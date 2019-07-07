Đàn ông ngoại tình cho mình cái quyền tìm kiếm thú vui bên ngoài, tự cho rằng việc đó nhỏ mọn chẳng có gì to tát trong hôn nhân. Đàn ông ngoại tình là chuyện nhỏ nhưng đàn bà ngoại tình là điều dơ bẩn nhất trên đời. Họ tự tha thứ cho mình nhưng vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho vợ.

Trong một lần đi tiệc, chính tai tôi đã nghe một người đàn ông oang oang kể về chuyện vụng trộm bên ngoài của mình. Anh ta kể điềm nhiên, mặt không hề gợn một chút xấu hổ nào, tưởng như đi mua một chiếc bánh chứ chẳng phải chuyện phản bội vợ con. Anh ta kể cô bồ của mình “ngon” như thế nào, cánh đàn ông tán dương bằng những tràng cười khiếm nhã. Đàn ông xem chuyện ngoại tình của mình là nhỏ nhặt, còn người vợ ngoại tình là điều dơ bẩn nhất - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông trong bàn tiệc, im lặng lắng nghe nãy giờ bất chợt lên tiếng: “Nếu vợ anh ở nhà cũng ngoại tình như vậy thì sao?”. Anh ta không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức: “Thì bỏ chứ làm gì. Một người đàn bà lăng loàn mất nết thì không xứng đáng làm vợ. Không có một gã đàn ông nào lại giữ lại một người đàn bà phản bội bên mình, như thế chẳng khác nào bôi tro vào mặt…”. Người đàn ông lại tiếp tục nói: “Anh đi ngoại tình mà đòi hỏi chuyện thủy chung ở vợ, anh không thấy vô lí à?”. Anh ta trả lời: “Khác một trời một vực chứ sao giống nhau được. Đàn ông ngoại tình vì sinh lý, ngủ một đêm rồi cũng về chứ có to tát gì đâu. Còn đàn bà ngoại tình dơ bẩn lắm”.

Người đàn ông vẫn tiếp tục nói: “Bây giờ tôi đứng lên, tè một bãi lên bàn tiệc rồi nói rằng vì sinh lý không kiềm được thì có ai bỏ qua và xem nhẹ không? Đừng ngụy biện cho những hành động dơ bẩn và hèn kém của mình là vì sinh lý”. Cánh đàn ông cười hô hố lúc nãy chợt im lặng và nghĩ ngợi. Đàn ông tham lam luôn muốn có nhiều người đàn bà, còn với vợ luôn đòi hỏi sự thủy chung tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, ngoài xã hội có rất nhiều người chồng đi ngoại tình mang tư tưởng giống gã đàn ông kia. Tự cho mình có quyền tìm kiếm thú vui bên ngoài, tự cho rằng việc đó nhỏ mọn chẳng có gì to tát trong hôn nhân. Ngoại tình với họ như ăn một chiếc bánh, uống một ly nước mát trong cơn khát cháy cổ và ngụy biện nó là vì sinh lý, vì không kiềm chế nổi bản năng. Và oái ăm thay, những kẻ phản bội ấy lại luôn đề cao sự thủy chung của người vợ ở nhà. Đàn ông có nhân tình là chuyện nhỏ nhưng đàn bà ngoại tình là điều dơ bẩn nhất trên đời. Họ tự tha thứ cho mình nhưng vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho vợ. Là đàn ông cố chấp hay quá nông cạn?

Ngụy biện vì sinh lý để phản bội vợ con chỉ minh chứng một điều rằng đàn ông thật hèn kém và nông cạn. Hèn kém nên mới để bản năng chiến thắng mình. Vì nông cạn mới đề cao giường chiếu mà bất chấp nghĩa vợ chồng. Đàn ông ngu ngốc thường cho rằng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân nhưng không một người đàn bà nào có thể tha thứ cho chồng chuyện phản bội. Khi đàn ông ngoại tình, cuộc hôn nhân sẽ không bao giờ còn được bình yên - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thấy vợ ngoại tình là dơ bẩn, là không thể chấp nhận được thì với người vợ, chuyện chồng ngoại tình còn khủng khiếp hơn như thế gấp nhiều lần. Đó là nỗi đau, là vết thương mang theo đến cuối đời. Và khi đàn ông ngoại tình, cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ có thể bình yên được nữa.

Gửi đàn bà cam chịu: Hôn nhân không hạnh phúc thì hãy tự giải thoát cho mình Đàn ông tệ bạc, vô tình thì chẳng có cách nào khiến anh ta quay đầu. Cuộc đời này ngắn lắm, sao đàn bà cứ tự làm khổ mình như thế! Chị tôi và biết bao nhiêu người đàn bà đang tự giam hãm mình trong chiếc lồng chật hẹp của hôn nhân bất hạnh.

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