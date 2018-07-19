Vợ cũ hả hê vì quả báo đến sớm dành cho người chồng tệ bạc

Tâm sự gia đình 19/07/2018 10:20

Kể từ ngày được tận mắt chứng kiến cảnh đó lòng tôi thoải mái và dễ chịu vô cùng. Chắc anh ta không bao giờ ngờ được có ngày bị vợ cũ hả hê cười vào mặt như thế.

Ngày xưa nghe lời ngon ngọt, thề non hẹn biển của anh ta mà tôi đã trao thân, để rồi lỡ có bầu và phải cưới chạy. Cũng vì tôi lỡ có bầu trước nên khi về làm dâu bố mẹ chồng hoạch họe đủ điều, những tưởng sẽ được anh ta che chở. Ai ngờ, anh ta làm lơ mọi thứ, để tôi phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Nhưng khi chỉ có 2 vợ chồng với nhau thì anh ta nịnh nọt, nói những lời êm tai vì thế bao nhiêu khổ cực tôi cũng có thể chịu đựng hết, vì con và vì chồng tôi sẽ cố gắng vượt qua.

Cuộc sống đầy nước mắt khi sống với gia đình chồng
Cuộc sống đầy nước mắt khi sống với gia đình chồng

Tuy nhiên, trong khi tôi khổ sở với nhà chồng thì anh ta lại ăn chơi vô độ và ngoại tình bên ngoài. Bụng bầu vượt mặt 8 tháng tôi còn đi đánh ghen, bắt anh ta phải chọn là ả kia hoặc là tôi, nhưng anh ta vẫn im lặng. Tôi cố gắng hết sức lực, người nhũn ra như muốn ngã, mặt mày trắng bệch, nhưng anh ta chẳng hề chú ý, chỉ mải nhìn những giọt nước mắt đang rơi của nhân tình mà thương xót, đau lòng.

Tức giận, tôi bỏ về nhà cha mẹ đẻ, cứ nghĩ ít nhất sẽ vì đứa con mà anh ta sẽ giữ tôi lại. Nhưng không, ngay cả khi tôi về nhà cha mẹ đẻ, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng… cũng không thấy anh ta và bố mẹ chồng hỏi thăm, ngay cả đứa cháu nội cũng không cần. Tôi còn nghe phong phanh gia đình chồng nói chắc gì đó là con của anh. Vậy là tôi quyết định ly hôn, chúng tôi nhanh chóng nhân được quyết định của tòa.

Tôi quyết định ly hôn người chồng bội bạc
Tôi quyết định ly hôn người chồng bội bạc

Sau ly hôn, tôi như sụp đổ hoàn toàn, suy sụp tinh thần, nhưng may nhờ có cha mẹ đẻ bên cạnh nên tôi đã gượng dậy được. Thời gian đầu, trong đầu tôi luẩn quẩn suy nghĩ, sao số tôi khổ thế, không việc làm, người xuống sắc mà còn phải đèo bòng nuôi con nhỏ, còn anh ta sung sướng ăn chơi, chưa gì đã lấy vợ mới về. Nhưng sau đó, vì đứa con tôi đã thay đổi, bắt đầu kiếm việc làm và biết chăm chút hơn cho mình. Giờ đây đối với tôi con là tất cả. Mọi người nhận xét tôi càng ngày càng trẻ ra và xinh đẹp hơn, có lẽ do tâm lý của tôi thoải mái. Hiện giờ tôi cũng đang có một người theo đuổi mặc dù anh ấy đã biết tôi có 1 đời chồng và 1 đứa con nữa.

Trong một lần, hai mẹ con đi chơi trong trung tâm thương mại, tôi gặp lại chồng cũ. Nhìn anh ta tôi không thể tin vào mắt mình, ăn mặc thì lôi thôi, đang trong tình trang say lất khất, xin tiền của người ta. Nhìn thấy tôi anh ta cúi gằm mặt xuống. Hóa ra anh ta rơi vào tình trạng này là do cô vợ mới. Cô vợ mới là người đáo để, không kiêng nể gì bố mẹ chồng, làm cho ông bà tức sôi máu và phải nhập viện. Đồng thời cô ta cũng lấy hết sạch tiền trong két sắt, mà đó là số tiền đầu tư của đối tác với bố mẹ anh ta. Số tiền này mất, anh ta phải bán nhà để đền, giờ mất trắng. Hơn nữa, do trước đây anh ta ăn chơi, không lo làm ăn, nên giờ không biết kiếm việc gì làm, nên mới ra nông nỗi này.  

Tôi hả hê khi thấy chồng cũ nghèo đói phải đi ăn xin
Tôi hả hê khi thấy chồng cũ nghèo đói phải đi ăn xin

Nhìn thấy bộ dạng anh ta như vậy người vợ cũ như tôi hả hê lắm. Cũng phải thôi, anh ta và gia đình anh ta phải trả giá cho những hành động đã làm với tôi. Tuy nhiên, trong lòng tôi lại có một chút gì đó sót thương cho anh ta. Có lẽ lòng thương trong tôi còn quá lớn. 

Nghề làm vợ chính là cái nghề khó nhất trên thế gian này

Nghề làm vợ chính là cái nghề khó nhất trên thế gian này

Trên đời này có trăm ngàn loại nghề, nhưng nghề khó nhất là nghề làm vợ. Bởi nghề này không những không có thu nhập mà suốt ngày còn bị soi xét, thậm chí là nhận không ít lời chỉ trích chê bai.

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