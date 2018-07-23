Vợ khổ sở vì chồng liên tục thả thính, lừa tình những cô nàng chân dài trên mạng xã hội

Tâm sự gia đình 23/07/2018 11:04

Một lần tôi mượn điện thoại của anh để gọi cho một người bạn, mới chỉ vài phút mà điện thoại thông báo hàng chục tin nhắn, bình luận mới. Nhân lúc anh không để ý, tôi lén mở ra xem thì toàn là tin của những cô nàng chân dài, ngực khủng.

Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm nay. Do còn trẻ tuổi nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Anh nói tôi trẻ con hay ghen tuông lung tung, không hiểu chồng. Nhưng chuyện gì cũng có lý do, không tự dưng mà tôi lại ghen vô cớ như vậy. Ngày còn yêu nhau, anh có tật đi ngoài đường thấy gái đẹp là nhìn không chớp mắt. Đã rất nhiều lần tôi bỏ qua cho anh, tôi nghĩ là đàn ông ai cũng có những tật xấu đó, quan trọng trong lòng anh ấy có tôi là đủ. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Khi cưới nhau về, anh sợ tôi ghen nên khi ra đường cũng không dám ngó ngang ngó dọc. Tuy nhiên anh lại chuyển sang thả thính bí mật trên mạng xã hội.

Vợ khổ sở vì chồng liên tục thả thính, lừa tình những cô nàng chân dài trên mạng xã hội - Ảnh 1
Tôi khổ sở vì chồng thả thính khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần tôi mượn điện thoại của anh để gọi cho một người bạn, mới chỉ vài phút mà điện thoại thông báo hàng chục tin nhắn, bình luận mới. Nhân lúc anh không để ý, tôi lén mở ra xem thì toàn là tin của những cô nàng chân dài, ngực khủng. Nội dung tin nhắn và bình luận là những lời thả thính, khen ngợi rất ngọt ngào của anh. Đọc được những thứ đó, mặt tôi nóng ran, máu ghen trong người trỗi dậy. Tôi chụp hết những tin nhắn đó lại rồi gửi sang điện thoại mình. Những lần trước tôi không có chứng cứ nên anh chối bay chối biến, còn nói tôi hoang tưởng. Bây giờ thì anh không thể chối được nữa. Sau khi đọc được những dòng tin mùi mẫn của chồng thả thính trên mạng, suốt ngày hôm đó, tâm trạng tôi trống rỗng. Tôi cần thời gian bình tĩnh lại nên không vạch mặt chồng ngay lúc đó.

Ngày hôm sau, anh đi làm về, tôi đưa hết chứng cứ cho anh xem. Đổi lại sự bực dọc của tôi là thái độ vô cùng bình thản của anh. Anh nói đó là bạn dùng nick của anh giỡn để tôi ghen. Nhưng tôi không phải là đứa ngốc mà tin những lời nói đó. Anh càng nói càng để lộ ra nhiều sơ hở khiến tôi càng tức điên. Mỗi lần nói đến tật gái gú, thả thính lung tung của anh là chúng tôi lại cãi nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, trận khẩu chiến này càng khốc liệt hơn. Tôi tức giận gom đồ bỏ về nhà mẹ. Anh cũng không buồn can ngăn.

Vợ khổ sở vì chồng liên tục thả thính, lừa tình những cô nàng chân dài trên mạng xã hội - Ảnh 2
Anh thường xuyên gửi lời mời kết bạn và trò chuyện với cô nàng chân dài trên mạng - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ở bên mẹ, tôi tạo một nick mới và kết bạn với anh nhằm thăm dò hoạt động của anh gần đây. Tôi tìm đại hình một cô nàng nóng bỏng trên mạng để làm ảnh đại diện. Quả thật là anh cắn câu ngay lập tức. Chính anh là người chủ động nhắn tin cho tôi trước. Mới đầu chỉ là những câu bông đùa, sau đó lại càng bạo dạn hơn. Nói chuyện được một thời gian, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng của mình. Những ngày tôi ở bên nhà mẹ, anh chưa một lần điện thoại hay nhắn tin. Thì ra anh dành thời gian để nhắn tin cho gái lạ. Có nhiều lần anh hẹn tôi ra ngoài gặp mặt nói chuyện, thậm chí anh còn nói mình chưa có gia đình. Anh còn nói dối mình là doanh nhân trong khi anh chỉ là nhân viên bình thường. Biết được những trò lừa đảo này của anh, tôi càng ghê tởm.

Vợ khổ sở vì chồng liên tục thả thính, lừa tình những cô nàng chân dài trên mạng xã hội - Ảnh 3
Tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào? Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi thường than thở phải chi ngày đó tôi đừng lấy chồng quá sớm. Ở độ tuổi của tôi bây giờ, nhiều người đã có sự nghiệp vững vàng trong tay, thay vì lấy chồng. Tôi cũng hối hận vì những điều mình đã làm, giá như ngày xưa không để trái tim lấn át lý trí quá nhiều thì bây giờ sẽ không khổ sở. Với tật này của anh, tôi dám chắc sẽ không thể thay đổi được. Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân của mình sẽ như thế nào nữa? Tôi không thể ly hôn được vì vợ chồng cưới nhau chưa lâu, làm vậy người ta sẽ lời ra tiếng vào. Vả lại tôi còn thương anh nhiều lắm, không thể nào buông bỏ được.

Vợ chồng phá bỏ giới hạn này trong hôn nhân, gia đình sớm muộn gì cũng đổ vỡ

Vợ chồng phá bỏ giới hạn này trong hôn nhân, gia đình sớm muộn gì cũng đổ vỡ

Các cặp vợ chồng không nên làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc và hòa khí gia đình, nhất là điều thứ 4.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng thả thính chồng cua gái trên mạng chồng thả thính gái lạ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm