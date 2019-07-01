Phụ nữ đừng níu kéo người đàn ông không có dũng khí ở bên mình

Tình yêu của đàn ông thiếu bản lĩnh giống như những đứa trẻ: Chỉ nói mà không làm được. Phụ nữ khôn ngoan hãy nhanh chóng buông tay dạng đàn ông này. Bởi trên những chặng đường hôn nhân, đàn bà sẽ rơi nước mắt và khổ tâm vô cùng bởi sự thiếu bản lĩnh của anh ta.

Đàn ông nói yêu bạn, anh ta thề thốt thật nhiều, chiều chuộng thật nhiều nhưng trước một chút khó khăn, ngăn trở đã vội nghĩ đến chuyện chia tay thì tình yêu đó rất hời hợt, mỏng manh. Đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ vội chùn bước, đầu hàng khi có rào cản trong tình yêu. Ngược lại, đàn ông có dũng khí sẽ vững tay lái, khiến bạn yên tâm rằng cho dù thế nào anh ta vẫn ở bên cạnh và bảo vệ tình yêu của mình. Đàn ông thiếu bản lĩnh, gặp chút khó khăn đã muốn buông tay tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta thường nói về tình yêu. Cho rằng một người đàn ông chỉ cần yêu thương mình là đủ. Nhưng có những người đàn ông rất yêu, thậm chí yêu sâu nặng nhưng lại không có dũng khí ở bên người con gái mà anh ta yêu thương. Lúc đó, thứ tình yêu này không những không làm cho phụ nữ cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại thấy mệt mỏi, tổn thương vô cùng. Yêu hay bỏ cũng đều day dứt. Nhưng lựa chọn sáng suốt là hãy rời khỏi người đàn ông này đi. Bởi trước những quyết định lớn lao của cuộc đời anh ta còn không làm được thì sẽ không thể làm chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Vì sao anh ta không dũng cảm ở bên bạn? Điều này xuất phát từ rất nhiều lí do. Trước hết, đàn ông đa phần thuộc dạng này không có tiền và không tự chủ được kinh tế. Một người đàn ông vững vàng kinh tế thường không sợ hãi trước khó khăn của cuộc sống. Còn đàn ông không tiền lại lo sợ bản thân mình không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người phụ nữ mà anh ta yêu. Cảm giác tự ti, thua kém khi đứng trước những người đàn ông giàu có khác càng nhấn chìm anh ta xuống. Thay vì cố gắng nỗ lực thì anh ta lại quay ra và nói với người phụ nữ rằng: “Em hãy tìm một người đàn ông tốt hơn anh”, “Anh sợ mình sẽ không cho em một cuộc sống tốt”, “Cưới anh em sẽ khổ”… Anh ta rất yêu bạn nhưng lại bảo rằng mình không mang đến hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet Một phần nữa là do ngăn trở từ phía gia đình. Người đàn ông quá coi trọng gia đình và xem lời nói của cha mẹ lớn hơn tất cả. Khi cha mẹ không đồng ý người phụ nữ, thay vì thuyết phục, làm cho cha mẹ tin vào sự lựa chọn của mình thì anh ta lại rầu rĩ, chán nản và vội nghĩ đến chuyện chia tay. Dẫu yêu và cần người con gái đến đâu anh ta cũng không thể đi ngược lại với ý muốn của cha mẹ. Và giữa việc lựa chọn cha mẹ và tình yêu, anh ta sẽ chọn nghe theo lời cha mẹ. Những kiểu đàn ông không tự chủ, tự quyết như thế này sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bạn.

Có một dạng đàn ông không có dũng khí nữa là do anh ta thua kém người đàn bà mình yêu. Thua kém về hoàn cảnh gia đình, về học thức, địa vị, về việc kiếm tiền ít hơn. Trước người phụ nữ mình yêu, anh ta thấy bị lép vế, bị mất đi bản lĩnh nam nhi của mình. Với đàn ông dạng này, sĩ diện sẽ lớn hơn tình yêu vì thế anh ta sẽ không dũng cảm ở bên bạn dù rất yêu. Phụ nữ muốn hạnh phúc lâu bền, hãy buông tay dạng đàn ông thiếu bản lĩnh này - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông không biết rằng, chỉ cần anh ta yêu và có dũng khí bảo vệ tình yêu thì người phụ nữ sẽ tin tưởng mà trao gửi anh cả cuộc đời. Tình yêu của đàn ông thiếu bản lĩnh như những đứa trẻ: Chỉ nói mà không làm được. Phụ nữ khôn ngoan hãy nhanh chóng buông tay những dạng đàn ông này thì mới mong tìm được hạnh phúc. Bởi trên những chặng đường hôn nhân, phụ nữ sẽ rơi nước mắt và khổ tâm vô cùng bởi sự thiếu bản lĩnh của anh ta.

Đàn ông là người cầu hôn nhưng người quyết định ly hôn là phụ nữ Đàn ông vô tâm chỉ biết trân trọng người đàn bà ở 2 thời điểm: Khi chưa có được và khi đã rời xa. Khi chưa có được thì tìm mọi cách để có, có được rồi lại đối xử lạnh nhạt. Nhưng một khi đã quyết định ra đi thì sẽ không người đàn bà nào nghĩ đến chuyện quay lại.

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