Đàn ông là người cầu hôn nhưng người quyết định ly hôn là phụ nữ

Yêu - Hôn nhân 29/06/2019 10:17

Đàn ông vô tâm chỉ biết trân trọng người đàn bà ở 2 thời điểm: Khi chưa có được và khi đã rời xa. Khi chưa có được thì tìm mọi cách để có, có được rồi lại đối xử lạnh nhạt. Nhưng một khi đã quyết định ra đi thì sẽ không người đàn bà nào nghĩ đến chuyện quay lại.

Trong tình yêu hay một cuộc hôn nhân, người phụ nữ luôn là người yêu thương nhiều hơn, vun vén nhiều hơn, đặt tâm huyết của mình nhiều hơn đàn ông. Nhưng lạ lùng thay, đa phần phụ nữ sẽ nói lời chia tay trước. Dẫu trước đó yêu sâu nặng bao nhiêu, cần người đàn ông này bao nhiêu thì khi nhận ra bản thân mình không được trân trọng họ sẽ tự nguyện rời đi.

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Đàn bà yêu sâu nặng hơn, dành nhiều tình cảm hơn nhưng lại là người nói lời chia tay trước - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của đàn ông lạ lắm. Ban đầu khi chưa có được thì vồ vập, săn đón. Họ có thể đứng chờ người phụ nữ vài tiếng đồng hồ mà chẳng thấy phiền hà. Họ có thể thức nguyên đêm để suy nghĩ ra quà tặng bạn gái ngày sinh nhật. Họ tìm mọi cách để lấy lòng, để chinh phục mong nhận được cái gật đầu hẹn hò. Chỉ cần người con gái mình yêu rơi một giọt nước mắt họ đã thấy xót xa, đau lòng. Và luôn luôn là như vậy: Đàn ông sẽ là người cầu hôn, mong muốn cùng người phụ nữ đi đến cuối đường đời.

Nhưng đàn ông yêu càng nồng nhiệt bao nhiêu thì lại rất dễ lụi tàn. Ôm nhiều thì chán, yêu nhiều thì nhạt. Khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ đã thuộc về mình chẳng khác nào con cá đã cắn câu. Họ bắt đầu chán và bỏ bê tình yêu của mình. Họ không chăm sóc, không vun vén, không quan tâm vì nghĩ rằng không cần mình giữ thì người đàn bà cũng ở đó và yêu mình sâu nặng.

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Đàn ông ban đầu yêu rất nồng nhiệt nhưng ngày càng vô tâm với người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân giống như một cái cây, nếu không chăm bón thì sẽ có lúc chết yểu. Đàn ông không biết rằng, bước vào hôn nhân người phụ nữ vẫn cần được quan tâm, cần được yêu thương và san sẻ. Khi chưa cưới, người phụ nữ chỉ cần người yêu dắt đi ăn kem, quan tâm mình đã là hạnh phúc. Nhưng cưới nhau rồi, đàn bà cần chồng mình nhiều hơn thế. Một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho mình, thấu hiểu mình. Người đàn ông đó san sẻ việc nhà, ghé vai gánh vác cùng vợ dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Không đơn thuần mà người ta gọi vợ hay chồng là Bạn Đời. Bởi, bạn là người đồng hành, cùng nắm tay nhau đi qua hành trình hôn nhân đầy sóng gió. Người ta ly hôn, đa phần vì thiếu tình bạn trong hôn nhân: Không thấu hiểu, không quan tâm, không hề đếm xỉa đến cảm giác của đối phương.

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Đàn bà một một khi đã quyết định ra đi sẽ không ai nghĩ đến chuyện quay lại - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm sẽ không bao giờ hiểu được người vợ của mình khổ tâm ra sao. Và người phụ nữ, đến một giới hạn nào đó không chịu đựng nổi nữa sẽ quyết định rời đi. Họ hiểu rằng, mình với người đàn ông đã không còn quan trọng nữa rồi. Họ hiểu rằng, chồng với mình mãi mãi chẳng có tiếng nói chung, chẳng có thể đồng hành cùng nhau nữa.

Nhiều người đàn ông khi vợ quyết định ly hôn vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì. Và khi nhận ra sai lầm, họ hối hận vì người vợ đã rời xa mình. Đàn ông vô tâm chỉ biết trân trọng người đàn bà ở 2 thời điểm: Khi chưa có được và khi đã rời xa. Khi chưa có được thì tìm mọi cách để có, có được rồi lại đối xử lạnh nhạt. Nhưng một khi đã quyết định ra đi thì sẽ không người đàn bà nào nghĩ đến chuyện quay lại.

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