Người chồng U60 đã chung sống 35 năm nhất quyết đòi ly hôn với tôi vì 'chán', ngày bắt gặp người 'nóng bỏng' nằm kế anh ở trên giường tôi mới chính thức ngã gục

Tâm sự gia đình 22/05/2023 11:35

Dù cả hai vợ chồng đều đã 60 tuổi chồng vẫn nhất quyết đòi ly hôn vì lý do 'lạ', ngày tôi biết được sự thật phía sau, tôi run rẩy khóc nấc.

Năm nay bà Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi) và chồng đều mình đều đã gần 60 tuổi và kết hôn với nhau được 35 năm. Cả hai đã chung sống với nhau hơn nửa đời người nhưng vào dạo gần đây người chồng bỗng dưng đòi ly hôn với bà Yoon.

Ban đầu, bà với chồng có quan hệ không tốt với nhau. Vì cả hai không phải từ yêu nhau tiến đến hôn nhân mà gặp nhau qua mai mối. Nên là thay vì nói bà Yoon lấy chồng vì thích chồng mình, thì nên nói họ kết hôn vì bố mẹ bà Yoon ưng ý người con rể đó.

Người chồng U60 đã chung sống 35 năm nhất quyết đòi ly hôn với tôi vì 'chán', ngày bắt gặp người 'nóng bỏng' nằm kế anh ở trên giường tôi mới chính thức ngã gục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giờ mỗi khi nghĩ lại bà cảm thấy rất phí hoài tuổi xuân của mình. Nhưng nghĩ lại thì thời xưa ai cũng phải cưới xin kiểu như thế. Lúc mới cưới nhau về, chồng bà là một người đàn ông cộc cằn và nóng tính. Trong suốt 35 chung sống, bà Yoon đã rất nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn, nhưng bố bà khi đó đã nhiều lần bác bỏ: 'Trong gia đình chúng ta từ xưa đến nay không có chuyện ly hôn chồng hay vợ.'

Nên dần dần bà Yoon cũng buông bỏ chấp niệm ấy và tiếp tục sống với chồng mình. Bà cũng đã rất nhiều lần cãi vã để sửa đổi lại tính của chồng nhưng không cuối cùng vẫn không thay đổi gì được, nên từ đó bà cũng không còn kỳ vọng gì vào chồng sẽ thay đổi.

Người chồng U60 đã chung sống 35 năm nhất quyết đòi ly hôn với tôi vì 'chán', ngày bắt gặp người 'nóng bỏng' nằm kế anh ở trên giường tôi mới chính thức ngã gục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bà Yoon rất bận với nuôi con và phải đi làm, còn chồng thì cũng ra ngoài làm việc, cả hai sống như kiểu đã ly thân với nhau. Khi họ muốn nói chuyện gì đó, thì họ bắt đầu có xu hướng kết thúc câu chuyện đó bằng cuộc gây gổ, vì vậy họ sẽ không nói chuyện trừ khi thực sự cần thiết.

Chồng bà thỉnh thoảng còn bỏ nhà đi chơi đêm và không báo gì lại với vợ. Thời gian thấm thoát trôi qua, con cái đã lớn và vợ chồng bà Yoon đã bước vào tuổi 60.

Bà cứ ngỡ là hai vợ chồng sẽ tiếp tục sống như vậy, nhưng chồng bà đột nhiên nói: 'Cả cuộc đời anh phải buồn vì em rồi. Giờ đây, anh không muốn phải sống như thế này nữa, chúng ta hãy ly hôn đi'.

Chuyện sau đó còn khiến bà Yoon sốc hơn, bố mẹ bà dù đã rất lớn tuổi rồi nhưng nổi giận nói rằng chính bà là người sai và bà đã làm gì có lỗi nên chồng bà mới đòi ly hôn.

Người chồng U60 đã chung sống 35 năm nhất quyết đòi ly hôn với tôi vì 'chán', ngày bắt gặp người 'nóng bỏng' nằm kế anh ở trên giường tôi mới chính thức ngã gục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc bà Yoon cứ chần chừ không quyết định, thì chồng bà đã sốt ruột làm ầm lên bắt bà ly hôn ngay lập tức rồi còn đòi bán căn nhà đứng tên chung và chia ra một nửa.

Ngày ra toà, chữ ký trên tờ giấy ly hôn còn chưa khô mà chồng bà đã nói chuyện ‘thân mật’ với người phụ nữ khác trước mặt bà. Điện thoại chồng bà đã reo ngay trước mặt bà, khi thấy tên gọi đến chồng bà liền ‘hớn hở’ chạy ra ngoài nghe, và nói chuyện với người phụ nữ đầu dây một cách ngọt ngào.

Tới giờ phút này, bà Yoon mới ngậm ngùi nhận ra là mình bị chồng ‘cắm sừng’ không biết đã bao nhiêu lâu. Bà đang rất muốn chồng mình phải trả giá mà không biết phải làm như thế nào.

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