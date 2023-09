Đàn ông tử tế sẽ tạo nên một người phụ nữ biết điều

Sau giờ làm, chị em công ty tôi có rủ nhau đi ăn uống. Đang nói chuyện rôm rả chợt chị Tâm có điện thoại. “Dạ, em đang đi ăn với đồng nghiệp. Anh tắm con rồi hai cha con ăn trước đi. Rồi, thương anh!”. Chị nói bằng giọng hết sức ngọt ngào như thể nói với người yêu chứ chẳng phải người chồng đã cưới nhau 7 năm rồi. Chị em nháy mắt tinh nghịch với nhau cười. Tôi lên tiếng: “Chị em ở đây kết hôn 1 năm đã chẳng thể mở miệng nói được câu nào âu yếm chứ đừng nói thương yêu nhau thuở mới hẹn hò như vậy. Công nhận chị giỏi thiệt”.

"Mình thương hay không là do chồng chứ chẳng phải do chị" - Ảnh minh họa: Internet

Chị Tâm bảo, mình thương hay không là do chồng chứ chẳng phải do chị. Cưới nhau 7 năm, anh ấy vẫn đối đãi với chị như những ngày đầu mới cưới. Chị có thể ngồi đây ăn uống thoải mái mà chẳng bận lòng chuyện con cái, nhà cửa ở nhà. Hồi chiều chị đã nhắn chồng và yên tâm rằng anh ấy sẽ về sớm đón con, nấu gì đó hai cha con ăn hoặc đèo nhau đi ăn phở. Thường ngày cũng vậy, nếu anh đi làm về trước sẽ đón con, tắm con, cắm hộ vợ nồi cơm. Anh chẳng bao giờ có kiểu so đo chuyện đàn ông hay phụ nữ như những ông chồng khác.