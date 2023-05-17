Xông vào nhà thấy chồng đang 'ân ái' với gái lạ, bố mẹ anh chạy theo sau, khi thấy cảnh tượng đó chỉ tuyên bố một việc khiến tôi run rẩy ngất lịm

Suy sụp khi phải kiến cảnh chồng ngoại tình ngay trước mắt, bố mẹ chồng còn bình tĩnh phán một câu xanh rờn mới khiến tôi chính thức ngã gục.

Cô Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) và chồng mình là một đôi vợ chồng cực kỳ hạnh phúc, đã lấy nhau rất nhiều năm nhưng chưa có con. Nhưng hạnh phúc của đôi vợ chồng đã tan vỡ khi cô Lee phát hiện chồng ngoại tình ngay trước mắt mình, nhưng cô đau đớn hơn là do phản ứng của gia đình chồng, họ hoàn toàn không hề cảm thấy bất ngờ và còn không ngăn cản chồng cô. Ảnh minh họa: Internet Nhưng dù sao cũng không có con nên cô đã nhanh chóng vứt bỏ người chồng ‘rác rưởi’ và ngoan ngoãn ly hôn với anh. Thời điểm phát hiện chồng ngoại tình, cô đã rất sợ hãi khi nghĩ đến việc ly hôn, sợ đầu óc phức tạp cũng như ánh mắt của người đời và lo lắng cho bố mẹ.

Và khi cô chia sẻ vấn đề chồng mình ngoại tình lên mạng xã hội thì mọi người đều khuyên nhủ cô: ‘Khi chưa có con thì hãy ly hôn liền', 'Đừng tha thứ cho những ai lừa dối mình’ nghe nói rằng không có ai lừa dối tôi', 'Nếu bây giờ bạn dám từ bỏ thì sau này bạn sẽ tự biết ơn bản thân đấy', v.v. . Cuối cùng, cô quyết định ly hôn. Nhưng chỉ mấy tháng sau khi tờ giấy ly hôn còn chưa khô mực. Chồng của cô đã phát thiệp thông báo tái hôn.

Ngay cả những người quen biết đã từng khuyên cô ly hôn cũng bàn tán xôn xao, chụp ảnh vui vẻ trong lễ cưới, up ảnh đại diện chụp với cô dâu chú rễ rồi thật vui vẻ với nhau. Ảnh minh họa: Internet Cô và chồng ly hôn vì chồng ngoại tình nhưng gia đình chồng lại chúc mừng cô và vui vẻ khi nghĩ rằng cô và chồng ly hôn vì khác biệt tính cách và chồng gặp được tình yêu đích thực. Thậm chí chỉ sau vài tháng khi cưới người tình, họ đã lập tức có con mà người vợ mấy năm như cô còn chưa có. Vì khi còn mặn nồng với chồng, mỗi khi cô kêu mình muốn có một đứa con chồng đã luôn phớt lờ cô. Người tình của chồng còn rất tự hào đăng ảnh siêu âm lên các trang mạng xã hội và khoe mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh minh họa: Internet Tôi cứ ‘phát điên’ mỗi khi nghĩ đến cảnh họ sống hạnh phúc như thể họ là một gia đình bình thường. Đương nhiên cô Lee sẽ cố quên đi và bắt đầu sống một cuộc sống mới của riêng mình. Nhưng cô không sao hóa giải được cơn nóng giận trào dâng trong lòng mỗi khi nghĩ đến đôi ‘gian phu dâm phụ’ đó.

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