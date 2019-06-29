Phụ nữ dở hơn chồng thì bị chê, giỏi hơn chồng thì bị ghét

Hai vợ chồng cùng thành công đó là phước phần nhưng vợ giỏi hơn chồng đó là bi kịch. Đàn ông sĩ diện với bạn bè, họ hàng, con cái lại càng thấy việc vợ thành công hơn mình là một sự xúc phạm lòng tự tôn và bản lĩnh nam nhi của họ.

Sau lưng một người đàn ông thành công luôn là bóng dáng của một người đàn bà biết hy sinh, vun vén. Vậy sau lưng một người đàn bà thành công là ai? Theo quan niệm truyền thống, người vợ luôn là cái bóng, là người đứng sau lưng chồng. Thật hiếm có người đàn ông nào quảng đại, bao dung, thật sự vui mừng khi vợ đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp còn mình chỉ là một người đàn ông tầm thường. Với đàn ông, vợ đứng sau lưng hoặc cùng lắm là đồng hành. Còn vợ giỏi hơn chồng sẽ khiến đàn ông mất mặt, hạ thấp vị thế của họ trong gia đình và ngoài xã hội. Thật hiếm có người đàn ông nào quảng đại, lòng dạ vui mừng khi vợ giỏi hơn chồng - Ảnh minh họa: Internet Làm một người phụ nữ hạnh phúc thật sự rất khó. Bởi chính phụ nữ ngoài áp lực công việc của mình còn chịu áp lực từ chồng, gia đình chồng. Phụ nữ dở hơn chồng thì bị khinh, giỏi hơn chồng thì bị ghét. Nếu phụ nữ toàn tâm toàn ý dành thời gian chăm sóc gia đình, ở nhà nội trợ thì sẽ bị cho là ăn bám chồng, ở nhà chồng nuôi. Những người đàn bà này ít có tiếng nói trong gia đình và đa phần mọi việc đều do chồng quyết định. Đàn ông gánh vác kinh tế thì tự cho mình quyền làm chủ gia đình, vợ phải nghe theo trong mọi việc.

Một người đàn bà giỏi giang, đạt được nhiều thành tựu trong công việc, có địa vị cao trong xã hội chưa chắc chồng và gia đình chồng vui mừng. Đàn bà bước ra xã hội làm việc sẽ bị nói rằng không biết chăm lo cho gia đình, bỏ bê con cái. Đàn bà bước về căn nhà, đợi chờ họ là những lời chỉ trích, chê bai. Cởi chiếc áo ra, họ lại cố gắng chu toàn để không mang tiếng ham tiền bạc mà bỏ bê gia đình. Khi một người đàn bà thành công, người đời sẽ không hiểu được rằng họ đã cố gắng và nỗ lực ra sao để vừa làm mẹ, làm vợ vừa đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Đàn bà thành công phải nỗ lực rất nhiều để chu toàn việc nhà và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vốn sĩ diện, mà đàn ông Việt Nam lại sĩ diện gấp trăm lần. Tư tưởng truyền thống ăn sâu bao đời nay khiến người đời luôn cho rằng đàn ông là trụ cột, là người làm chủ của gia đình. Dĩ nhiên đàn ông phải gánh vác kinh tế, làm những việc lớn lao vĩ đại. Hai vợ chồng cùng thành công đó là phước phần nhưng vợ giỏi hơn chồng đó là bi kịch. Lòng nhỏ nhen sẽ khiến đàn ông không vui mừng, không tán dương những thành công của vợ mà luôn gây áp lực. Đàn ông sĩ diện với bạn bè, họ hàng, con cái lại càng thấy việc vợ thành công hơn mình là một sự xúc phạm lòng tự tôn và bản lĩnh nam nhi của họ.

Đàn bà giỏi hơn chồng rất khó có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời người đàn bà khó hạnh phúc hơn đàn ông là vì vậy. Bởi nỗi khổ tâm không đến từ thiên hạ mà đến từ chính những người thân yêu, người đầu ấp tay gối với mình. Dở hơn chồng hay giỏi hơn chồng cũng đều là lí do để người ta có quyền lên tiếng chê bai và chỉ trích phụ nữ. Phải chăng muốn hạnh phúc, phụ nữ đừng quá thành công và chấp nhận đứng sau lưng chồng?

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi vợ con rời xa tôi mới nhận ra giá trị của gia đình Tôi không hề biết rằng, vợ tôi đã biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng âm thầm cho tôi cơ hội để quay về. Nhận thấy tôi không thay đổi nên cô ấy đưa ra bằng chứng tôi ngoại tình.

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