Đàn ông tử tế sẽ tạo nên một người phụ nữ biết điều

Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy. Đàn ông tử tế cho tình yêu sẽ nhận về tình yêu, cho chung thủy sẽ nhận về son sắt. Khi người đàn ông chỉ cho phụ nữ sự vô tâm tệ bạc thì cô ấy sẽ đối đãi lại giống như vậy.

Sau giờ làm, chị em công ty tôi có rủ nhau đi ăn uống. Đang nói chuyện rôm rả chợt chị Tâm có điện thoại. “Dạ, em đang đi ăn với đồng nghiệp. Anh tắm con rồi hai cha con ăn trước đi. Rồi, thương anh!”. Chị nói bằng giọng hết sức ngọt ngào như thể nói với người yêu chứ chẳng phải người chồng đã cưới nhau 7 năm rồi. Chị em nháy mắt tinh nghịch với nhau cười. Tôi lên tiếng: “Chị em ở đây kết hôn 1 năm đã chẳng thể mở miệng nói được câu nào âu yếm chứ đừng nói thương yêu nhau thuở mới hẹn hò như vậy. Công nhận chị giỏi thiệt”. "Mình thương hay không là do chồng chứ chẳng phải do chị" - Ảnh minh họa: Internet Chị Tâm bảo, mình thương hay không là do chồng chứ chẳng phải do chị. Cưới nhau 7 năm, anh ấy vẫn đối đãi với chị như những ngày đầu mới cưới. Chị có thể ngồi đây ăn uống thoải mái mà chẳng bận lòng chuyện con cái, nhà cửa ở nhà. Hồi chiều chị đã nhắn chồng và yên tâm rằng anh ấy sẽ về sớm đón con, nấu gì đó hai cha con ăn hoặc đèo nhau đi ăn phở. Thường ngày cũng vậy, nếu anh đi làm về trước sẽ đón con, tắm con, cắm hộ vợ nồi cơm. Anh chẳng bao giờ có kiểu so đo chuyện đàn ông hay phụ nữ như những ông chồng khác.

Chị Tâm còn kể rằng, anh chị ngày xưa yêu nhau chẳng phải nồng nhiệt lãng mạn gì lắm đâu. Chồng chị hiếm khi mở miệng nói những lời ngọt ngào, thương yêu nhưng anh minh chứng bằng hành động. Vợ mệt anh làm việc nhà, vợ ốm anh pha nước cam. Là phụ nữ, chị chẳng cần điều gì to tát hơn thế. Là phụ nữ, chỉ cần chồng tử tế thương yêu đã là hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng tấm tắc khen bảo rằng chồng chị đúng là của hiếm giữa những gã đàn ông vô tâm, vô tình đầy rẫy ngoài kia. Chị bảo thật ra chồng chị cũng có vài thói xấu như thỉnh thoảng cũng có đi nhậu, say xỉn, thỉnh thoảng cũng có đi chơi với đồng nghiệp đến nửa đêm mới về… Nhưng chị cũng hiếm khi cằn nhằn vì chẳng có ai hoàn hảo. Vả lại chị hiểu rằng, những cuộc đi chơi ấy rất đơn thuần và chồng chị sẽ không bao giờ sa ngã. Sự tử tế của anh khiến chị dịu dàng, bao dung hơn rất nhiều.

Thực tế, xung quanh chúng ta rất nhiều người đàn ông luôn cảm thấy không hài lòng với người bạn đời của mình. Vợ mình cằn nhằn, cáu gắt, hay than vãn và rất lắm lời. Đôi lúc, nhìn vợ của người ta xinh đẹp, hiền lành mà trong lòng trào dâng niềm ghen tỵ. Đàn ông ao ước rằng giá như vợ mình cũng được như thế. Nhưng đàn ông à, trước khi so sánh hai người phụ nữ với nhau thì hãy nhìn cách người đàn ông kia đối xử với người vợ của mình. Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy. Đàn ông tử tế cho tình yêu sẽ nhận về tình yêu, cho chung thủy sẽ nhận về son sắt. Khi người đàn ông chỉ cho phụ nữ sự vô tâm tệ bạc thì cô ấy sẽ đối đãi lại giống như vậy. Nói chính xác hơn thì người phụ nữ chính là tấm gương phản chiếu những gì đàn ông đã đối xử. Đàn ông tử tế sẽ tạo nên một người phụ nữ bao dung và biết điều.

Nếu không được trân trọng, đàn bà hãy buông tay dù là tình bạn hay tình yêu Chị tôi bảo với tôi rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc thì có những mối quan hệ nên để nó chết đi hơn là tồn tại một cách giả tạo. Khi nhận ra mình không trân trọng thì cách tốt nhất là hãy buông tay. Họ không xứng với tình cảm của chị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-tu-te-se-tao-nen-mot-nguoi-phu-nu-biet-dieu-330471.html