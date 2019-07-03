Người ta thường khuyên đàn bà có chồng ngoại tình cách tốt nhất là nên ly hôn. Nhưng chỉ có những người đàn bà đã hy sinh, đã dốc tâm dốc sức cho gia đình mới thấu hiểu cái giá của việc buông tay đắt như thế nào. Người ta nói rằng buông bỏ sẽ hết đau đớn nhưng rời đi, cũng đồng nghĩa người đàn bà chấp nhận nhìn những cố gắng của mình bao nhiêu năm qua đổ sông, đổ biển. Và ly hôn, chẳng khác nào mở đường cho chồng và ả nhân tình đó đến với nhau. Với suy nghĩ đó, chị tôi đã chọn cách ở lại khi biết chồng ngoại tình, để trả thù chồng phản bội.

Đàn bà hy sinh quá nhiều trong hôn nhân sẽ không đành lòng buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hỏi chị mình rằng vì còn thương chồng và cần chồng nên mới không ly hôn đúng không? Chị cười bảo rằng: “Sẽ không một người phụ nữ nào còn yêu chồng giống như khi anh ta chưa từng phản bội. Ngay lúc chứng kiến chồng mình ăn nằm với ả đàn bà đó thì tình cảm của chị đã chết rồi. Nhưng chị không dại gì ly hôn đâu. Trước hết là để cho con của chị có một cuộc sống đảm bảo về vật chất. Sau nữa là để cho kẻ đã phản bội chị đi không được mà ở cũng chẳng xong, luôn ở trong trạng thái ngủ không ra ngủ mà thức cũng chẳng ra thức. Để con hồ ly muốn giật chồng chị phải uất nghẹn vì tức. Cho chúng đến với nhau thì dễ, để chúng nhìn thấy nhau mà không đến được với nhau mới hay. Chị dọa kiện ả kia ra tòa vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Ả cũng sợ mà chồng chị cũng sợ".