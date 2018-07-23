Vợ khổ sở vì chồng liên tục thả thính, lừa tình những cô nàng chân dài trên mạng xã hội

Một lần tôi mượn điện thoại của anh để gọi cho một người bạn, mới chỉ vài phút mà điện thoại thông báo hàng chục tin nhắn, bình luận mới. Nhân lúc anh không để ý, tôi lén mở ra xem thì toàn là tin của những cô nàng chân dài, ngực khủng.

Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm nay. Do còn trẻ tuổi nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Anh nói tôi trẻ con hay ghen tuông lung tung, không hiểu chồng. Nhưng chuyện gì cũng có lý do, không tự dưng mà tôi lại ghen vô cớ như vậy. Ngày còn yêu nhau, anh có tật đi ngoài đường thấy gái đẹp là nhìn không chớp mắt. Đã rất nhiều lần tôi bỏ qua cho anh, tôi nghĩ là đàn ông ai cũng có những tật xấu đó, quan trọng trong lòng anh ấy có tôi là đủ. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Khi cưới nhau về, anh sợ tôi ghen nên khi ra đường cũng không dám ngó ngang ngó dọc. Tuy nhiên anh lại chuyển sang thả thính bí mật trên mạng xã hội. Tôi khổ sở vì chồng thả thính khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet Trong một lần tôi mượn điện thoại của anh để gọi cho một người bạn, mới chỉ vài phút mà điện thoại thông báo hàng chục tin nhắn, bình luận mới. Nhân lúc anh không để ý, tôi lén mở ra xem thì toàn là tin của những cô nàng chân dài, ngực khủng. Nội dung tin nhắn và bình luận là những lời thả thính, khen ngợi rất ngọt ngào của anh. Đọc được những thứ đó, mặt tôi nóng ran, máu ghen trong người trỗi dậy. Tôi chụp hết những tin nhắn đó lại rồi gửi sang điện thoại mình. Những lần trước tôi không có chứng cứ nên anh chối bay chối biến, còn nói tôi hoang tưởng. Bây giờ thì anh không thể chối được nữa. Sau khi đọc được những dòng tin mùi mẫn của chồng thả thính trên mạng, suốt ngày hôm đó, tâm trạng tôi trống rỗng. Tôi cần thời gian bình tĩnh lại nên không vạch mặt chồng ngay lúc đó.

Ngày hôm sau, anh đi làm về, tôi đưa hết chứng cứ cho anh xem. Đổi lại sự bực dọc của tôi là thái độ vô cùng bình thản của anh. Anh nói đó là bạn dùng nick của anh giỡn để tôi ghen. Nhưng tôi không phải là đứa ngốc mà tin những lời nói đó. Anh càng nói càng để lộ ra nhiều sơ hở khiến tôi càng tức điên. Mỗi lần nói đến tật gái gú, thả thính lung tung của anh là chúng tôi lại cãi nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, trận khẩu chiến này càng khốc liệt hơn. Tôi tức giận gom đồ bỏ về nhà mẹ. Anh cũng không buồn can ngăn. Anh thường xuyên gửi lời mời kết bạn và trò chuyện với cô nàng chân dài trên mạng - Ảnh minh họa: Internet Thời gian ở bên mẹ, tôi tạo một nick mới và kết bạn với anh nhằm thăm dò hoạt động của anh gần đây. Tôi tìm đại hình một cô nàng nóng bỏng trên mạng để làm ảnh đại diện. Quả thật là anh cắn câu ngay lập tức. Chính anh là người chủ động nhắn tin cho tôi trước. Mới đầu chỉ là những câu bông đùa, sau đó lại càng bạo dạn hơn. Nói chuyện được một thời gian, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng của mình. Những ngày tôi ở bên nhà mẹ, anh chưa một lần điện thoại hay nhắn tin. Thì ra anh dành thời gian để nhắn tin cho gái lạ. Có nhiều lần anh hẹn tôi ra ngoài gặp mặt nói chuyện, thậm chí anh còn nói mình chưa có gia đình. Anh còn nói dối mình là doanh nhân trong khi anh chỉ là nhân viên bình thường. Biết được những trò lừa đảo này của anh, tôi càng ghê tởm.

Tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào? Ảnh minh họa: Internet Mẹ tôi thường than thở phải chi ngày đó tôi đừng lấy chồng quá sớm. Ở độ tuổi của tôi bây giờ, nhiều người đã có sự nghiệp vững vàng trong tay, thay vì lấy chồng. Tôi cũng hối hận vì những điều mình đã làm, giá như ngày xưa không để trái tim lấn át lý trí quá nhiều thì bây giờ sẽ không khổ sở. Với tật này của anh, tôi dám chắc sẽ không thể thay đổi được. Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân của mình sẽ như thế nào nữa? Tôi không thể ly hôn được vì vợ chồng cưới nhau chưa lâu, làm vậy người ta sẽ lời ra tiếng vào. Vả lại tôi còn thương anh nhiều lắm, không thể nào buông bỏ được.

Vợ chồng phá bỏ giới hạn này trong hôn nhân, gia đình sớm muộn gì cũng đổ vỡ Các cặp vợ chồng không nên làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc và hòa khí gia đình, nhất là điều thứ 4.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-kho-so-vi-chong-lien-tuc-tha-thinh-lua-tinh-nhung-co-nang-chan-dai-tren-mang-xa-hoi-291086.html