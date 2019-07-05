Đàn ông ngoại tình không yêu ai cả ngoài bản thân mình

Tâm sự gia đình 05/07/2019 14:00

Đàn ông ngoại tình không yêu ai cả, vợ cũng không và nhân tình cũng không nốt. Có người từng chua xót và mỉa mai rằng: “Tình yêu của đàn ông ngoại tình nằm dưới… đũng quần”. Nghe thì xót xa nhưng đúng là vậy!

Đàn ông ngoại tình yêu vợ hay yêu nhân tình? Thật ra anh ta không yêu ai cả ngoài bản thân mình. Bởi tình nghĩa hay tình yêu, trăm năm hay vài tháng cũng chẳng là gì so với ham muốn của bản thân. Khi lòng dạ đã bạc, thì bản năng vẫn là thứ đàn ông luôn muốn nuông chiều. Đàn bà đừng cố tìm hiểu trong trái tim đàn ông phản bội có gì. Ngàn đời đàn ông giống như củ hành tây, càng tìm hiểu chỉ càng cay mắt. Và khi bóc đến lớp cuối cùng mới nhận ra: Đàn ông ngoại tình chẳng có trái tim!

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Đàn ông ngoại tình, yêu vợ hay yêu nhân tình? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thì hay kể khổ. Anh ta lúc nào cũng đánh vào tâm lý hay cảm thông của phụ nữ rằng: “Anh có một cuộc hôn nhân bất hạnh và sóng gió”, “Anh ước gì cuộc đời mình có một người phụ nữ biết cảm thông và thấu hiểu”. Kẻ thứ ba khi ấy lại tự nghĩ rằng: “Sao một người đàn ông tốt như thế này lại có một cuộc hôn nhân bất hạnh đến vậy”. Và rồi, kẻ thứ ba ra sức bảo bọc, chiều chuộng, mong muốn bù đắp những gì thiếu sót trong cuộc hôn nhân kia. Khi đàn ông càng tỏ ra bản thân hạnh phúc khi gặp được người đàn bà biết thấu hiểu thì kẻ thứ ba lại càng cố gắng vun đắp tình cảm.

Đàn ông ngoại tình hay nói những lời hoa mỹ và cũng là một diễn viên tài ba. Bước về căn nhà, có thể trước đó vừa bước chân từ khách sạn ra với nhân tình nhưng anh có thể vào vai một người chồng người cha mẫu mực. Anh tỏ ra mệt mỏi, âu sầu vì công việc dạo này quá áp lực. Anh sẽ viện ra rất nhiều lí do hợp lí để có thời gian ở bên ngoài. Và người vợ thương chồng khi thấy anh cố gắng vì gia đình lại càng thương chồng.

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Đàn ông ngoại tình hay kể khổ và là một diễn viên tài ba - Ảnh minh họa: Internet

Khi chuyện ngoại tình vỡ lỡ, đa phần các bà vợ sẽ rơi nước mắt và hỏi: “Anh không còn yêu em nữa hay sao?”. Câu hỏi đó thật thừa thãi, bởi không một người đàn ông nào yêu vợ mà lại đi phản bội, cởi áo ăn nằm với người đàn bà khác. Không một người đàn ông nào coi trọng tình nghĩa vợ chồng lại sống hèn mạt đến như vậy. Đàn bà nhiều khi tự an ủi, tự vỗ về nỗi đau của mình rằng: “Chồng mình ngoại tình vì sinh lý, vì nhu cầu anh ấy quá cao. Còn trong trái tim của anh ấy vẫn yêu mình”. Phụ nữ chúng ta dại ở chỗ đó, biết người ta cầm dao đâm mình vẫn cố tìm kiếm một lí do để bao biện, để bào chữa.

Đàn ông ngoại tình, sau một thời gian chán chê rồi quay về với vợ. Và đàn ông lúc này, 10 người thì hết 9 kẻ sẽ nói rằng: “Anh yêu em nhưng anh còn trách nhiệm và bổn phận với con của mình”. Rồi anh ta quay về nhà và lại nghiễm nhiên trở thành người tử tế như chưa hề có chuyện vụng trộm. Kẻ thứ ba thì đau khổ, dằn vặt, trách móc vì thứ tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại.

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Đàn ông phản bội chỉ yêu mỗi bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình không yêu ai cả, vợ cũng không và nhân tình cũng không nốt. Có người từng chua xót và mỉa mai rằng: “Tình yêu của đàn ông ngoại tình nằm dưới… đũng quần”. Nghe thì xót xa nhưng đúng là vậy. Thứ anh ta yêu chính là bản thân mình, là bản năng, là ham muốn. Và người đàn bà ở vị thế nào, là vợ hay là nhân tình cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ tham lam, hèn mạt.

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