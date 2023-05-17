Chồng dẫn nhân tình về tận nhà 'quần nhau' trên giường còn đòi ly hôn, ngày anh cưới tiểu tam tôi bình tĩnh đưa một thứ này cho nhà gái khiến đám cưới 'bùng cháy'

Tâm sự gia đình 17/05/2023 10:07

Ngày cưới của chồng và nhân tình, tôi đến cùng một phong bì kèm theo thứ này cho nhà gái, khiến cho toàn sảnh cưới chấn động.

Nhân vật chính của câu chuyện này là cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi), năm nay đã 33 tuổi, cô gặp chồng mình anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) vào 12 năm trước và quyết định kết hôn với chồng sau 6 năm hẹn hò. Sau khi có đứa con đầu lòng, anh Park liền đau lòng cho vợ, anh kiên quyết từ chối sinh con thứ hai, anh chỉ muốn có một tương lai hạnh phúc với vợ và một con.

Nhưng tất cả đều hóa thành lời dối trá, vào một ngày anh Park bất ngờ về đòi ly hôn với cô Jang và tuyên bố gây sốc rằng:"Anh đã gặp một người phụ nữ khác. Anh không nghĩ mình có thể sống với em được nữa. Anh công khai nhanh chóng như vậy vì bởi lẽ cô ấy đã đang mang thai".

Chồng dẫn nhân tình về tận nhà 'quần nhau' trên giường còn đòi ly hôn, ngày anh cưới tiểu tam tôi bình tĩnh đưa một thứ này cho nhà gái khiến đám cưới 'bùng cháy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô Jang bị sốc và suy sụp trong một thời gian dài, cô khóc rất nhiều cả ngày lẫn đêm vì thương mình cũng như thương con. Trong lúc cô đang đau lòng như vậy thì chồng và nhân tình đã nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn với nhau. Cô quyết định nếu mình đau khổ thì cô sẽ không để ai được hạnh phúc.

Cô Jang cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về địa điểm tổ chức và ngày đám cưới, tôi lập tức đến sảnh cưới của chồng và người tình cùng với những hình ảnh thân mật của họ, những đoạn tin nhắn mùi mẫn và một chiếc USB chứa những đoạn video tôi lưu ra từ hộp đen ô tô của chồng. Và cuối cùng không thể thiếu là một phong bì."

Chồng dẫn nhân tình về tận nhà 'quần nhau' trên giường còn đòi ly hôn, ngày anh cưới tiểu tam tôi bình tĩnh đưa một thứ này cho nhà gái khiến đám cưới 'bùng cháy' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Jang chỉ đi đến lễ cưới, gặp những người lớn của gia đình 2 bên sau đó đưa phong bì và bằng chứng cho họ, bảo họ nhất định phải xem nó sau buổi lễ kết thúc, rồi về nhà.

Điều gì đã xảy ra với đôi 'gian phu dâm phụ'?

Chồng dẫn nhân tình về tận nhà 'quần nhau' trên giường còn đòi ly hôn, ngày anh cưới tiểu tam tôi bình tĩnh đưa một thứ này cho nhà gái khiến đám cưới 'bùng cháy' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của đôi đó đã kết thúc chỉ bằng một lễ cưới. Anh Park đã tìm đến cô Jang và bực tức nói: "Tôi theo người khác là vì tính cách của cô cứ như thế đấy. Cho dù ai quyến rũ chồng cô, thì người phụ nữ phải nên biết giữ gìn gia đình mình. Cô khiến tôi phải thê thảm thế này, khiến cô ấy phải chịu bất hạnh như thế kia. Chính cô đã cùng lúc ném cuộc sống của 3 người vào sọt rác: tôi, cô ấy (nhân tình) và người đàn ông mà cô ấy sắp lấy làm chồng. Sau này mà có ý định ngoại tình hay gì đấy hãy nhớ đến những gì cô làm hôm nay."

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 18 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm