Định tạo bất ngờ nên dẫn con lên công ty thăm chồng, bàng hoàng khi nghe thấy tiếng thở 'hồng hộc' của chồng ở trong phòng, nhìn mặt của người bước ra khiến tôi ngã gục

Tâm sự gia đình 17/05/2023 11:43

Định dẫn con lên công ty để tạo bất ngờ cho chồng nhưng không ngờ tôi mới chính là người bị 'bất ngờ'.

Vợ chồng cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi) đã lấy nhau được nhiều năm và chung sống với nhau đến nay đã có một mặt con với nhau. Cô Yoon lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã lấy đúng người và sẽ sống hạnh phúc với chồng thật lâu dài. Nhưng đến một ngày, tất cả đều không còn gì cả. Cô tận tay bắt gặp chồng mình ngoại tình với đồng nghiệp của anh tại công ty.

Định tạo bất ngờ nên dẫn con lên công ty thăm chồng, bàng hoàng khi nghe thấy tiếng thở 'hồng hộc' của chồng ở trong phòng, nhìn mặt của người bước ra khiến tôi ngã gục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô Yoon đã ngay lập tức ly hôn vì chồng đã ngoại tình với nữ nhân viên cùng công ty. Nhiều người nói với cô rằng có những trường hợp người vợ vẫn chọn sống với người chồng như thế và đi kiện nhân tình của chồng, nhưng cô Yoon lại cho rằng cô không thể tiếp tục sống một cuộc sống mà mỗi ngày đều trải qua trong căng thẳng và khó khăn.

Nếu chồng cô Yoon không ngoại tình với một nữ nhân viên cùng công ty mà là người không liên quan thì có lẽ cô đã tha thứ cho anh. Tuy nhiên, anh lại ngoại tình với một nữ nhân viên ở cùng công ty, vì dù sau này đôi này có tách ra đi chăng nữa họ vẫn sẽ tiếp tục gặp gỡ, kết giao với nhau, nối lại tình xưa và cô thì lại tiếp tục sống trong chuỗi ngày lo lắng. Nhưng đời người chỉ có một lần, đừng sống như vậy.

Định tạo bất ngờ nên dẫn con lên công ty thăm chồng, bàng hoàng khi nghe thấy tiếng thở 'hồng hộc' của chồng ở trong phòng, nhìn mặt của người bước ra khiến tôi ngã gục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

​Hầu hết mọi người đều bảo cô Yoon hãy sống nhẫn nhịn vì con cái, chồng cô cũng đã từng nghĩ vậy. Nếu nghĩ đến lũ trẻ, chồng đã không hành động như vậy và vợ chồng cũng không phải đi đến bước đường này. Người tình của chồng đã rất hối hận và cầu xin sự tha thứ của cô. Tuy nhiên, trái tim cô đã quyết định chắc chắn là sẽ ly hôn và kiện người tình của chồng. Lúc đầu, cô đã nghĩ rằng mình sẽ thuận tình ly hôn, nhưng cuối cùng cô lại đâm đơn kiện vì người tình cố chấp và nói cô không có lương tâm.

Định tạo bất ngờ nên dẫn con lên công ty thăm chồng, bàng hoàng khi nghe thấy tiếng thở 'hồng hộc' của chồng ở trong phòng, nhìn mặt của người bước ra khiến tôi ngã gục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô cũng đưa ra lời khuyên cho những người vợ có chồng đi ngoại tình hãy sống và nghĩ cho mình nhiều hơn, đừng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những người xung quanh, vì cuộc sống là của bạn và chỉ có một lần thôi nên là hãy cứ sống sao cho mình thật hạnh phúc là được.

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