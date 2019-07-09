Vô tâm là điều khiến hôn nhân chết mòn

Tâm sự gia đình 09/07/2019 14:17

Đàn bà nói nhiều, than vãn nhiều mà người chồng cứ trơ lì như gỗ đá thì sẽ đến lúc im lặng. Đàn bà đã từng rất cần chồng nhưng đàn ông vô tâm nên họ chẳng còn cần nữa.

Nếu ngoại tình là một nhát dao sắc lẹm cắt đứt tình yêu và niềm tin thì vô tâm lại giống như một con dao cùn. Mỗi ngày mỗi ít, cứ cứa mãi vào lòng tin, vào tình cảm, vào hy vọng của phụ nữ. Mà mỗi “nhát dao” cứa ấy đều rất day dứt và đau đớn, rồi đến một ngày tình yêu sẽ tắt lịm. Sự vô tâm của đàn ông chính là liều thuốc độc trong hôn nhân.

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Vô tâm chính là liều thuốc độc trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm cũng năm bảy dạng. Có người chỉ là quên mua hoa những ngày kỉ niệm, quên ngày sinh nhật, ngày cưới. Có kẻ mê điện thoại, mê chơi game mà chẳng có thời gian cho vợ con. Có người cả năm chẳng hề tỏ ý quan tâm, chẳng có một cử chỉ yêu thương nào với vợ. Nhưng có người độ vô tâm đã lên đến đỉnh điểm khi quên luôn mình là người đã có gia đình, quên luôn bổn phận làm cha làm chồng trong gia đình.

Có gia đình rồi nhưng biết bao người đàn ông vẫn sống như những gã độc thân, rượu chè say sưa đến nửa đêm. Tiền làm ra được cũng chẳng góp vợ nuôi con được đồng nào. Đàn ông vô tâm coi trọng thiên hạ, bạn bè, coi người dưng như anh em chiến hữu còn coi người nhà chẳng khác người dưng. Họ lại tự thấy vợ con ở nhà thật phiền phức nên có buồn vui, vinh hiển gì cũng đem chia xớt với thiên hạ.

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Đàn bà đến một ngày sẽ không khóc và không còn cần một người chồng quá vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

chồng vô tâm, đàn bà tủi thân, buồn chán vô cùng. Còn gì khổ tâm hơn khi nhìn thấy chồng cứ sống ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Đàn bà bị xếp sau, bị cho ra rìa, không bằng bạn bè, công việc, những cuộc chơi của chồng… Người ta gọi vợ chồng là bạn đời, cùng nhau vượt qua những khó khăn, khổ ải của cuộc sống. Nhưng có một người chồng vô tâm, đàn bà luôn có cảm giác mình bị bỏ lại. Người chồng cứ mặc nhiên sống cho mình mà chẳng hề đoái hoài, quan tâm đến những cảm xúc của vợ.

Đàn bà khóc nhiều mà chồng chẳng thấu nên đến một ngày họ chẳng thể rơi nước mắt được nữa. Đàn bà nói nhiều, than vãn nhiều mà người chồng cứ trơ lì như gỗ đá thì đến lúc họ sẽ im lặng. Đàn bà đã từng rất cần chồng nhưng đàn ông đối đãi không tốt nên họ chẳng còn cần nữa.

Đàn ông nhiều người tự nghĩ sự vô tâm của mình là điều hiển nhiên và rất đỗi bình thường. Ngoài kia bao nhiêu kẻ cũng nhậu nhẹt, cũng chơi bời, cũng đi đến nửa đêm như mình. Thậm chí đàn ông còn cho rằng mình tốt đẹp hơn khi chẳng ngoại tình, vũ phu, tệ bạc… Nhưng đàn ông à, đàn bà có thể chịu đựng sự vô tâm một vài tuần, một vài tháng nhưng sự vô tâm kéo dài năm này qua năm nọ là điều quá sức với phụ nữ. Không một người đàn bà nào đủ bao dung độ lượng, đủ nhẫn nhịn để sống cả đời với một kẻ vô tâm.

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Sự vô tâm giết chết tình yêu và niềm tin của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khôn ngoan hãy hiểu một điều rằng đừng để người phụ nữ sống trong cảm giác cô đơn quá lâu. Bởi đến một ngày khi tình nghĩa cạn, khi chẳng cần chồng nữa phụ nữ sẽ chẳng còn lưu luyến và có thể làm những việc rất tuyệt tình. Sự vô tâm đã giết chết tình yêu và niềm tin của phụ nữ vào cuộc hôn nhân này rồi.

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Khi vợ chồng cãi nhau, càng cãi càng sai, càng cãi càng xé chuyện nhỏ thành to. Kẻ chiến thắng thì hả hê và tự nghĩ đối phương đã hiểu chuyện. Kì thực, người ta im lặng vì bất lực hơn là tâm phục khẩu phục, chấp nhận mình sai.

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