Với đàn bà từng trải thì đàn ông chỉ có 2 dạng: Tử tế và không tử tế

Đàn ông tử tế biết được giới hạn của mình. Trước những cám dỗ, sự lả lơi mời gọi của người đàn bà khác họ sẽ biết dừng lại. Đàn ông tử tế sẽ biết trách nhiệm làm chồng làm cha nặng như thế nào.

Phụ nữ trẻ khi nhắc về đàn ông thường ở nhiều khía cạnh: Giàu có, đẹp trai, ga lăng, bản lĩnh, giỏi giang… Nhưng với đàn bà từng trải, chỉ có đàn ông tử tế hoặc không tử tế mà thôi. Khi có nhiều kinh nghiệm sống, có cái nhìn thấu suốt về cuộc đời đàn bà sẽ hiểu rằng sự tử tế của đàn ông là điều quan trọng nhất trên đời. Và chỉ có sự tử tế của đàn ông mới tạo nên một người phụ nữ bao dung, hiểu chuyện, chung tình. Đàn bà từng trải sẽ hiểu rằng đàn ông tử tế hay không mới là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trẻ rất dễ choáng ngợp bởi dung mạo điển trai, mê hoặc bởi vật chất tiền tài, dễ dàng rung động bởi sự ga lăng của đàn ông. Và cũng chính những người đàn ông thường ngộ nhận rằng chỉ cần có những thứ bên ngoài đó họ có thể mua được tất cả kể cả trái tim của một người đàn bà. Họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền đàn bà sẽ ở bên mà cả đời cung phụng, không dám rời xa. Họ nghĩ rằng đàn bà dễ quỵ lụy, dễ chung tình khi chỉ cần cho thứ mà họ muốn: Nhà ở, xe cộ, một cuộc sống đủ đầy.

Đàn ông khi có những thứ bên ngoài nhiều hơn người khác thì lại muốn có nhiều người đàn bà bên mình. Bao nhiêu gã đàn ông dùng vẻ ngoài điển trai của mình để tán tỉnh phụ nữ, dùng tiền để mua sự thỏa mãn trên giường. Và tệ thay, có những người đàn ông không giàu, không đẹp trai lại còn đối xử vô cùng tệ bạc với vợ: Bạo hành, ngoại tình, vũ phu... Khổ tâm nhất với phụ nữ chính là lấy nhầm phải những người đàn ông tồi tệ như thế này. Đàn ông không tử tế, người vợ sẽ khổ sở vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có tiền, có ngoại hình, có địa vị chưa chắc mang đến cho đàn bà hạnh phúc nhưng một người đàn ông tử tế thì chắc chắn sẽ làm được. Đàn ông tử tế dù là ai, dù làm gì sẽ luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc của mình. Họ có thể không yêu nồng nhiệt nhưng luôn trân trọng người bạn đời đồng hành cùng mình.

Sự tử tế sẽ khiến đàn ông biết được giới hạn của mình. Trước những cám dỗ, sự lả lơi mời gọi của người đàn bà khác họ sẽ biết dừng lại. Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng đàn ông tử tế luôn dùng số tiền mình kiếm được để nuôi sống gia đình, vợ con. Họ sẽ biết trách nhiệm làm chồng làm cha nặng như thế nào. Bởi vậy, một người đàn bà từng trải sẽ cần sự tử tế của đàn ông hơn hết thảy mọi thứ. Khi đàn bà hiểu được rằng đàn ông luôn tử tế với mình họ sẽ đáp lại bằng sự bao dung, nhường nhịn, thủy chung. Và chính điều đó tạo nên một cuộc hôn nhân vững bền. Đàn ông tử tế sẽ luôn trân trọng người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet Một cô gái khi kể về người yêu với mẹ sẽ kể về công việc, về gia đình, về sự ga lăng mà anh ta dành cho cô… Nhưng người mẹ sẽ luôn quan tâm một điều anh ta có là người tử tế và thực sự yêu thương con gái của mình hay không. Bởi vì người mẹ là người từng trải, đã có hiểu biết về đàn ông. Người đàn bà từng trải sẽ luôn hiểu rằng sự tử tế của một người đàn ông sẽ quan trọng hơn bất kì điều gì khác.

Gửi đàn bà cam chịu: Hôn nhân không hạnh phúc thì hãy tự giải thoát cho mình Đàn ông tệ bạc, vô tình thì chẳng có cách nào khiến anh ta quay đầu. Cuộc đời này ngắn lắm, sao đàn bà cứ tự làm khổ mình như thế! Chị tôi và biết bao nhiêu người đàn bà đang tự giam hãm mình trong chiếc lồng chật hẹp của hôn nhân bất hạnh.

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