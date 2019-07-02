Gửi những ông chồng vô tâm: Các anh cưới vợ để làm gì?

Gửi những người chồng vô tâm, chỉ khi nào hiểu rõ sức nặng của hai từ Làm Chồng, hiểu rõ gánh nặng trên vai của một người cha thì đàn ông hãy kết hôn.

Điểm chung của người chồng vô tâm là đều xem nhẹ gia đình. Những cuộc ăn nhậu thâu đêm, bạn bè chiến hữu, những cuộc chơi ngoài kia đều khiến họ vui vẻ và thích thú hơn là về với vợ con. Với đàn ông vô tâm, cảm xúc của thiên hạ ngoài kia nhiều khi còn quan trọng hơn những giọt nước mắt của vợ. Thời gian họ dành cho bạn bè ngoài kia nhiều hơn chơi với con ở nhà. Điểm chung của người chồng vô tâm là đều xem nhẹ gia đình - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người đồng nghiệp đúng kiểu như vậy. Sau giờ làm, hết rủ rê người này đến người kia nhậu nhẹt, cà phê. Không đi với đồng nghiệp thì hẹn bạn bè, lần nào cũng đi đến nửa đêm mới về. Anh ta từng nói rằng: “Làm đàn ông suốt ngày ru rú ở nhà thì cuộc đời nhạt nhẽo lắm. Phải bước ra ngoài, giao du bạn bè thì mới có niềm vui được. Chán nhất những thằng đàn ông sợ vợ không dám sống cho riêng mình”.

Anh ta có hai đứa con đều đang tuổi mẫu giáo. Không cần nói ra thì ai cũng sẽ hiểu rằng chăm hai đứa con, rồi công việc, nhà cửa, bếp núc với phụ nữ chẳng dễ dàng gì. Ấy vậy mà, anh ta lại sống dửng dưng như đó là chuyện của ai chứ chẳng phải của mình. Vợ làm mệt mặc vợ, con ốm sốt thì vợ chăm. Còn mình thì cứ bạn bè, nhậu nhẹt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Chị vợ thật vô phúc mới có một người chồng vô tâm như anh ta - Ảnh minh họa: Internet Tôi nghĩ rằng chị vợ thật vô phúc mới cưới nhầm một người chồng như anh ta. Đã làm chồng, làm cha nhưng chỉ biết bản thân mình mà chẳng hề nghĩ cho người khác. Mà oái ăm thay, trên đời này lại có rất nhiều người đàn ông đang sống giống như vậy. Chuyện nhà như chuyện thiên hạ, đối với vợ con như người dưng nước lã. Vậy thì đàn ông cưới vợ để làm gì?

Để có người sinh con đẻ cái cho mình? Để có người thay mình vun vén nhà cửa, chăm sóc gia đình, phụng dưỡng cha mẹ? Bao nhiêu người đàn ông cưới vợ nhưng chỉ nghĩ được như thế. Mục đích và ý nghĩa cao cả của hôn nhân đã bị đàn ông vô tâm như các anh vứt bỏ và làm méo mó. Bao nhiêu người không tin vào hôn nhân, nghĩ sai về hôn nhân một phần cũng vì những người đàn ông vô tâm như thế này. Chừng nào hiểu rõ hai từ Làm Chồng thì đàn ông hãy kết hôn - Ảnh minh họa: Internet Làm người đàn ông ở đời, nếu chẳng mang lại hạnh phúc và bình yên cho người phụ nữ của mình thì cũng đừng làm khổ họ. Nếu bản tính còn ham chơi, suy nghĩ còn nông cạn, tự thấy thiên hạ ngoài kia nhiều trò vui hơn gia đình thì thôi các anh đừng cưới vợ. Chỉ khi nào hiểu rõ sức nặng của hai từ Làm Chồng, hiểu rõ gánh nặng trên vai của một người cha thì hãy kết hôn. Đừng để cuộc đời một người phụ nữ phải rơi nước mắt, khổ tâm dằn vặt mỗi ngày vì có một người chồng vô tâm như vậy.

Đàn bà 40: Cuộc đời lắm tị hiềm, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ Đàn bà 40 sẽ biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Với sự nghiệp vững vàng, họ dám bỏ tiền ra mua thứ mình thích, chiều chuộng thú vui của bản thân. Họ cũng dám rời bỏ những mối quan hệ khiến mình tổn thương và không được coi trọng dù đó là tình bạn, tình yêu hay vợ chồng.

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