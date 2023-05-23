Vợ chồng đều đã ngoài 50, sợ tuổi cao chồng đi làm sẽ mệt, nhưng tôi lại quên rằng đây cũng là độ tuổi 'rạo rực' nhất để rồi phải nhận về một cái kết đắng

Nhưng trái ngược với cô, đến độ tuổi này anh Park lại ‘dở thói’ trăng hoa. Dù đã ngoài 50 nhưng chồng cô lúc nào cũng luôn quan tâm đến phụ nữ khác. Có những lúc, khi cô đi ăn tối với anh Park thì chồng cô cứ chằm chằm vào những người phụ nữ khác và bắt đầu đánh giá người này đẹp còn người kia không đẹp.

Cô Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) và chồng mình anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi. Nếu giống cũng như bao cặp đôi, ở cái tuổi đã trải qua đủ thứ khổ cực giữa vợ chồng thì mọi người thường chọn cách sống bình lặng. Nhưng cô Kang ở tuổi này vẫn đang sống với trái tim sục sôi vì chồng mình.

Lúc đấy, cô những tưởng chồng mình chỉ thích đánh giá và ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp mà thôi. Nhưng không ngờ chồng cô không hề nói suông, anh đã đi gặp gỡ cô này cô nọ để ngoại tình.

Và khi thấy một người phụ nữ nào đẹp thì anh Park liền quay sang trách móc vợ mình và nói rằng: “Em cũng nên thử ăn mặc như vậy xem nào”.

Một người quen của cô Kang đã thấy anh Park vào khách sạn với người phụ nữ khác vì vậy đã báo lại cho cô biết, cô lập tức đến hiện trường bắt ghen. Hai vợ chồng đã to tiếng thậm chí là đánh nhau. Cô Kang còn sốc hơn khi nhìn vào mảnh giấy anh để trên bàn của anh, anh đã đánh dấu số người phụ nữa anh đã gặp, nó đã lên đến con số 5-6 người.

Hồi cả hai còn trẻ, cô cũng có lần đã bắt quả tang chồng cặp kè với người phụ nữ khác cách đây khi tôi đang mang thai đứa con lớn. Nhưng khi đó, chồng cô đã ‘lạy lục’ van xin nói sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cô chấp nhận bỏ qua và 2 vợ chồng đã sống với nhau đến tận bây giờ.

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Nhưng dạo gần đây anh Park tối nào anh cũng về muộn với lý do có quan hệ công việc và thường xuyên vắng nhà. Đã nhiều lần cô Kang bỏ qua và giả vờ như không biết.

Khi xưa, tôi chấp nhận tha thứ cho anh ấy vì nghĩ khi người ta già đi thì sẽ không còn ‘ham muốn’ nhiều như vậy. Nhưng cô đã lầm, chồng cô dù có già đi vẫn rất ‘ham của lạ’.

Lần này, trong một lần cãi vã lớn, cô đã cảnh báo chồng nếu còn tái phạm sẽ ly hôn vô điều kiện, anh Park khi nghe thấy những lời nói đanh thép của cô đã cẩn thận hơn rất nhiều. Mọi người xung quanh cô đều khuyên rằng cô hãy ly hôn nhưng cô lại rất sợ hãi. Cô sợ rằng ở tuổi này mà còn ly hôn thì sau này tôi nên làm gì tiếp theo?