Chồng và nhân tình công khai 'ân ái' trước mặt tôi, quá 'tức tối' tôi đòi ly hôn, anh nhất quyết không đồng ý đưa ra một lý do 'lạ' khiến tôi đau đớn gào khóc

Tâm sự gia đình 21/05/2023 15:13

Chồng công khai ngoại tình với nhiều gái trẻ, nhưng đến khi tôi đòi ly hôn để anh tự do thì anh lại không đồng ý còn đưa ra lý do...

Dạo gần đây, trên mạng xã hội của Hàn Quốc đang xôn xao về câu chuyện về một người phụ nữ phải tiếp tục nhịn nhục để duy trì cuộc hôn nhân như ở trong địa ngục theo yêu cầu của chồng mình.

Cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) và chồng mình đều đã ngoài 30 tuổi và kết hôn được nhiều năm. Nhưng cô lại phát hiện ra chồng ngoại tình cách đây 15 tháng. Cô đã thẳng mặt đòi ly hôn với chồng ba lần với nhưng chồng cô chỉ phớt lờ và hứa ‘sau này anh sẽ không làm như thế nữa'.

Chồng và nhân tình công khai 'ân ái' trước mặt tôi, quá 'tức tối' tôi đòi ly hôn, anh nhất quyết không đồng ý đưa ra một lý do 'lạ' khiến tôi đau đớn gào khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim vì con cái và sợ sau ly hôn cuộc sống của cô sẽ trở nên khó khăn vì vậy cô đã cho chồng mình thêm một cơ hộ

Tuy nhiên, trái với những lời đã hứa, chồng cô Kim thấy cô dễ dàng tha thứ như vậy đã ‘được đà lấn tới’ tiếp tục gặp gỡ nhiều người phụ nữ khác. Cô đang cảm thấy rất đau khổ và ngày nào cũng phải chịu cảm giác bị phản bội.

Chồng và nhân tình công khai 'ân ái' trước mặt tôi, quá 'tức tối' tôi đòi ly hôn, anh nhất quyết không đồng ý đưa ra một lý do 'lạ' khiến tôi đau đớn gào khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh cô Kim không có ai để tâm sự vì vậy cô đữ kể câu chuyện của mình trên trang web tư vấn ly hôn. Cô rất kỳ lạ không hiểu suy nghĩ của chồng mình: “Anh ta cứ nhất quyết không chịu ly hôn với tôi. Nếu tôi mà là anh ta, khi tôi thích một người phụ nữ khác bên ngoài tôi sẽ ngay lập tức về đòi ly hôn với vợ, sau khi ly hôn xong là tôi có thể thoải mái gặp nhiều người phụ nữ khác mà không ai ngăn cấm được nữa. Tôi thật sự không hiểu anh ta đang muốn gì nữa. Anh ta không chịu ly hôn và cũng không chịu cắt đứt với đám người tình của anh ta.

Cô tâm sự thêm: “Nhiều lần trước tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh ta là vì tôi không có khả năng tài chính. Tôi là một bà nội trợ và hiện đang sống dựa vào chi phí sinh hoạt mà chồng đưa cho. Tôi đang chi tiêu bằng tiền của chồng. Nhưng giờ đây tôi đã không thể tha thứ cho anh ta được nữa.”

Chồng và nhân tình công khai 'ân ái' trước mặt tôi, quá 'tức tối' tôi đòi ly hôn, anh nhất quyết không đồng ý đưa ra một lý do 'lạ' khiến tôi đau đớn gào khóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi cô Kim cương quyết nộp đơn đòi ly hôn, thì chồng cô lại nói :"Tôi rất yêu vợ và muốn bảo vệ gia đình mình nên tôi không ly hôn”.

Cô rất bức xúc vì chồng mình cho rằng anh ta không có lỗi và yêu cầu bác bỏ đơn ly hôn của cô Kim. Cô Kim cũng phát hiện ra lý do chồng nhất quyết không chịu ly hôn với cô là vì anh sợ phải phân chia tài sản. Cô đang rất suy sụp và không biết nên làm gì cho tốt tại thời điểm này.

Chồng đưa nhân tình vào làm trong chính công ty tôi mở cho anh, khi bị phát hiện, anh dửng dưng rồi cùng nhân tình làm ra một việc khiến tôi ám ảnh tột độ

Chồng đưa nhân tình vào làm trong chính công ty tôi mở cho anh, khi bị phát hiện, anh dửng dưng rồi cùng nhân tình làm ra một việc khiến tôi ám ảnh tột độ

Từ lúc cưới nhau đến giờ, tôi luôn chăm lo cho chồng tỉ mỉ thậm chí không tiếc tiền mở công ty riêng cho anh, vậy mà anh lại cùng nhân tình làm một việc khiến tôi ‘rùng mình’ mỗi khi nghĩ đến.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

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