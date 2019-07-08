Là đàn ông, đừng so đo hơn thua với người phụ nữ của mình

Khi vợ chồng cãi nhau, càng cãi càng sai, càng cãi càng xé chuyện nhỏ thành to. Kẻ chiến thắng thì hả hê và tự nghĩ đối phương đã hiểu chuyện. Kì thực, người ta im lặng vì bất lực hơn là tâm phục khẩu phục, chấp nhận mình sai.

Là đàn ông chiến thắng ai cũng được nhưng đừng cố giành phần thắng trong hôn nhân. Khi vợ chồng cãi nhau, những lúc anh chứng minh cái tôi của mình thì cũng là lúc đẩy tình cảm vợ chồng xa nhau. Lẽ thường ở đời, ai cũng cái tôi riêng của mình nhưng so đo, hơn thua với người đầu ấp tay gối rốt cuộc để làm gì? Đàn ông thắng ai cũng được chứ đừng cố thắng người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông cho rằng phụ nữ lắm điều, không hiểu chuyện, không bao dung, suốt ngày chỉ để tâm soi mói những chuyện vụn vặt của đàn ông. Kì thực, phụ nữ khi yêu, khi quan tâm đàn ông thật lòng cô ấy không thể làm ngơ, không thể im lặng khi thấy những chuyện “chướng tai gai mắt”. Cô ấy không thể giả vờ như không thấy gì khi đàn ông nhiệt tình quá với những người phụ nữ khác.

Phụ nữ chẳng thể không lên tiếng khi anh vô tâm, hờ hững với cuộc hôn nhân của mình. Vì thương chồng nên cô ấy chẳng thể im lặng khi anh đi về khuya, thường xuyên nhậu nhẹt, hút thuốc, sống bừa bộn. Cô ấy cũng chẳng thể quảng đại bao dung mà tha thứ nhanh chóng những lỗi lầm anh gây ra. Phụ nữ hay khóc, nói nhiều, than vãn thì tâm ý cũng chỉ mong anh tốt hơn, cuộc hôn nhân này thay đổi theo chiều hướng tốt. Vợ chồng cãi nhau, càng cãi càng sai và đẩy mọi chuyện đi rất xa - Ảnh minh họa: Internet Kì thực, phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu sẽ không thể rộng lượng, bao dung, minh triết như đối với những chuyện khác. Trong công việc cô ấy rất nhanh nhẹn, trong những mối quan hệ xã hội rất giỏi nhưng trong mối quan hệ tình yêu và hôn nhân sẽ đôi lúc như trẻ con không hiểu chuyện. Và sẽ luôn luôn như thế! Bởi trái tim phụ nữ thiên về cảm xúc. Chừng nào còn yêu, còn thấy người đàn ông quan trọng họ sẽ không thôi bận lòng, góp ý, than vãn và rơi nước mắt.

Đàn ông không hiểu được tâm ý phụ nữ nên thường trách móc. Trong những trận cãi vã cũng luôn cố giành phần hơn. Đôi lúc đàn ông có tư tưởng phải cho vợ một bài học, phải cho cô ấy nhận ra sai lầm của mình để sau này mà biết cách đối đãi với chồng. Hôn nhân càng cãi càng sai, càng cãi càng xé chuyện nhỏ thành to. Vốn dĩ chuyện chỉ bé bằng đầu tăm nhưng khi ai cũng muốn giành phần thắng thì mọi chuyện lại đẩy đi xa. Sau mỗi trận cãi nhau giữa vợ chồng thường là sự im lặng. Kẻ chiến thắng thì hả hê và tự nghĩ đối phương đã hiểu chuyện. Kì thực, người ta im lặng vì bất lực hơn là tâm phục khẩu phục, chấp nhận mình sai. Dù người chiến thắng là ai thì luôn có sự rạn nứt, sự xa cách sau những trận cãi vã. Và để sự hơn thua thành thói quen có thể khiến hôn nhân đổ vỡ. Đàn ông hãy tự hỏi: Chiến thắng người đầu ấp tay gối để làm gì? - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, đa phần phụ nữ lên tiếng, cãi nhau vì những thứ rất vụn vặt trong hôn nhân. Thôi thì đàn ông nhún nhường một chút hoặc cao tay hơn và nghĩ rằng: “Không thèm chấp nhặt phụ nữ”. Là đàn ông, im lặng chịu nhần phần thua về mình mới là bản lĩnh chứ cố giành chiến thắng thì ai cũng làm được. Khi vợ chồng cãi nhau, khi cái tôi dâng lên đỉnh điểm, đàn ông hãy tự hỏi mình: “Chiến thắng vợ để làm gì?”

Nếu không được trân trọng, đàn bà hãy buông tay dù là tình bạn hay tình yêu Chị tôi bảo với tôi rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc thì có những mối quan hệ nên để nó chết đi hơn là tồn tại một cách giả tạo. Khi nhận ra mình không trân trọng thì cách tốt nhất là hãy buông tay. Họ không xứng với tình cảm của chị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-dan-ong-dung-so-do-hon-thua-voi-nguoi-phu-nu-cua-minh-330470.html