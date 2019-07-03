Đàn ông khôn ngoan sẽ luôn trân trọng đàn bà một đời chồng

Đàn bà một đời chồng có sự chín chắn về cảm xúc. Trải qua rất nhiều sóng gió, đàn bà có tính cách trầm lắng giống như mặt biển phẳng lặng sau cơn bão. Họ dễ cảm thông, dễ thấu hiểu, biết sẻ chia và biết lắng nghe nhiều hơn.

Nhiều người vẫn hay ví von rằng đàn bà một đời chồng là đàn bà cũ, giống như một bông hoa đã được người khác thưởng thức qua rồi. Kẻ nông cạn chỉ nghĩ đến được như thế. Người khôn ngoan sẽ hiểu rằng để đánh giá một con người chẳng phải dễ dàng chỉ qua hình thức. Ba tiếng Một Đời Chồng sẽ chẳng bao giờ gói trọn được chân dung một người đàn bà. Ba tiếng Một Đời Chồng không bao giờ gói trọn được chân dung một người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông một đời vợ nếu có hạnh phúc mới hay cưới một cô vợ tuổi 18, 20 là điều rất đỗi bình thường. Nhưng ngược lại, đàn bà một đời chồng đi cạnh một người đàn ông khác hay có ý định kết hôn thì điều đó lại là bất thường. Miệng đời sẽ cho rằng người đàn ông kia thật khờ dại mới đi cưới một người đàn bà đã cũ. Nhiều người ác miệng hơn còn nói rằng đàn ông xài lại một món đồ cũ của người khác… Miệng đời luôn cay nghiệt và hà khắc với phụ nữ, họ đã phủ lên cuộc đời người đàn bà từng ly hôn một màu đen ảm đạm như thế.

Không ai mong muốn mình kết hôn rồi lại đổ vỡ, chẳng ai mong muốn có một ngày vợ chồng phải dắt nhau ra tòa ly hôn. Là phụ nữ, điều đó với họ lại càng khổ tâm vô cùng. Người đời chẳng có được bao dung và sự khách quan khi nhìn nhận sự việc. Cứ thấy hôn nhân đổ vỡ lại thường chỉ trích phụ nữ không biết giữ gìn hạnh phúc. Khi thấy đàn bà một đời chồng có ý định kết hôn lại thì bóng gió: “Đã đổ vỡ một lần không sợ lại muốn có lần hai…” Trải qua biết bao biến cố, đàn bà sẽ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan sẽ không có cái nhìn về người đàn bà từng đổ vỡ giống như người đời. Họ sẽ trân trọng đàn bà một đời chồng. Đi qua biết bao biến cố, nếm trải bao nhiêu xót xa cay đắng, người phụ nữ sẽ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Họ có cái nhìn thấu suốt hơn về cuộc đời, về con người. Họ rút ra được bài học sâu cay về hôn nhân và biết gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có.

Đàn bà qua một lần đò có sự chín chắn về cảm xúc. Trải qua rất nhiều sóng gió, đàn bà có tính cách trầm lắng giống như mặt biển phẳng lặng sau cơn bão. Họ dễ cảm thông, dễ thấu hiểu, biết sẻ chia và biết lắng nghe nhiều hơn. Với đàn bà từng đổ vỡ, vật chất hay tiền bạc chẳng phải là điều có thể khiến họ động tâm. Bên cạnh một người đàn bà từng đổ vỡ, đàn ông sẽ yên tâm vì những bữa cơm giản dị, những giây phút hạnh phúc rất đỗi bình thường. Chỉ cần làm cho cô ấy tin tưởng, đàn ông sẽ nhận lại được cả tấm chân tình. Yêu đàn bà một đời chồng rất khó khăn nhưng đàn ông sẽ được đáp đền xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Yêu đàn bà cũ, đàn ông phải đối diện với rất nhiều khó khăn: Miệng lưỡi và cả quá khứ của cuộc hôn nhân cũ. Nhưng chỉ cần bước qua được những quan niệm đó, đàn ông sẽ thu về được những trái ngọt cho riêng mình. Đàn ông khôn ngoan sẽ hiểu rằng tình yêu ấy khó khăn nhưng vô cùng xứng đáng.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Cho qua chứ không bao giờ quên đi Sau nhiều đêm dằn vặt với câu hỏi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình, giây phút mở miệng nói lời tha thứ chính là lúc đàn bà mâu thuẫn với chính mình nhiều nhất. Đàn bà chôn chặt, nén mọi cảm giác chua xót, bẽ bàng trong lòng mình để bảo rằng: Hãy xem như mọi chuyện đã qua rồi!

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