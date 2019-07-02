Đàn ông dám sống ích kỷ sao đàn bà không dám sống vì mình?

Phụ nữ hãy sống như đàn ông, được quyền sống vì mình. Cho phép mình có thời gian đi chơi cùng bạn bè, tâm sự hàn huyên. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi làm đẹp và sống cho những sở thích. Đừng làm một người đàn bà nhàu nhĩ, hy sinh cho người khác quá nhiều.

Phụ nữ muôn đời khổ hơn đàn ông. Ngoài chuyện mang nặng đẻ đau thì nguyên nhân chính bởi đàn bà nhẫn nhịn và hy sinh nhiều quá. Đàn ông dẫu độc thân hay có vợ thì cũng hiếm khi từ bỏ những thú vui, sở thích và cuộc sống riêng của mình. Chúng ta trách đàn ông vô tâm, sống hời hợt. Nhưng dù có chê bai thì đàn ông vẫn hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều. Đàn ông dám sống ích kỷ thì tại sao phụ nữ chúng ta không dám sống vì mình? Phụ nữ khó hạnh phúc vì sống cho người khác quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Ngay từ khi còn là bé gái đến lúc bước chân về nhà chồng, chúng ta luôn được mẹ, được bà dạy rằng: Là phụ nữ phải giỏi giang nội trợ, biết vun vén nhà cửa, biết hy sinh nhẫn nhịn vì gia đình… Và cũng chính mẹ hay bà chúng ta cũng được truyền dạy những điều đó từ khi còn bé tí. Tư tưởng hy sinh, nhẫn nhịn và những bài học thuộc lòng đó được truyền từ đời này sang đời khác khiến chúng ta tự cho rằng là phụ nữ phải sống như thế mới đúng mực. Nhưng chúng ta – những người phụ nữ hy sinh đến rộc người, có bao giờ cảm thấy bản thân mình thảnh thơi, hạnh phúc?

Phụ nữ hy sinh có bao giờ thấy mình thảnh thơi, hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet Hãy nhìn cách đàn ông sống mà xem. Anh ta có vợ, có con nhưng vẫn có thời gian cà phê tán gẫu. Anh ta vẫn la cà cùng anh em chiến hữu, thỉnh thoảng đi nhậu, đi chơi. Trước khi có vợ, anh ta mê bóng đá thì sau khi có vợ anh ta vẫn giữ đam mê của mình. Với những người vợ thì đàn ông như thế là vô tâm, vô trách nhiệm. Nhưng nghĩ thoáng một chút, đàn ông đang sống với đúng bản chất, đúng với những gì họ mong muốn. Đàn ông không xem vợ là tất cả, không coi vợ là trung tâm của vũ trụ. Còn phụ nữ chúng ta thì sao? Có chồng, có con rồi thì mọi nguồn sống, mọi niềm vui chỉ quanh quẩn bên chồng bên con mà thôi. Khi đọc đến đây nhiều người phụ nữ sẽ hỏi ngược lại rằng: “Đàn ông có thể không làm việc nhà để đi nhậu, không chăm con để đi cà phê nhưng nếu phụ nữ không làm thì ai sẽ làm việc đó?”. Phụ nữ có chồng, có con dĩ nhiên phải sống vì gia đình nhưng phải biết hai từ: Giới hạn. Hy sinh vừa đủ chứ đừng biến mình thành người giúp việc không công. Yêu thương chồng con còn phải biết yêu thương bản thân mình.

Phụ nữ hãy dám sống vì mình, dám yêu thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Ngay trước ngưỡng cửa hôn nhân và khi bước chân về nhà chồng hãy yêu cầu chồng bình đẳng và san sẻ việc nhà. Đàn ông có thể không làm tốt bằng phụ nữ nhưng đừng để anh ta ỷ lại vì có một người vợ toàn năng có thể làm mọi thứ. Đừng quá đảm đang, quá cầu toàn trong chuyện nhà cửa, bếp núc. Sự thật rằng, đàn bà càng đảm đang thì càng mệt mỏi nhiều. Hãy sống như đàn ông, được quyền sống ích kỷ. Cho phép mình có thời gian đi chơi cùng bạn bè, tâm sự hàn huyên. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi làm đẹp và sống cho những sở thích. Đừng làm một người đàn bà nhàu nhĩ, hy sinh quá nhiều rồi vò đầu bứt tai: Sao mà tôi khổ quá! Mà hãy dám sống cho mình, dám yêu thương bản thân mình. Có như thế đàn bà chúng ta mới có thể có được hạnh phúc.

Đàn bà 40: Cuộc đời lắm tị hiềm, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ Đàn bà 40 sẽ biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Với sự nghiệp vững vàng, họ dám bỏ tiền ra mua thứ mình thích, chiều chuộng thú vui của bản thân. Họ cũng dám rời bỏ những mối quan hệ khiến mình tổn thương và không được coi trọng dù đó là tình bạn, tình yêu hay vợ chồng.

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