trên giường của mình là một gã đàn ông khác. Anh ném chiếc bánh mì đang cầm về phía hai người họ.

Vợ năn nỉ đòi ly hôn trước. Anh nói rằng mình không thể làm vậy vì con cái thì vợ anh nói muốn ra tòa và khẳng định sẽ tự mình nuôi con.

Anh nói “tôi không thể đứng nhìn con mình ở bên một người đàn ông ngoại tình" và cho biết anh muốn tự mình nuôi dạy các con. Anh nói rằng anh ta không có ý định nhận tiền cấp dưỡng từ người vợ mà anh từng yêu và anh chỉ nên nhận tiền cấp dưỡng từ người đàn ông ngoại tình.

Đi công tác về sớm hơn dự định, chồng hí hửng mang quà về nhà để làm vợ bất ngờ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và cái kết 'đau đớn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luật sư Kim Ye-jin, người đã nghe câu chuyện yêu cầu anh hãy cẩn thận, nói: "Nếu có bạo lực hoặc gây thương tích cho người đàn ông ngoại tình, vụ việc sẽ diễn biến khác”.

Về vấn đề người vợ có được xin ly hôn hay không, luật sư Kim cho biết: “Về nguyên tắc, pháp luật nước ta không cho phép vợ hoặc chồng có lỗi nộp đơn ly hôn”. Tuy nhiên, luật sư Kim cho rằng dường như có nhiều trường hợp vợ, chồng là người có lỗi vẫn khởi kiện để mong người kia thay đổi ý kiến.

Vậy trong trường hợp ly hôn thì anh chồng có được nuôi con như nguyện vọng của anh không?

Theo luật sư Kim, khác với suy nghĩ của nhiều người rằng 'vợ/chồng có lỗi không nên nuôi con', nếu người có lỗi có mối quan hệ sâu sắc hơn với con thì người có lỗi cũng có thể trở thành người nuôi con.

Đi công tác về sớm hơn dự định, chồng hí hửng mang quà về nhà để làm vợ bất ngờ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và cái kết 'đau đớn' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vợ là người có lỗi với chồng có thể bị phân chia tài sản. Điều này là do việc bồi thường thiệt hại do gian lận được phản ánh trong tiền cấp dưỡng, và liên quan đến tài sản mà hai vợ chồng đã cùng nhau tạo ra trong hôn nhân được phân chia theo sự đóng góp.

Tuy nhiên, có vẻ như anh chồng đã nói: “Tôi chỉ muốn nhận tiền cấp dưỡng từ người đàn ông ngoại tình chứ không phải từ vợ tôi”. Luật sư Kim giải thích: "Tại tòa án, ngay cả khi người chồng không buộc tội cần nghĩa vụ trả tiền cấp dưỡng từ người vợ có lỗi, nghĩa là ngay cả khi anh hoặc vợ đã từ bỏ việc nghĩa vụ trả tiền cấp dưỡng, thì dường như việc miễn trừ đó không có hiệu lực, ngay cả đối với người phạm tội ngoại tình".

Theo K-News 1

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Từ khóa:   tâm sự gia đình chồng bắt quả tang vợ ngoại tình chuyện vợ chồng

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