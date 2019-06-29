Người ta cưới nhau vì những điều lớn lao nhưng lại ly hôn vì những điều nhỏ bé

Phụ nữ lấy chồng luôn cầu mong những điều lớn lao nhưng rốt cuộc lại ly hôn vì những điều nhỏ nhặt như thế. Khi nhận ra mình không được trân trọng, không được yêu thương thì người đàn bà sẽ dứt áo ra đi.

Cái tin chị họ ly hôn khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên. Bởi, tình yêu của họ rất đẹp và cực kì lãng mạn. Thời gian trước tôi vẫn thấy vợ chồng anh chị rất hạnh phúc. Sao lại đột nhiên ly hôn như vậy. Hay là chồng chị có người đàn bà khác bên ngoài? Chị nhấp ngụm cà phê đắng chát: “Chuyện ly hôn chẳng phải một ngày, hai ngày mà người ta quyết định nhanh chóng. Trước đó đã có những rạn nứt, những đổ vỡ âm thầm. Bao nhiều điều nhỏ nhặt dồn lại đủ khiến người ta không thể ở lại được nữa. Chị và anh ấy chẳng ai có người khác cả. Chỉ là quá thất vọng về cuộc hôn nhân của mình và chẳng thể ở lại được nữa”.

Phụ nữ lấy chồng luôn mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, bình yên - Ảnh minh họa: Internet Chị kể rằng, anh chị yêu nhau đến 7 năm mới cưới. 7 năm đó, họ đã coi nhau là cả cuộc đời. Họ cùng cố gắng kiếm việc, cùng vun vén cho đám cưới. Anh và chị thời gian đó thường tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc của mình. Rồi chị sẽ có những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Những buổi chiều đi làm về, anh chơi với con còn chị nấu ăn. Hai người còn vạch kế hoạch sau này sẽ dạy dỗ con như thế nào. Họ cùng hứa với nhau rằng, sau này sẽ yêu thương nhau hết lòng, cùng vun vén cho tổ ấm của mình. Nhưng bước vào hôn nhân, chị dần dần nhận ra khoảng cách của hai vợ chồng. Những vô tâm, hời hợt đã đẩy vợ chồng chị ra xa. Anh vẫn ở đây, vẫn chỉ có một mình chị nhưng anh đã không còn là người đàn ông quan tâm và yêu thương chị như trước kia nữa. Bao nhiêu lần chị rơi nước mắt vì chồng có những mối quan tâm riêng bên ngoài. Chị tự an ủi mình rằng chồng mình đang cố gắng để lo cho tương lai.

Chồng chị đã không còn là người đàn ông biết quan tâm và yêu thương như trước kia nữa - Ảnh minh họa: Internet Lần đầu tiên chị muốn ly hôn là khi chồng chị thốt lên câu: “Đàn bà ai cũng đẻ chứ có phải mình em đâu”. Đó là lúc chị rên rỉ vì những cơn gò khi trở dạ sinh con. Chị trào nước mắt tủi thân. Lần thứ 2, chị muốn ly hôn khi chồng bảo rằng: “Chỉ có chăm con thôi mà làm cũng không xong”. Đó là khi chị ôm đứa con đang sốt vào lòng. Con sinh thiếu tháng, ốm đau dặt dẹo nên chị xin nghỉ việc để ở nhà chăm con. Chăm một đứa con mệt lắm, chị còn bao nhiêu việc nhà phải làm nhưng với chồng chị ở nhà và chẳng làm gì cả. Khi nhận ra mình không được trân trọng thì đàn bà sẽ quyết định rời đi - Ảnh minh họa: Internet Lần thứ ba, chị muốn ly hôn là khi chị nghe chồng nói với bạn mình trên bàn nhậu: “Như ông thật sướng. Có vợ giỏi giang biết kiếm tiền phụ ông. Chứ như vợ tôi, cứ ăn bám chồng chứ có làm ra được đồng nào đâu. Một mình tôi gánh vác mệt mỏi vô cùng”. Chị trào nước mắt, nghe lòng mình nghẹn lại. Rồi lần thứ 4, thứ 5, thứ 6… Cả trăm lần như thế đã đẩy chị đến quyết định ly hôn thật sự. Phụ nữ lấy chồng luôn cầu mong những điều lớn lao nhưng rốt cuộc lại ly hôn vì những điều nhỏ nhặt như thế. Khi nhận ra mình không được trân trọng, không được yêu thương thì người đàn bà sẽ dứt áo ra đi. Đàn ông vĩnh viễn sẽ không hiểu được những lời nói tàn nhẫn, những chuyện nhỏ nhặt kia lại làm đau lòng người đàn bà đến thế nào.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Khi vợ con rời xa tôi mới nhận ra giá trị của gia đình Tôi không hề biết rằng, vợ tôi đã biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng âm thầm cho tôi cơ hội để quay về. Nhận thấy tôi không thay đổi nên cô ấy đưa ra bằng chứng tôi ngoại tình.

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