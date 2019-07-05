Đàn bà tự chủ không có nghĩa là ôm hết mọi việc vào người

Đàn bà khôn ngoan khi ở bên cạnh người đàn ông có thể tỏ ra mình yếu đuối nhưng bước ra ngoài xã hội vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Lúc cần họ có thể ngoan ngoãn như mèo nhưng khi cần, họ có thể giải quyết mọi vấn đề không thua kém bất cứ người đàn ông nào.

Chúng ta vẫn thường nghe những người từng trải khuyên rằng là phụ nữ phải độc lập, tự chủ. Phụ nữ càng dựa dẫm nhiều vào đàn ông thì càng khó có hạnh phúc. Nhìn những người đàn bà có thể làm được mọi thứ, tự tin, chẳng núp vào cái bóng của người nào chúng ta lại càng ngưỡng mộ. Nhưng có phải chăng, tự chủ nghĩa là đàn bà phải gồng mình lên để sống như một người đàn ông? Đàn bà độc lập, tự chủ không có nghĩa là gồng mình lên để sống như một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà độc lập, tự chủ không có nghĩa là ôm hết mọi việc vào người. Nhiều người đàn bà tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng lại càng gánh vác nhiều thứ, lo toan nhiều và rất cô độc. Họ tự làm mọi thứ một mình từ chăm con, gánh vác kinh tế, từ việc lớn đến những việc nhỏ nhặt trong nhà. Đôi khi họ lầm tưởng như thế là độc lập nhưng thật ra sống như thế họ lại càng khổ sở.

Những người phụ nữ cố chứng tỏ mình mạnh mẽ lại có một cuộc hôn nhân khó hạnh phúc. Bản năng của đàn ông chính là muốn chở che, bảo bọc cho người phụ nữ của mình. Khi phụ nữ tỏ ra quá mạnh mẽ, có thể làm mọi thứ mà không cần chồng, đàn ông hoặc là ỷ lại hoặc là cảm thấy bản lĩnh nam nhi của mình bị xem nhẹ. Đàn ông thích kiểu phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng và đôi khi tỏ ra mình yếu đuối nữa. Đàn bà khôn ngoan biết tỏ ra mềm yếu, tán dương và "sử dụng" đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà cố tỏ ra mạnh mẽ sẽ nói với đàn ông rằng: “Tôi không cần bất cứ ai che chở cho mình. Không có anh tôi vẫn sống tốt, sống khỏe”. Còn người phụ nữ có bản lĩnh nhưng khôn ngoan sẽ nói rằng: “Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ vợ. Em vẫn luôn luôn cần anh”. Người khôn ngoan nắm vững tâm lí đàn ông, tán dương và biết “sử dụng” đàn ông. Khi ở bên cạnh người đàn ông, họ có thể tỏ ra mình yếu đuối nhưng bước ra ngoài xã hội vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Lúc cần có thể ngoan ngoãn như mèo nhưng khi cần, họ có thể giải quyết mọi vấn đề không thua kém bất cứ người đàn ông nào.

Đàn bà khôn ngoan có công việc ngoài xã hội, kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Họ để cho đàn ông thấy rằng mình cần họ và cũng sẵn sàng rời xa họ nếu đàn ông thay lòng. Người vợ trong căn nhà có thể bình quyền, bình đẳng với chồng nhưng không đánh mất vị thế của chồng trong căn nhà. Họ vẫn nhún nhường, cho đàn ông quyền làm chủ gia đình, yêu cầu chồng giúp đỡ mọi việc và không ngại tiêu những đồng tiền do chồng làm ra. Đàn bà tự chủ, bề ngoài mềm như nước nhưng bên trong lại rất kiên định và vững vàng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tự chủ không có nghĩa cố gắng làm mọi thứ một mình, gồng mình lên để gánh vác tất cả để rồi thấy bản thân mình cô độc và trơ trọi. Hãy cho đàn ông thấy rằng mình độc lập, có thể kiếm tiền nhưng vẫn cần đàn ông bên cạnh và giúp đỡ. Đàn bà khôn ngoan chính là bề ngoài mềm như nước như bên trong lại vững vàng như đá.

Với đàn bà, cô đơn trong hôn nhân là điều đáng sợ nhất Đàn bà cô đơn quá lâu rồi sẽ chọn cách ra đi. Đàn ông vô tâm không hiểu mình đã làm sai điều gì và trách đàn bà ích kỉ. Nhưng thứ đàn bà cần nhất trong cuộc hôn nhân này đàn ông đã không cho được.

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