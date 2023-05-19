Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn

Tâm sự gia đình 19/05/2023 16:33

Lại tắt máy tính dùm chồng, nhưng những thứ đang chiếu trên màn hình máy tính lại đập vào mắt khiến tôi ám ảnh cả đời.

Cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi) là một người phụ nữ ở độ tuổi 30, cô và chồng mình đã chung sống hạnh phúc với nhau trong nhiều năm. Nhưng đến một ngày cô thấy chồng mình bắt đầu có những biểu hiện lạ như đi sớm về trễ, ít ăn cơm ở nhà với vợ con.

Cô đã bắt đầu nghi ngờ chồng mình, nhưng trước khi có chứng cứ xác thực cô vẫn tỏ ra thái độ như bình thường để anh không nghi ngờ. Cô đã bắt tay vào điều tra và theo dõi chồng mình.

Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và mọi thứ đã đúng như những gì cô đã nghi ngờ, chồng cô đã ngoại tình. Cô còn đau lòng hơn khi biết được chồng cô không những ngoại tình với một cô gái mà là rất nhiều cô gái khác nhau. Anh còn quay lại những video thân mật để lưu trữ trong máy tính của mình.

Cô Jang bị suy sụp nặng khi phải chính mắt xem những đoạn video ‘ô uế’ đó, cô đã khóc rất nhiều và mặt khác cô cũng rất hận chồng mình. Sau khi bình tĩnh được tâm trạng cô đã quyết tâm trả thù chồng mình.

Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Jang đã nhân lúc chồng mình không để ý, cô đã tự ý vào tài khoản email của chồng và gửi các video và hình ảnh quan hệ với nhiều người tình đã được lưu trong tài khoản của anh đến máy tính bảng của cô.

Sau đó, cô đã lấy những bằng chứng này ra đe doạ chồng mình nếu không thay đổi cô sẽ "phát tán video và ảnh của anh và đám nhân tình đó" cho tất cả mọi người thấy và chỉ trích anh. Nhưng đáp lại sự đe doạ đó, chồng cô không có vẻ gì là sợ hãi mà còn dửng dưng rồi nhanh chóng nộp đơn để kiện cô.

Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô Jang đang rất sốc không biết phải làm sao trong trường hợp này, cô không tin được rằng chỉ vài lời đe doạ để chồng ‘hồi tâm chuyển ý’ mà anh ấy lại không ‘nể nang’ vợ con mình như vậy.

Tôi làm 'dữ' nên chồng đành khai danh tính của nhân tình, ngày gặp mặt định lao vào cấu xé, tiểu tam lập tức đưa một tờ giấy, đọc xong tôi chết điếng người

Tôi làm 'dữ' nên chồng đành khai danh tính của nhân tình, ngày gặp mặt định lao vào cấu xé, tiểu tam lập tức đưa một tờ giấy, đọc xong tôi chết điếng người

Trong suốt 20 năm bên nhau, chồng chưa bao giờ làm tôi buồn, nhưng đến một ngày mọi chuyện vỡ lẽ khiến tôi suy sụp tột độ khi biết bí mật mà anh ấy che giấu bao lâu nay.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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