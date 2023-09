Có nên tha thứ cho chồng ngoại tình là câu hỏi khiến chị em dằn vặt nhiều nhất khi chồng phản bội. Khó có thể diễn tả bằng lời cảm giác chua xót, đau đớn, uất nghẹn khi chồng cởi áo ăn nằm với người đàn bà khác. Rất nhiều người đàn bà dứt áo ra đi nhưng cũng có nhiều người chọn phương án ở lại. Nhưng dù ra đi hay ở lại thì họ cũng đều đau đớn như nhau.

Câu hỏi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình không khiến đàn bà dằn vặt rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Giới hạn cuối cùng của một cuộc hôn nhân chính là lòng chung thủy. Chồng chưa tốt, lười biếng, vô tâm, tệ bạc nhưng đàn bà vẫn cố gắng bao dung và tha thứ bởi một lí do duy nhất: Lòng dạ anh ta vẫn có mình! Đàn bà muôn đời là vậy. Cho dù cuộc sống hôn nhân có rất nhiều lí do khiến họ rời đi thì đàn bà vẫn luôn cố tìm kiếm một lí do để ở lại. Đàn ông nông cạn không hiểu rằng chỉ cần bước qua giới hạn mong manh đó, chỉ cần một lần phản bội thôi cũng đủ khiến đàn bà dứt áo ra đi. Có thể nói rằng việc chồng ngoại tình là nhát dao chí mạng giết chết tình yêu của người phụ nữ.