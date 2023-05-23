Người chồng là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) đã đăng một bài viết có tiêu đề 'Nếu phát hiện vợ mình ngoại tình với chính bố ruột của mình thì mọi người làm như thế nào? Còn tôi thì chỉ muốn chết quách đi cho rồi.”

Dạo gần đây mạng xã hội Hàn Quốc đang xôn xao về việc một người chồng đang lo lắng tột độ khi phát hiện tính hiệu bất thường giữa vợ và bố ruột của anh. Người chồng đã đăng tải bài viết tâm sự rằng mình đang bị chính vợ và bố mình đối xử bất công.

Hơn nữa, anh Kang vô cùng rối bời khi vợ và bố anh không phải chỉ nói chuyện yêu đương mà còn nhắc đến vấn đề quan hệ tình dục. Ví dụ như vợ anh đã nhắn với bố anh rằng: “Tay và chân con vẫn còn run đây này, đi lại khó khăn lắm. Bố chồng khoẻ ghê đấy. Con yêu bố chồng.”

Anh Kang nghẹn ngào tâm sự, anh và vợ đã kết hôn được 10 năm, những năm chung sống với nhau cả hai đều rất hạnh phúc và ít khi gây gỗ. Vì vậy, khi phải tận mắt chứng kiến những tin nhắn ‘thân mật’ của vợ và bố ruột của mình, anh Kang vô cùng sốc.

Anh Kang đã đăng tải một số cuộc trò chuyện giữa bố và vợ lên để vạch trần sự ‘ô uế’ của hai người họ. Anh nghẹn ngào khi thấy vợ anh lưu tên bố anh là bố chồng nhưng cuối cùng lại xem ông là chồng chứ không phải là bố.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Kang tiếp tục tâm sự: "Hai năm trước, tôi phải nên nhìn ra hai người họ có gì lạ rồi ngăn lại mới phải. Vì vợ tôi suốt ngày vợ nói chuyện với bố chồng, thậm chí còn mắng tôi là ít gọi hay nhắn tin cho bố tôi lại vì bố tôi cần được nghỉ ngơi. Lúc đấy tôi rất vui vì cứ tưởng vợ mình biết hiếu thảo với bố mình. Nhưng đâu có ai ngờ…”

Anh Kang suy sụp nói: “Trước đó không phải là tôi chưa từng nghi ngờ vợ mình. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi là vợ tôi bắt đầu tỏ ra dễ thương, vô tội và hành xử bình thường thi thấy bố tôi xuất hiện. Tôi cũng đã tâm sự nỗi lo của mình với em dâu, thì em ấy cứ nghĩ tôi ‘bị điên’ và ‘làm lố’. Thậm chí em trai tôi cũng nghĩ vậy. Người duy nhất trong nhà tin tưởng tôi là mẹ tôi.”

Sau đó, anh Kang giải thích hoàn cảnh của mình: "Vợ tôi quản lý tiền lương của tôi, và tôi mỗi ngày đều không có một đồng nào khác ngoài tiền mua 1 lon cà phê và 1 điếu thuốc.”

Anh Kang xin lời khuyên: “Xin hãy cho tôi lời khuyên xem tôi có phải ‘làm quá’ hay không? Có nên vạch mặt vợ và bố hay không. Tôi sợ là khi vạch mặt họ bố tôi sẽ đòi ly hôn với mẹ tôi để chia tài sản và vợ tôi cũng thế. Tôi phải làm gì mới khiến mọi chuyện chu toàn và không khiến gia đình tan nát đây?”

Anh Kang bức xúc nói: “Ngay cả khi bị tôi nghi ngờ thì vợ tôi dường như vẫn chẳng quan tâm lắm và vẫn giữ liên lạc với bố của tôi. Vì những tin nhắn này thường không có hiệu lực pháp lý nên khi tận mắt đọc những tin nhắn đó tôi chỉ biết ngậm ngùi đau lòng.”

Vợ anh Kang đã phớt lờ anh và vẫn tiếp tục nhắn tin mùi mẫn với chồng chồng như: “Tối con gọi cho bố chồng nhé, con yêu bố’, 'Đừng để mình bị ốm nha, con yêu bố chồng’