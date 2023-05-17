Chồng dẫn nhân tình về tận nhà 'quần nhau' trên giường còn đòi ly hôn, ngày anh cưới tiểu tam tôi bình tĩnh đưa một thứ này cho nhà gái khiến đám cưới 'bùng cháy'

Ngày cưới của chồng và nhân tình, tôi đến cùng một phong bì kèm theo thứ này cho nhà gái, khiến cho toàn sảnh cưới chấn động.

Nhân vật chính của câu chuyện này là cô Jang (tên nhân vật đã được thay đổi), năm nay đã 33 tuổi, cô gặp chồng mình anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) vào 12 năm trước và quyết định kết hôn với chồng sau 6 năm hẹn hò. Sau khi có đứa con đầu lòng, anh Park liền đau lòng cho vợ, anh kiên quyết từ chối sinh con thứ hai, anh chỉ muốn có một tương lai hạnh phúc với vợ và một con. Nhưng tất cả đều hóa thành lời dối trá, vào một ngày anh Park bất ngờ về đòi ly hôn với cô Jang và tuyên bố gây sốc rằng:"Anh đã gặp một người phụ nữ khác. Anh không nghĩ mình có thể sống với em được nữa. Anh công khai nhanh chóng như vậy vì bởi lẽ cô ấy đã đang mang thai".

Ảnh minh họa: Internet Cô Jang bị sốc và suy sụp trong một thời gian dài, cô khóc rất nhiều cả ngày lẫn đêm vì thương mình cũng như thương con. Trong lúc cô đang đau lòng như vậy thì chồng và nhân tình đã nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn với nhau. Cô quyết định nếu mình đau khổ thì cô sẽ không để ai được hạnh phúc. Cô Jang cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về địa điểm tổ chức và ngày đám cưới, tôi lập tức đến sảnh cưới của chồng và người tình cùng với những hình ảnh thân mật của họ, những đoạn tin nhắn mùi mẫn và một chiếc USB chứa những đoạn video tôi lưu ra từ hộp đen ô tô của chồng. Và cuối cùng không thể thiếu là một phong bì."

Ảnh minh họa: Internet Cô Jang chỉ đi đến lễ cưới, gặp những người lớn của gia đình 2 bên sau đó đưa phong bì và bằng chứng cho họ, bảo họ nhất định phải xem nó sau buổi lễ kết thúc, rồi về nhà. Điều gì đã xảy ra với đôi 'gian phu dâm phụ'? Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống hôn nhân của đôi đó đã kết thúc chỉ bằng một lễ cưới. Anh Park đã tìm đến cô Jang và bực tức nói: "Tôi theo người khác là vì tính cách của cô cứ như thế đấy. Cho dù ai quyến rũ chồng cô, thì người phụ nữ phải nên biết giữ gìn gia đình mình. Cô khiến tôi phải thê thảm thế này, khiến cô ấy phải chịu bất hạnh như thế kia. Chính cô đã cùng lúc ném cuộc sống của 3 người vào sọt rác: tôi, cô ấy (nhân tình) và người đàn ông mà cô ấy sắp lấy làm chồng. Sau này mà có ý định ngoại tình hay gì đấy hãy nhớ đến những gì cô làm hôm nay."

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