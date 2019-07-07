Nếu không được trân trọng, đàn bà hãy buông tay dù là tình bạn hay tình yêu

Phụ nữ yêu 07/07/2019 07:31

Chị tôi bảo với tôi rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc thì có những mối quan hệ nên để nó chết đi hơn là tồn tại một cách giả tạo. Khi nhận ra mình không trân trọng thì cách tốt nhất là hãy buông tay. Họ không xứng với tình cảm của chị.

Phụ nữ thật sự trân trọng những mối thâm tình mà mình có được trong cuộc đời. Những người bạn tốt, một người đàn ông thương yêu mình thật lòng, những người đồng nghiệp tử tế… Phụ nữ một khi thương yêu ai thật sự thường ra sức vun đắp cho tình cảm ấy. Họ thường cho đi thật nhiều mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Nhưng đến một lúc nào đó, khi nhận ra mình không được trân trọng thì đàn bà hãy cách buông tay dù mối quan hệ đó từng quan trọng như thế nào đi chăng nữa.

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Chị gái tôi xem người bạn này như chị em ruột thịt - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái tôi có một người bạn gái vô cùng thân thiết. Hai người dính nhau như sam và vô cùng hợp nhau trong ăn uống, thời trang và những sở thích của phụ nữ. Chị tôi coi bạn mình như chị em ruột thịt. Khi mẹ nấu món gì ngon cũng đều gọi chị ấy qua ăn. Luôn giúp đỡ bạn mình hết khả năng của mình. Có lần, nửa đêm chị tôi còn lái xe qua nhà đưa bạn mình đi cấp cứu vì bị ngộ độc thức ăn. Chị tôi bảo, giữa thành phố mênh mông này chị kia chẳng có ai thân thiết ngoài chị gái tôi.

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Chị ta luôn đặt điều nói xấu sau lưng chị tôi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chị gái tôi dần nhận ra bộ mặt thật của tình bạn như chị em thân thiết kia. Một lần, chính ta chị tôi nghe bạn thân nói xấu mình với người khác. Lần đầu, chị gạt đi vì nghĩ rằng ai cũng có những lúc như thế. Lần thứ 2, chị tôi vô tình đọc được những dòng nói xấu về chị tôi với rất nhiều người khác khi mượn điện thoại của bạn. Thậm chí chuyện gia đình, ba mẹ, chị em tôi ra sao cũng bị chị kia kể cho người khác nghe với thái độ vô cùng mỉa mai.

Chị tôi vô cùng sửng sốt. Chị không thể hiểu được rằng tại sao người bạn rất thân thiết, coi nhau như chị em ruột thịt lại sống 2 mặt như vậy. Và tráo trở vô cùng khi lần gặp mặt gần đây, chị ta vẫn cười cười nói nói thân thiết như chưa từng nói xấu chị tôi. Cảm thấy bị xúc phạm, chị tôi chìa ra những tin nhắn cho chị ta xem. Chị tôi bỏ về và kết thúc tình bạn ngỡ là rất đẹp ở đó.

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Có những mối quan hệ nên để nó chết đi hơn là tồn tại một cách giả tạo - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo với tôi rằng, có những mối quan hệ nên để nó chết đi hơn là tồn tại một cách giả tạo. Tình bạn ấy với chị vô cùng quan trọng và chị đã từng thầm cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho chị một mối thâm tình như thế. Nhưng khi nhận ra mình không trân trọng thì cách tốt nhất là hãy ra đi. Họ không xứng với tình cảm của chị.

Sau này, một vài lần chị chia tay người yêu, cắt đứt với một người bạn. Lần nào chị cũng buồn nhưng tuyệt nhiên không hề bi lụy, khóc lóc. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng để những kẻ làm đau mình can dự vào cuộc đời của mình quá lâu. Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy học cách buông tay và nhẫn tâm, cho dù mối quan hệ đó với mình từng là tất cả.

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