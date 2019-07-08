Đàn ông ngoại tình là lăng nhăng nhưng đàn bà ngoại tình là lăng loàn, đĩ thõa. Đàn ông ngoại tình dễ dàng tặc lưỡi cho qua còn đàn bà ngoại tình cả đời không gột được tội lỗi.

Có một nghịch lý rằng, đàn ông ngoại tình luôn sợ gia đình đổ vỡ còn đàn bà khi trong lòng đã đổ vỡ mới đi ngoại tình. Đàn bà ngoại tình là những người cô đơn và mang trong lòng nhiều khổ ải. Bởi lẽ, không một người đàn bà nào lại quay lưng, rời xa một người chồng tử tế thương yêu. Đàn bà ngoại tình là người vô cùng cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Khi cuộc ngoại tình vỡ lở, người đời luôn lên tiếng khinh khi và chê bai đàn bà. Họ dùng những từ thấp kém và hèn hạ nhất để gọi tên kẻ bỏ chồng chạy theo người đàn ông khác. Nhiều người đứng chắp tay sau lưng và tỏ ra mình hiểu chuyện: “Ăn no lại rửng mỡ. Chồng tử tế, kiếm tiền nhiều thế kia lại không biết hưởng. Chạy theo kẻ khác để bị khinh khi cả đời”. Ngẫm ra cuộc đời chua chát thật. Người chồng có tử tế, có thương yêu hay không thì chính người đàn bà là người hiểu rõ nhất chứ đâu phải thiên hạ ngoài kia.

Người ta thường xét đoán theo cảm tính, dễ dàng kết luận tội lỗi của một người. Họ cũng nhìn bề ngoài mà đoán non đoán già. Có biết đâu rằng, trong cuộc hôn nhân ấy người phụ nữ đã nếm trải và chịu đựng những gì. Đàn bà không dễ dàng gì vì một vài nỗi buồn, vài hành động vô tâm đã nghĩ ngay đến chuyện ngã vào lòng người khác. Họ cũng không dễ dàng gì quay lưng với cuộc hôn nhân mà mình dốc tâm dốc sức vun đắp. Tình cảm của đàn bà như những viên pin, cạn kiệt tin yêu vì những vô tâm, tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Cảm giác có chồng mà như không, có chồng mà vẫn thấy cô đơn với đàn bà rất khủng khiếp. Trong cuộc hôn nhân này, đàn bà vĩnh viễn đứng sau cuộc đời chồng. Đứng sau công việc, bạn bè, thiên hạ ngoài kia… Người vợ hiểu rằng, bản thân mình bị coi rẻ trong mối quan hệ này. Đàn bà đã biểu hiện sự chán chường, cô độc, sự khổ tâm của mình cho chồng thấy bằng những giọt nước mắt, bằng những lời than vãn và cả khuyên nhủ. Nhưng đàn ông đã tệ bạc, mấy ai xem nặng những khổ tâm ấy?

Tình cảm của phụ nữ giống như những viên pin, chậm rãi tiêu hao vì những vô tâm, tệ bạc. Và một ngày sẽ cạn kiệt tình cảm, cạn kiệt tin yêu. Đàn bà khóc chồng, gào chồng không được thì sẽ dần dần chọn cách buông tay. Họ trở nên vô tâm, bất cần. Khi đàn bà chọn cách rời bỏ là lúc đó đã bất lực với cuộc hôn nhân của mình. Khi không được trân trọng, tình cảm dù bao nhiêu năm, dù đã từng quan trọng thế nào thì đàn bà cũng không còn cần nữa. Sự cô đơn và cô độc trong hôn nhân là con đường ngắn nhất dẫn dắt đàn bà đến sự sa ngã. Sự quan tâm của người khác xoa dịu và ve vuốt những tổn thương cho chồng gây ra. Đàn bà tự nghĩ rằng, người đàn ông đó đến để gỡ rối những khúc mắc đang chất chồng trong lòng mình. Nhưng đàn bà có biết đâu rằng, bản thân mình đang bị trói buộc bởi chồng bây giờ lại tự mình quàng thêm một sợi dây khác. Sự cô đơn trong hôn nhân là thứ dẫn dắt đàn bà sa ngã - Ảnh minh họa: Internet Không thể phủ nhận rằng ngoại tình là tội lỗi đáng bị chỉ trích nhưng người đời luôn có cái nhìn không công bằng đối với phụ nữ. Đàn ông ngoại tình là lăng nhăng nhưng đàn bà ngoại tình là lăng loàn, đĩ thõa. Đàn ông ngoại tình dễ dàng tặc lưỡi cho qua còn đàn bà ngoại tình cả đời không gột được tội lỗi. Người đời ít ai quảng đại bao dung, công bằng mà nhìn vào những nỗi đau mà phụ nữ đã chịu đựng trước khi dấn thân vào con đường ngoại tình.

Nếu không được trân trọng, đàn bà hãy buông tay dù là tình bạn hay tình yêu Chị tôi bảo với tôi rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc thì có những mối quan hệ nên để nó chết đi hơn là tồn tại một cách giả tạo. Khi nhận ra mình không trân trọng thì cách tốt nhất là hãy buông tay. Họ không xứng với tình cảm của chị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-ngoai-tinh-la-nguoi-hieu-ro-cuoc-hon-nhan-cua-minh-te-hai-ra-sao-330467.html