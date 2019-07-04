Phụ nữ muốn hạnh phúc: Sinh ít con và kiếm thật nhiều tiền

Người phụ nữ hạnh phúc quan niệm rằng chồng có thể không đem lại cho chúng ta cuộc sống bình yên và thanh thản nhưng con cái và tiền có thể làm điều đó.

Người đời thường nói rằng: “Sinh ra là đàn bà thật khổ!” Khi chưa hiểu nhiều về những gì một người đàn bà phải nếm trải trên đường đời, chúng ta thường cho rằng người đời chỉ thuận miệng mà nói cho vui. Nhưng chỉ khi nào mang nặng đẻ đau, oằn mình trở dạ thì phụ nữ chúng ta mới thấm thía câu nói đó. Phụ nữ hạnh phúc khó hơn đàn ông. Bởi nếu chỉ sống cho riêng bản thân mình thì quá dễ dàng. Đàn bà lúc nào cũng không thôi nghĩ cho người khác, sống cho chồng cho con. Sinh nở là thiên chức nhưng đồng thời cũng là gánh nặng. Một khi kinh tế không vững, chồng không thương yêu, sức khỏe không đảm bảo thì việc sinh nhiều con sẽ càng khiến cuộc đời đàn bà khổ sở.

Phụ nữ càng sinh nhiều con càng mệt mỏi nhiều - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống hiện đại nhưng nhiều người đàn bà vẫn không có khả năng tự quyết trong việc sinh con. Trước hết là tư tưởng phải có con trai nối dõi in sâu vào bao nhiêu thế hệ. Cộng thêm suy nghĩ đông con đông cháu chính là cái phúc của gia đình và dòng họ nên nhà chồng, thậm chí họ hàng nhà chồng luôn muốn đàn bà sinh nhiều con, đặc biệt phải có con trai. Nhiều người mẹ sinh con được vài tháng nhưng vì là con gái nên chồng đã nghĩ đến chuyện sinh đứa tiếp theo. Đứa tiếp theo là gái lại bắt vợ sinh tiếp. Nhiều ông chồng còn tuyên bố: “Sinh khi nào có được con trai thì thôi!”. Phụ nữ càng sinh nhiều con càng cực khổ nhiều. Bởi “sinh một đứa con mất ba hòn máu”, mỗi lần sinh nở là một lần bước qua cửa tử. Sinh con đã khó, nuôi con còn khó nhọc muôn trùng. Kể từ khi sinh con, phụ nữ đã sống một cuộc đời rất khác: Luôn luôn lo toan, mệt mỏi, chẳng có thời gian riêng cho mình.

Không phủ nhận rằng con cái là nguồn hạnh phúc vô biên của người đàn bà nhưng cũng là mối lo, là sự bận tâm lớn nhất của cuộc đời. Sinh nhiều con, nỗi lo toan ấy lại nhân lên gấp nhiều lần. Sẽ chẳng bao giờ người đàn bà thôi nghĩ, thôi bận lòng về đứa con mình dứt ruột sinh ra. Sức khỏe và thanh xuân bị vắt kiệt trong những lần sinh con và chăm con ấy. Phụ nữ hiện đại, hãy sinh ít con và nuôi dạy những đứa con ấy thật tốt. Phụ thuộc chồng, đàn bà không có khả năng tự quyết kể cả việc sinh con - Ảnh minh họa: Internet Vì sao phụ nữ không tự quyết được trong vấn đề sinh con? Đa phần những người phụ nữ này bị phụ thuộc kinh tế vào chồng. Một khi người đàn ông gánh vác kinh tế, kiếm tiền nuôi sống cả nhà thì anh ta chính là “ông chủ” có quyền quyết định mọi thứ và người vợ chỉ biết nghe theo mà thôi. Phụ nữ bỏ chồng không được, vì ai sẽ nuôi mình và ai sẽ nuôi con? Bởi thế, muốn bình đẳng, muốn có tiếng nói trong hôn nhân thì phụ nữ phải có thu nhập riêng, tự chủ kinh tế. Khi đó sinh 1 hay 2 con, người đàn bà có quyền quyết định. Lỡ gặp một người chồng tệ bạc, ép buộc nghe theo ý mình thì đàn bà cũng chẳng sợ mà buông tay bởi chúng ta có thể tự nuôi mình và tự nuôi con được. Phụ nữ kiếm tiền mới có thể bình đẳng trong hôn nhân và tự quyết cho cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Phận đàn bà rất khó có hạnh phúc bởi rất nhiều bổn phận, trách nhiệm và cả thiên chức làm mẹ. Nhưng cuộc sống ngày nay đã khác đi rất nhiều và chúng ta phải tự chủ động cuộc đời của mình. Để phụ nữ hạnh phúc, hãy sinh ít con và kiếm thật nhiều tiền. Chồng có thể không đem lại cho chúng ta cuộc sống bình yên và thanh thản nhưng con cái và tiền có thể làm điều đó. Chồng có thể vô tâm, tệ bạc, rời bỏ mình mà đi nhưng con cái và tiền bạc thì luôn trung thành và là chỗ dựa tốt nhất cho phụ nữ.

Sự im lặng của đàn bà báo hiệu một cuộc hôn nhân sắp đi đến hồi kết Khi đàn bà im lặng nghĩa là sự tổn thương trong họ đã cực kì lớn. Chị nói rằng anh quá khác so với người đàn ông mà chị yêu thương. Chị im lặng vì quá cô đơn, quá chán nản với cuộc hôn nhân của mình.

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