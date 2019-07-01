Đàn bà 40: Cuộc đời lắm tị hiềm, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ

Đàn bà 40 sẽ biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Với sự nghiệp vững vàng, họ dám bỏ tiền ra mua thứ mình thích, chiều chuộng thú vui của bản thân. Họ cũng dám rời bỏ những mối quan hệ khiến mình tổn thương và không được coi trọng dù đó là tình bạn, tình yêu hay vợ chồng.

Đàn bà 40 tuổi đã vững vàng sau mọi biến cố, chông chênh mình gặp phải. Bao nhiêu bài học chua xót về lòng người khiến đàn bà hiểu sâu sắc về giá trị của tình thân và gia đình. Họ không tìm vui ngoài thiên hạ, không tìm hạnh phúc bởi những phù phiếm mà họ hiểu rằng tâm mình an thì mọi sự an. Họ không mong cầu những điều lớn lao, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ. Phụ nữ càng trẻ càng khao khát có được nhiều thứ và cũng dễ bị tổn thương vì những lời nói của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời người phụ nữ trải qua nhiều cột mốc quan trọng. 20 tuổi phụ nữ rực rỡ như những đóa hoa nhưng cũng cực kì mong manh dễ vỡ. Phụ nữ càng trẻ, lại càng ao ước có được nhiều thứ và lo sợ mình đánh mất nhiều thứ. Họ sợ bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo trong mắt người đời. Họ hăm hở đi vào đời và cũng bị cuộc đời cho những bài học sâu cay. Lời dị nghị, khen chê của thiên hạ họ nhận về hết mình để rồi rơi nước mắt, khổ sở biết bao lần.

30 tuổi, phụ nữ vững vàng hơn một chút. So với trước đây, phụ nữ 30 tuổi chững chạc hơn, có phần trầm ngâm khi nghĩ về cuộc đời về con người. Nhưng 30 tuổi, phụ nữ chúng ta vẫn suy nghĩ nhiều về chồng con, về sự nghiệp, còn băn khoăn trước những ngã rẽ cuộc đời. Đây cũng là giai đoạn mỏi mệt bởi trách nhiệm làm vợ, làm mẹ và bao nhiêu hoài vọng, ước mơ còn chưa thực hiện được. Đàn bà 40, bình yên sau những giông bão cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet 40 tuổi, đây có thể nói là giai đoạn bình yên sau bao nhiêu năm tháng cuộc đời. Đàn bà bằng lòng và chấp nhận thực tại. Đàn bà nhìn nhận sâu sắc về những gì mình đang có và trân trọng nó. Có thể trước kia đàn bà thấy chồng mình không hoàn hảo, hay so sánh với người đàn ông khác nhưng đến 40 tuổi, đàn bà đã biết chấp nhận và yêu thương hơn người mình lựa chọn. Lòng dạ đàn bà đã thôi so sánh, bớt ghen tị trước hạnh phúc, hào nhoáng của người khác. Họ hiểu rằng trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Được hạnh phúc bên gia đình, được ấm êm bên con cái là một diễm phúc mà không phải ai cũng có được.

Đàn bà còn trẻ thường sống vì người khác nhưng đàn bà 40 sẽ biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Với sự nghiệp vững vàng, họ dám bỏ tiền ra mua thứ mình thích, chiều chuộng thú vui của bản thân. Họ cũng dám rời bỏ những mối quan hệ khiến mình tổn thương và không được coi trọng dù đó là tình bạn, tình yêu hay vợ chồng. Với họ, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần thương nhau thật sự. Chồng không cần kiếm quá nhiều tiền, chỉ cần thật tâm thật dạ. Đàn bà 40, trân trọng hạnh phúc và biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40 bỏ ngoài tai hết mọi khen chê, mọi sân si, tị hiềm của người đời. Họ nhận ra một điều mà khi còn trẻ mình không hiểu được: Trong mắt người đời mình không đủ tốt thì giải thích chỉ bằng thừa, nếu mình đủ tốt thì không cần giải thích. Họ bình yên với mâm cơm giản dị, thanh thản nhìn con cái lớn lên từng ngày. Với họ, sự bình yên còn lớn lao hơn cả vật chất, tiền bạc và những hào nhoáng phù phiếm.

Đàn ông là người cầu hôn nhưng người quyết định ly hôn là phụ nữ Đàn ông vô tâm chỉ biết trân trọng người đàn bà ở 2 thời điểm: Khi chưa có được và khi đã rời xa. Khi chưa có được thì tìm mọi cách để có, có được rồi lại đối xử lạnh nhạt. Nhưng một khi đã quyết định ra đi thì sẽ không người đàn bà nào nghĩ đến chuyện quay lại.

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