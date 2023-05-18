Đang cùng vợ 'thăng hoa' thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, thấy mặt người đàn ông đứng trước cửa tôi thì run rẩy tay chân, còn vợ thì ngất xỉu tại chỗ

Tâm sự gia đình 18/05/2023 13:43

Khi tôi mở cánh cửa ra và thấy người đàn ông đang đứng ở trước nhà, tôi bàng hoàng nhìn vào mặt anh ta rồi gục ngã.

Nếu một ngày chúng ta phát hiện ra vợ/chồng mình ngoại tình thì có chắc là sẽ ly hôn hay không? Tùy từng trường hợp mà còn có những cách khác ngoài ly hôn, như trường hợp dưới đây.

Nhân vật chính của câu chuyện này là anh Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) đã lấy vợ được hơn 10 năm và vợ hơn anh 6 tuổi. Vào 10 năm trước, chính vợ anh là người đã giục cưới vì tuổi tác, nhưng anh Kang vẫn cứ trì hoãn không muốn cưới vì cảm thấy áp lực khi chỉ mớ là thực tập sinh ở một công ty mới. Tuy nhiên, vợ anh Kang lại có thai vì thế cả hai quyết định kết hôn.

Họ đã có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ hạnh phúc cho đến tận 10 năm sau, và đứa con của họ cũng đã trở thành học sinh tiểu học.

Đang cùng vợ 'thăng hoa' thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, thấy mặt người đàn ông đứng trước cửa tôi thì run rẩy tay chân, còn vợ thì ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đau đớn thay, lúc này anh Kang lại phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Anh đã đi theo vợ để bắt quả tang cảnh ngoại tình, và anh đã cực kỳ sốc khi nhìn thấy mặt người tình của vợ. Người tình của vợ có gương mặt rất giống con trai của họ.

Vì quá đỗi bất an, anh Kang đã cắt tóc và móng tay của đứa trẻ để đi làm xét nghiệm DNA. Và kết quá như cứa vào tim của anh Kang, đứa con anh yêu thương suốt 10 năm qua không phải là con ruột của anh.

Đang cùng vợ 'thăng hoa' thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, thấy mặt người đàn ông đứng trước cửa tôi thì run rẩy tay chân, còn vợ thì ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh Kang quá suy sụp phải chạy về nhà ngay để hỏi rõ chuyện này. Cô vợ cũng sốc không kém khi biết anh đã phát hiện ra họ ngoại tình, cô ấp úng giải thích: “Lúc hẹn hò với anh thì em đã bắt cá hai tay. Sau đó, em phát hiện mình mang thai và anh ta đã bỏ rơi cả em lẫn đứa trẻ. Dù khoảng thời gian ấy em đã quan hệ với cả hai người, nhưng em cảm thấy đó là đứa con của anh ta, nhưng em gọi thì anh ta lại không nghe máy, không trả lời tin nhắn và biến mất tăm. Vì thế em đã giục anh cưới em thật nhanh để không bị lộ bụng và anh sẽ không nghi ngờ em.”

Đang cùng vợ 'thăng hoa' thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, thấy mặt người đàn ông đứng trước cửa tôi thì run rẩy tay chân, còn vợ thì ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lời giải thích của vợ khiến anh Kang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng anh nghẹn ngào chia sẻ "Tôi biết rằng vợ của tôi đã lừa dối tôi, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Tôi quyết định sẽ không ly hôn và bắt cô ấy viết một văn bản có hiệu lực pháp lý về việc 'Tôi sẽ không lừa dối chồng mình nữa'.

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Khi biết tôi yêu một cô gái như vậy, bố mẹ tôi hết lời ngăn cản. Ông bà sợ tình cảm của chúng tôi chưa đủ chín muồi. Và điều quan trọng nhất là sợ tôi lấy một người vợ khiếm khuyết thì sau này sẽ khổ.

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